LIVE TMW - Europa League, 4^ giornata: vittorie per Astana e Fenerbahce

Fonte: Con la collaborazione di Pietro Lazzerini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

18.47 - Vittorie per Astana e Fenerbahçe, nelle gare di Europa League delle 16.50, appena concluse. I kazaki battono lo Jablonec 2-1: decisivo il gol di Postnikov all'88'. Vittoria tutta costruita nel secondo tempo per i turchi: 2-0 con gol di Valbuena al 71' e Frey (su assist dello stesso Valbuena) al 74'.

17.50 - Non solo la Lazio in campo, dicevamo. Ecco tutte le formazioni ufficiali delle gare delle 18,50.

Rapid Vienna (4-1-4-1): Strebinger; Muldur, Sonnleitner, Dibon, Pavlovic; Ljubicic; Potzmann, Murg, Schwab, Berisha; Ivan

Villarreal (3-5-2): Fernandez; Gaspar, Bonera, Ruiz; Layun, Raba, Caseres, Cazorla, Pedraza; Moreno, Sansone

Apollon (4-2-3-1): Kissas; Stylianou, Ouedraogo, Roberge, Vasiliuou; Kryiakou, Sachetti; Sardinero, Markovic, Schembri; Maglica

Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp; da Costa, Abraham, N'Dicka, Willems; Stendera, Fernandes, Hasebe, Gacinovic; Haller, Jovic

Genk (4-3-3): Vukovic; Maelhe, Dewaest, Aidoo, Uronen; Malinovskiy, Pozuelo, Heynen; Paintsil, Samatta, Ndongala

Besiktas (4-3-3): Zengin; Tokoz, Pepe, Vida, Erkin; Uysal, Ozyakup, Medel; Quaresma, Babel, Lens

Spartak Mosca (4-3-3): Maksimenko; Rasskazov, Kutepov, Bocchetti, Melgarejo; Eremenko, Fernando, Zobnin; Popov, Luiz Adriano, Hanni

Glasgow Rangers (4-3-3): McGregor; Tavernier, Katic, Goldson, Flanagan; Coulibaly, Ejaria, Arfield; Candeias, Morelos, Middleton

Malmoe (4-4-2): Dahlin; Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari; Traustason, Bachirou, Christiansen, Rieks; Antonsson, Rosenberg.

Sarpsborg (4-4-2): Vasyutin; Tveita, Horn, Tamm, Thomassen; Halvorsen, Lund-Nielsen, Vetti, Askar; Muhammed, Mortensen.

Akhisar (4-3-3): Lukač; Vršajević, Lopes, Osmanpaşa, Vural; Ataseven, Çeviker, Sissoko; Barbosa, Manu, Josué.

Siviglia (3-5-2): Vaclík; Gómez, Amadou, Gnagnon; Vidal, Vázquez, Banega, Nolito, Escudero; Promes, Muriel.

Krasnodar (4-3-3): Safonov; Petrov, Martynovich, Spajić, Stotski; Gazinski, Kaboré, Cueva; Wanderson, Ari, Claesson.

Standard Liegi (4-3-3): Ochoa; Fai, Luyindama, Vanheusden, Laifis; Marin, Cimirot, Lestienne; Djenepo, Emond, Carcela.

Dinamo Kiev (4-1-4-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadra, Mykolenko; Tché Tché; Sidcley, Shaparenko, Buyalskiy, Tsygankov; Verbič.

Rennes (4-4-2): Koubek; Traore, Da Silva, Nyamsi, Bensebaini; Zeffane, Poha, Siliki, Bourigeaud; Sarr, Ben Arfa.

Vidi (4-3-2-1): Kovácsik; Fiola, Juhász, Vinicius, Stopira; Nego, Hadžić, Pátkai; Milanov, Huszti; Šćepović.

PAOK (4-2-3-1): Paschalakis; Matos, Varela, Crespo, Toşca; Shakhov, Wernbloom; Limnios, El Kaddouri, Jabá; Prijović.

BATE (4-3-3): Scherbitski; Rios, Volkov, Filipenko, Filipović; Baga, Dragun, Hleb; Skavysh, Signevich, Stasevich.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Zappacosta, Christensen, Cahill, Emerson Palmieri; Barkley, Jorginho, Loftus-Cheek; Pedro, Giroud, Hazard.

17.48 - Confermate le indiscrezioni degli ultimi minuti: nella Lazio gioca Ciro Immobile, titolare dal primo minuto in attacco con Correa. Esordio dal primo minuto per Berisha a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali della sfida tra biancocelesti e Olympique Marsiglia.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Cataldi, Berisha, Durmisi; Immobile, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

Olympique Marsiglia (5-4-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Caleta-Car, Ocampos; Thauvin, Sanson, Strootman, Lopez; Njie. Allenatore: Rudi Garcia.

17.36 - Due pareggi al 45'. Fenerbahçe e Anderlecht non si fanno male: 0-0 all'intervallo. Una rete a testa invece tra Astana e Jablonec: Pedro Henrique porta in vantaggio i padroni di casa, Lischka pareggia per gli ospiti.

Fenerbahçe-Anderlecht 0-0

Astana-Jablonec 1-1 (18' Pedro Henrique; 41' Lischka)

16.20 - La quarta giornata di Europa League inizia alle 16,50. In campo, ovviamente non andranno soltanto le italiane, che seguiamo con particolare attenzione ( clicca qui per il live Lazio e qui per il live Milan ), ma anche tutte le altre formazioni impegnate nella competizione. Tra poco meno di un'ora, appunto, le prime due partite: Fenerbahçe-Anderlecht e Astana-Jablonec. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le gare delle 16,50

Fenerbahçe (4-3-3): Tekin; Özbayraklı, Neustädter, Škrtel, Ali Kaldırım; Valbuena, Jailson, Elmas; Ayew, Slimani, Frey.

Anderlecht (4-4-2): Didillon; Saelemaekers, Vranješ, Bornauw, Milić; Gerkens, Kums, Trebel, Makarenko; Bakkali, Dimata.

Astana (4-4-2): Eric; Rukavina, Postnikov, Anicic, Zainutdinov; Tomasov, Maevski, Kleinheisler, Henrique; Richard Almeida, Kabananga.

Jablonec (4-1-4-1): Hrubý; Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek; Hübschman; Jovović, Považanec, Trávník, Sobol; Doležal.

Le gare delle 18,55

Spartak Mosca-Rangers

Rapid Vienna-Villarreal

Apollon Limassol-Eintrach Francoforte

Lazio-Olympique Marsiglia

Malmoe-Sarpsborg

Genk-Besiktas

Krasnodar-Standard Liegi

Akhisar-Siviglia

Dinamo Kiev-Rennes

Vidi-PAOK

BATE-Chelsea