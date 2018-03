LIVE TMW - Europa League - Lazio avanti al 45'. Le ufficiali di Arsenal-Milan

Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: Con la collaborazione di Simone Bernabei e dell'inviato a Londra Ivan Cardia

19.54 - Concluso il live pre-partita di Arsenal-Milan. In fondo all'articolo il link per la diretta testuale del match: buona partita!

19.53 - Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Arsenal e Milan:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilsher, Mkhitaryan; Welbeck.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Montolivo, Kessie, Calhanoglu; Cutrone, André Silva.

19.10 - Stanno arrivando all'Emirates Stadium i tifosi del Milan. Saranno 2700 i sostenitori rossoneri presenti nell'impianto londinese. A margine dell'articolo le foto dell'ingresso.

18.41 - Pierre Emerick Aubameyang, ex rossonero ora all'Arsenal, ha parlato del suo passato rossonero ai microfoni di arsenal.com: "Quando ero al Milan ero molto giovane e con poca esperienza, ma imparai a diventare un professionista. Sono stato fortunato perché all'epoca c'erano dei grandi giocatori come Maldini, Nesta, Kakà, Seedorf, Ronaldo. Ero piuttosto timido, ma ho imparato tanto guardando questi calciatori. Per chi tiferà la mia famiglia? Ovviamente per l'Arsenal, anche se la mia intera famiglia è cresciuta al Milan. Siamo stati fortunati ma la vita poi prende la sua strada. Abbiamo tanto rispetto per il Milan, ci hanno aiutato tanto e siamo stati fortunati a passare del tempo con loro".

18.11 - I tifosi del Milan si sono radunati in questi minuti alla stazione di Highbury & Islington di Londra prima della sfida contro l'Arsenal. Da lì i sostenitori rossoneri si sposteranno più tardi all'Emirates Stadium.

18.07 - Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Dinamo Kiev e Lazio dopo il pareggio per 2-2 dell'andata:

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepeliev, Buyalskiy; Morozyuk, Junior Moraes, Tsygankov; Besedin.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luis Felipe, De Vrij, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

17.21 - Il profilo Twitter del Milan ha postato un video con le immagini dei giocatori nel ritiro londinese a poche ore dal fischio d0inizio del match.

16.36 - Queste le probabili formazioni della sfida fra Arsenal e Milan a poco più di 4 ore dal fischio d'inizio:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone.

16.01 - Settore ospiti esaurito all'Emirates Stadium. I tifosi rossoneri al seguito della squadra e presenti nell'impianto londinese saranno circa 2700.

15.29 - A poco più di tre ore dal fischio d'inizio, queste le probabili formazioni della sfida fra Dinamo Kiev e Lazio:

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

14.25 - Il difensore della Dinamo Kiev Tamas Kadar ha parlato ai canali ufficiali del club ucraino, come riportato da Lalaziosiamonoi.it: "La Lazio è un’avversaria difficile, una delle migliori formazioni in Italia con tanti top players in squadra. Come successo a Roma ci attende una partita complicata. Certamente abbiamo ottenuto un buon risultato in trasferta, ma ci sono ancora 90 minuti davanti e dobbiamo combattere sul campo con la maggior concentrazione possibile. Speriamo, anche grazie al supporto dei nostri tifosi, di conquistare un risultato positivo e qualificarci per il turno successivo. Non so se la Lazio cambierà qualcosa. Noi cercheremo di ripetere la partita dell’andata, pur con qualche differenza visto che non ci saranno giocatori come lo squalificato Garmash. Questo comunque è compito dell’allenatore, io devo soltanto dare il mio contributo per ottenere un risultato positivo. Giocare la prima gara in trasferta è sempre positivo perché, se riesci a segnare, automaticamente diventi la favorita. Ma secondo me in questo confronto è la Lazio a restare favorita. Certo il risultato dell’andata è confortante, tuttavia bisogna giocare come se fossimo 0-0. Dobbiamo scendere in campo con la mente libera senza pensare alla gara di Roma e cercando di ripetere le stesse cose".

13.29 - Fra circa 30 minuti le dirigenze di Milan e Arsenal si ritroveranno all'interno dell'Emirates Stadium per il consueto pranzo ufficiale prima del match.

13.06 - Ultime di formazione sull’Arsenal. Modulo 4-2-3-1, come di consueto, per Arsene Wenger. Il tecnico deve sciogliere alcuni ballottaggi in difesa, dove l’unico praticamente certo del posto è Laurent Koscielny. Ad affiancarlo, favorito Rob Holding su Skhodran Mustafi. Sulla destra, ballottaggio Chambers-Bellerin, mentre a sinistra Kolasinac insidia Monreal. Centrocampo e trequarti decise, a meno di sorprese: Chaka-Ramsey in mediana, con Mkhitaryan-Wilshere-Ozil dietro la punta. Chi sarà? La maggior parte degli addetti ai lavori, a Londra, punta su Welbeck. Ma attenzione a Iwobi.

