vedi letture

live Europa League, Gent-Roma e Inter-Ludogorets: ultime e probabili formazioni

Roma e Inter si giocano il passaggio agli ottavi di Europa League. I giallorossi sul campo del Gent dopo il successo di misura della gara d'andata, i nerazzurri ospitano il Ludogorets in un San Siro deserto a causa dell'emergenza Coronavirus. Segui, come di consueto, il live di avvicinamento di TMW alle due sfide (fischio d'inizio alle ore 18.55 per la Roma, mentre la gara dell'Inter inizierà alle 21.00) con le voci, gli aggiornamenti di formazione e tutte le curiosità!.

12.44 - Le probabili formazioni del Ludogorets - Il tecnico Vrba ha parlato chiaro. Cercare subito un gol per provare a riaprire i giochi e portare la sfida il più avanti possibile. Pur con tutte le difficoltà del caso. Per farlo l'allenatore ceco non avrà però a disposizione due titolari come Anicet e Jorginho ed in più ha già annunciato, nella serata di ieri, parziale turnover con vista sulle prossime sfide di campionato. Davanti, nel ruolo di unica punta, probabile l'impiego del bomber Keseru, assente nell'andata della Huvepharma Arena per colpa di un piccolo infortunio nel riscaldamento.

12.30 - Numeri pazzeschi di Lukaku in Europa League - Grazie al gol su rigore al 95° e l’assist per Christian Eriksen nel match d’andata, Romelu Lukaku ha preso parte a più reti di ogni altro giocatore dell’Inter in stagione tra Europa League e Champions League (sei: tre centri e tre assist). Tra Everton e Inter, il belga ha messo a segno otto reti nella fase ad eliminazione diretta di Europa League, dal 2014/15 solo tre giocatori hanno fatto meglio: Pierre-Emerick Aubameyang (10), Alexandre Lacazette (14) e Kevin Gameiro (16). (Inter.it)

12.11 - Il probabile undici del Gent - Rispetto alla sfida di sette giorni fa all'Olimpico, il tecnico Thorup non dovrebbe modificare tantissimo, ma c'è un'incognita legata al modulo. L'allenatore dei belgi potrebbe passare al 4-4-2 per l'occasione, pur non mutando troppi uomini. A difesa di Kaminski ci saranno Castro-Montes, Plastun, Ngadeu e Mohammadi. In mediana al centro dovrebbero agire Owusu e Bezus, con Odjidja-Ofoe da un lato e Kums dall'altro a fare da esterni pronti ad entrare in mezzo al campo e a sfruttare le caratteristiche del duo d'attacco Depoitre-David.

11.55 - Tre vittorie della Roma contro il Gent - Il Gent ha perso tutti e tre gli incontri giocati con la Roma, inclusa la sua sconfitta casalinga con il peggior margine di gol in competizioni europee nel precedente in Belgio: 1-7 nelle qualificazioni di Europa League nel 2009-10. (asroma.com)

11.41 - Inter imbattuta contro squadre bulgare - Con la vittoria a Razgrad, l’Inter è imbattuta da sei partite contro formazioni bulgare (V3 P3); l'ultima partita in casa risale al 3-0 del 1974 sull'Etar nel primo turno di Coppa UEFA quando i nerazzurri hanno poi passato il turno con lo stesso risultato complessivo grazie al gol di Oriali e alla doppietta di Boninsegna. Solo contro le avversarie ucraine i nerazzurri hanno giocato più incontri (otto) senza perderne neanche uno. (Inter.it)

11.30 - Dove guardare i due match - La gara fra Gent e Roma, in programma alle 18.55 sarà trasmessa solo su Sky, mentre Inter-Ludogorets sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.

18.55 Gent-Roma (UEFA Europa League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT

21.00 Inter-Ludogorets (UEFA Europa League) - TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT

11.05 - La probabile formazione dell'Inter - Senza gli indisponibili Handanovic, Gagliardini e Sensi e con Lautaro Martinez squalificato, il tecnico Antonio Conte avrà scarsa possibilità di scelta in diversi reparti. A centrocampo possibile riposo per Brozovic, assente anche all'andata, con Borja Valero ancora in cabina di regia. Ai suoi lati Eriksen e uno fra Barella (favorito) e Vecino, con Moses e Biraghi ancora sulle fasce. Davanti, con Alexis Sanchez, probabile la presenza di Romelu Lukaku alla luce dell'assenza del Toro e delle non ottimali condizioni di Sebastiano Esposito, rientrato in gruppo solo nelle scorse ore. (Clicca qui per la probabile formazione dell'Inter)

11.01 - La probabile formazione della Roma - Paulo Fonseca non dovrebbe apportare tanti cambiamenti all'undici iniziare, anche se rispetto all'ultima di campionato le novità non mancheranno. Pau Lopez tra i pali, ovviamente, con Smalling e Fazio davanti a lui. Inamovibile Kolarov a sinistra, mentre sulla destra potrebbe spuntarla Santon. Duo di centrocampo obbligato per la Roma, con i soli Cristante e Veretout a disposizione e chiamati agli straordinari. Davanti, però, c'è abbondanza: cambia la trequarti con Carles Perez a destra (come all'andata), Mkhitaryan in mezzo a Perotti a sinistra alle spalle della solita prima punta Dzeko. (Clicca qui per la probabile formazione della Roma)