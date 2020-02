vedi letture

live Europa League, Inter con Eriksen dal 1': le formazioni ufficiali

17.53 - Gent a Villa Borghese - Per prepararsi al meglio al match di stasera, la rosa del Gent al completo ha voluto esorcizzare l'attesa intraprendendo una passeggiata a Villa Borghese, come si può vedere dai profilo social della società belga. Un modo per rilassare gli animi prima della delicata sfida con la Roma, rivela VoceGialloRossa.it.

17.20 - Eriksen dal primo minuto nella sfida di stasera - Queste le formazioni ufficiali della partita delle 18:55, andata dei sedicesimi di finale di Europa League, tra Ludogorets e Inter.

LUDOGORETS (4-3-3): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Dyakov, Anicet Abel, Cauly Souza; Marcelinho, Swierczok, Wanderson.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Martinez, Sanchez.

16.40 - Quattro i diffidati in casa Inter - A differenza della Roma, per l'Inter di Conte quello di oggi è l'esordio stagionale in Europa League. Le diffide però sono quelle "ereditate" dalla Champions League: Lautaro Martinez, Godin, Candreva e Barella. In casa Ludogorets, invece, Anicet e Cicinho salteranno il ritorno di San Siro in caso di ammonizione.

16.06 - Handanovic è rimasto a Milano - Samir Handanovic non è partito per la Bulgaria: il portiere sloveno è rimasto a Milano per meglio recuperare dal problema fisico che lo tiene lontano sin da Udinese-Inter. L'estremo difensore ha lavorato in palestra con gli altri portieri ma senza alcun contatto con il pallone per evitare di aggravare il problema.

15.40 - Forte a TMW - Francesco Forte, giocatore della Juve Stabia ma tifoso della Roma, con un passato in Belgio, ha parlato a TMW in vista della gara di stasera: "In Europa tutte le partite nascondono qualche insidia, ma credo che la Roma sia nettamente superiore e che, nonostante la forza fisica dei belgi probabilmente sia superiore, la tecnica e la qualità romanista farà decisamente la differenza. Fonseca mi piace molto come allenatore penso che ci toglieremo molte soddisfazioni alla lunga sempre che gli permettano di lavorare serenamente".

15.16 - Esperienza per Conte - L'Inter si prepara a tornare in campo in Europa League nella sfida contro il Ludogorets e Antonio Conte, dopo l'eliminazione dalla Champions League, competizione nella quale di è lamentato di non avere giocatori abituati a quel palcoscenico, potrà contare sui nuovi, che andranno ad aggiungere esperienza internazionale al gruppo. Viktor Moses e Ashley Young si aggiungeranno a Godin nella rosa di coloro che hanno già alzato il trofeo, con le maglie di Atletico Madrid, Chelsea e Manchester United.

14.58 - Quanto vale l'Europa League - Per alzare un trofeo, ma non solo. Per l'Inter, la gara di Europa League contro il Ludogorets è anche una questione di vile denaro. La competizione non paga come la Champions - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma qualcosa rende, non poco se si ha la costanza di arrivare in fondo. La vittoria finale frutterebbe 14 milioni di soli premi elargiti dall’Uefa, senza contare gli introiti da incassi e il market pool, la ridistribuzione dei diritti televisivi. Insomma, volare a Danzica, in Polonia, dove il 27 maggio si giocherà la finale, potrebbe dare una sistemata al bilancio.

14.23 - Un po' di Lazio a Razgrad - Ci sarà anche un po' di Lazio nel Ludogorets che stasera affronterà l'Inter in Europa League. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'aquila che fa da mascotte ai bulgari, dal nome Fortuna, è infatti stata donata al club avversario dei nerazzurri dal presidente biancoceleste Claudio Lotito. Quando la società decise infatti di avere un'aquila come simbolo chiese referenze alla Lazio e il patron decide di regalare loro il volatile.

13.47 - Pranzo UEFA per la Roma - E' in corso il consueto pranzo dirigenziale tra Roma e Gent, come da protocollo UEFA (le due squadre si affronteranno questa sera all'Olimpico per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League)

12.56 - Da stasera il VAR - Dopo l'introduzione in Champions League, avvenuto nella scorsa stagione, il VAR finalmente farà il suo debutto anche in Europa League a partire da questa sera. In occasione dei match di andata dei sedicesimi di finale, tutti i campi interessati (compresi quelli dell'Inter e della Roma) saranno quindi dotati del supporto tecnologico. Una giornata storica, dunque, come ha sottolineato nelle scorse ore Rosetti, il presidente della Commissione Arbitri UEFA: "Crediamo che il VAR sia un progetto cruciale per il calcio".

12.30 - Pranzo UEFA in corso - All'interno della Ludogorets Arena, che questa sera sarà il palcoscenico della sfida tra i bulgari e l'Inter, è incorso in questi minuti il pranzo istituzionale UEFA. Presenti i dirigenti della due società, nell'area ospitality vip.

12.00 - Stasera italiane in campo - Dopo il primo assaggio degli ottavi di finale di Champions oggi tocca all'Europa League, con Inter e Roma impegnate rispettivamente con Ludogorets in trasferta e Gent all'Olimpico. Fonseca e Conte cambieranno un po' rispetto alle ultime uscite, con Eriksen che dovrebbe partire dal primo minuto. Di seguito le probabili formazioni delle due sfide:

Ludogorets-Inter

Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Moti, Terziev, Nedyalkov; Anicet, Dyakov; Cauly, Marcelinho, Wanderson; Kaseru.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, Ranocchia, D'Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martienz, Sanchez.

Roma-Gent

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Owusu, Kums, Odjidja-Ofoe; Bezus; David, Depoitre.