12.34 - Non c'è Sergej Milinkovic-Savic, come previsto, nella lista dei convocati della Lazio per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, che vedrà la formazione biancoceleste affrontare la Dinamo Kiev con l'obbligo di vincere per passare il turno. Ecco di seguito le scelte di Simone Inzaghi:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.

12.08 - Poco spazio al Milan: il 2-0 di San Siro tranquillizza i quotidiani inglesi. Però i giornali d’oltremanica dedicano ovviamente spazio alla partita di Europa League di stasera, ovviamente soprattutto in chiave Arsenal. Critico, in questo momento, il rapporto coi tifosi: il Daily Mail riparte dalle parole di Arsene Wenger di ieri (“È colpa mia se si sono allontanati”). Rapporto coi fan protagonista anche sulle pagine del The Sun: “I Gunners evitati possono riconquistare la fiducia dei tifosi”. Musica simile per il Daily Express, che riparte anch’esso da Wenger: “Voglio che torniate”. Il tecnico alsaziano chiama a rapporto la tifoseria di Emirates. Chiudiamo col Daily Mirror, che invece dà spazio a Luke Wilshere: un centrocampista da campionato di vertice, assicura il quotidiano sulla scorta delle parole di Gennaro Gattuso.

12.00 - Come ricorda il profilo Twitter dell'Uefa, la Dinamo Kiev - avversaria questa sera della Lazio in Europa League - è imbattuta nelle ultime sette gare europee giocate tra le mura di casa (5 vittorie e due pareggi). Una statistica che la squadra di Inzaghi è pronta a sovvertire.



Dynamo are unbeaten in their last seven European home fixtures (W5 D2)#UEL pic.twitter.com/wt3y7AYxK1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 marzo 2018

11.53 - "Teniamo tanto a questa partita, vale l'ingresso nei quarti di finale. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e cii siamo arrivati con merito. Così cercheremo di fare una partita importante, quella che serve per passare il turno. La squadra sta facendo una stagione positiva, cominciata con la vittoria della Supercoppa ad agosto. E i prossimi tre mesi saranno fondamentali per noi". Prima però, per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi l'ostacolo si chiama Dinamo Kiev.

11.49 - "Siamo orgogliosi di giocare in uno stadio così bello e importante - ha detto il tecnico del Milan, Rino Gattuso, in vista della gara di questa sera -. Abbiamo il dovere di provarci, per la maglia che indossiamo. Noi siamo nati pronti. Sappiamo che è difficile, ma siccome nel calcio come nello sport non c'è cosa più bella di cambiare la storia e i pronostici.

11.44 - Questo il tweet di presentazione della serata di Europa League da parte dell'UEFA:



11.40 - Dinamo Kiev-Lazio. Impresa ostica anche per la Lazio, chiamata a Kiev a segnare almeno un gol per cancellare il 2-2 dell'andata all'Olimpico. Inzaghi cambierà qualcosa operando un leggero turnover. A Roma, assieme a Caceres e Basta è rimasto anche Milinkovic-Savic, affaticato. Sono partiti per Kiev, ma probabilmente per partire dalla panchina, Luis Alberto e Radu. In attacco, si ricompone al coppia Felipe Anderson-Immobile, con Murgia possibile sostituto di Milinkovic a centrocampo. Queste le probabili formazioni:

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

11.30 - Arsenal-Milan. Gattuso e i suoi ragazzi sono costretti a ribaltare il 2-0 per i Gunners a San Siro, qualcosa che non è mai riuscito al club milanese in Europa. L'allenatore rossonero, che farà riposare qualcuno dei giocatori più impegnati nell'ultimo periodo, sarebbe orientato a schierare dal primo minuto André Silva, in gol contro il Genoa, in coppia con uno tra Cutrone e Kalinic. Queste le probabili formazioni:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Ozil, Wilshere, Mkhitaryan; Welbeck. Allenatore: Wenger

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone. Allenatore: Gattuso

11.21 - Questo il programma completo delle partite di stasera (tra parentesi il risultato della gara di andata):

- Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (0-3)

- Dinamo Kiev-Lazio (2-2)

- Atheltic Club-Marsiglia (1-3)

- Zenit-RB Lipsia (1-2)

- Viktoria Plzen-Sporting Lisbona (0-2)

- Salisburgo-Borussia Dortmund (2-1)

- Lione-CSKA Mosca (1-0)

- Arsenal-Milan (2-0)

11.15 - Europa League protagonista questa sera con le gare in programma per il ritorno degli ottavi di finale. Due le italiane ancora in corsa, Milan e Lazio, che si giocheranno l'accesso ai questi di finale della competizione rispettivamente contro Arsenal e Dinamo di Kiev.