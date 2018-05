LIVE TMW - Europa League: fari su Atletico-Arsenal. Speranza Salisburgo

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.18 - Il tecnico dell'Olympique Marsiglia Rudi Garcia predica calma e concentrazione, in vista del ritorno contro il Salisburgo (andata al Velodrome 2-0): "Vogliamo portare la gente di Marsiglia a godersi la finale di Lione. La formazione? In porta ci sarà ancora Pelé, Mandanda non è pronto. Per il resto credo di aver già deciso. I giocatori stanno bene fisicamente, siamo qua per segnare e vincere, anche se dovremo stare particolarmente attenti alla fase difensiva".

14.47 - Il tecnico del Salisburgo Marco Rose ha parlato in sala stampa in vista del ritorno contro l'Olympique Marsiglia (andata 2-0 per i francesi)"All'andata abbiamo dominato per lunghi tratti, tenendo a bada il Marsiglia. Per noi tutto è possibile al ritorno, dobbiamo sfruttare questa occasione e giocare un'altra grande partita in casa. Dovremo attaccare con la massima efficacia, ma essere pazienti al tempo stesso. A Marsiglia ho avuto la sensazione che stessimo meglio fisicamente e che avremmo potuto ottenere qualcosa in più. Cercheremo di far valere la nostra forza fisica anche questa volta".

13.49 - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con l'Atlético Madrid, il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger parla delle sue ultime partite alla guida dei Gunners: "Voglio lasciare l'Arsenal dopo aver pensato fino all'ultimo giorno all'Arsenal. Voglio che questa storia d'amore finisca bene. Voglio chiudere al meglio il mio lavoro qui. La serie positiva casalinga dell'Atlético dovrà finire prima o poi ed è ciò che noi tenteremo di fare".

13.27 - Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Arsenal per il ritorno delle semifinali di Europa League: "Molte partite si giocano più col cuore che con i piedi e la sfida di domani è una di queste. All'andata a Londra mi aspettavo di trovarmi in situazioni complicate e non credo di essermi di molto sbagliato. Abbiamo bisogno di uno stadio che esploda, che trasmetta passione perché questo siamo noi: serve unione fra la squadra e i tifosi".

12.35 - Un dubbio a centrocampo per il Salisburgo, quello fra Schlager e Samassekou. Due novità per l'OM di Rudi Garcia che dovrà fare a meno di Mitroglou e Sakai. Queste le probabili formazioni della sfida della Red Bull Arena:

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo; Hwang, Dabbur.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelè; Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain.

12.11 - Formazioni quasi decise per Diego Simeone e Arsene Wenger. Il Cholo adatterà Thomas nel ruolo di terzino destro, qualche metro più avanti favorito Vitolo su Correa. Per l'Arsenal invece si va verso la conferma dell'undici dell'andata con l'unica eccezione riguardante il rientro di Mkhitaryan. Queste le probabili formazioni:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Thomas, Godin, Gimenez, Lucas; Vitolo, Gabi, Koke, Saul; Griezmann, Diego Costa.

ARSENAL (4-3-3): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Ozil, Mkhitaryan; Lacazette.

Dopo la Champions, torna anche l'Europa League. Alle 21.05 il via con Salisburgo-Olympique Marsiglia e soprattutto Atletico Madrid-Arsenal. All'andata l'OM di Rudi Garcia si era imposto sugli austriaci per 2-0 grazie alle reti di Thauvin e N'Jie, mentre l'Atletico ha strappato un importante 1-1 a Londra con reti di Lacazette e Griezmann.

