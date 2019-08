LIVE TMW - Europa League, dalle 13 il sorteggio: ci sono Lazio e Roma

Fonte: Da Montecarlo, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

Buongiorno lettori e lettrici di TMW. A partire dalle 13, di nuovo spazio alle urne. Dal Grimaldi Forum di Montecarlo saranno infatti estratte le 48 squadre partecipanti all'Europa League, che andranno divise in dodici gironi da quattro club. Gare, come di consueto, in programma il giovedì. Due le italiane in corsa: Roma e Lazio, entrambe inserite in prima fascia.

12.14 - Il calendario dell'Europa League

Si parte il 19 settembre, si finisce il 27 maggio. Di seguito l'intero calendario della competizione.

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium

Chi sarà il miglior calciatore dell'ultima Europa League?

Durante la cerimonia sarà anche consegnato il premio UEFA Europa League Player of the Season 2018/19. In lizza figurano Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović.

Due ore al via

10.56 - Finale a Danzica

Lo stadio teatro dell'ultimo atto della competizione, in programma il 27 maggio 2020, sarà il nuovo PGE Arena Gdańsk, costruito in occasione degli Europei disputati in Polonia e Ucraina nel 2012.

10.42 - Le fasce

Come detto, le italiane partono in prima fascia. Tante le insidie da evitare: in seconda fascia le più pericolose sono PSV, Borussia Mönchengladbach ed Eintracht. In terza fascia ecco Wolves e Rennes, tra le potenziali avversarie più complicate.

PRIMA FASCIA

Siviglia

Arsenal

Porto

Roma

Manchester United

Dinamo Kyev

Besiktas

Basilea

Sporting Lisbona

CSKA Mosca

Wolfsburg

Lazio

SECONDA FASCIA

PSV Eindhoven

Krasnodar

Celtic

Copenaghen

Braga

Gent

Borussia Mönchengladbach

Young Boys

Astana

Ludogorets

APOEL

Eintracht Francoforte

TERZA FASCIA

Saint-Étienne

Qarabağ

Feyenoord

Getafe

Espanyol

Malmö

Partizan

Standard Liège

Wolverhampton

Rennes

Rosenborg

İstanbul Başakşehir

QUARTA FASCIA

AZ Alkmaar

Vitória SC

Trabzonspor

Olexandriya

Dudelange

LASK

Wolfsberg

Slovan Bratislava

Lugano

Rangers

CFR Cluj

Ferencváros

10.30 - Oggi il sorteggio Europa League

