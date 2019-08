LIVE TMW - Europa League: Lazio e Roma, sorteggio complicato. Tutti i gironi

Fonte: Da Montecarlo, Andrea Losapio e Gaetano Mocciaro

© foto di Insidefoto/Image Sport

13.47 - Sorteggio concluso

La mattinata dal Grimaldi Forum si conclude qui. Rimanete sulle pagine di TMW per tutti gli approfondimenti sul sorteggio appena svolto e ovviamente per tutte le ultime di mercato.

13.45 - L'AZ completa i gruppi

Da segnalare un problema tecnico al Grimaldi Forum, per cui inizialmente il Wolverhampton è stato momentaneamente inserito nel gruppo della Roma. Di seguito, in ogni caso, l'intera composizione dei 12 gironi.

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, Lask

Girone E: LAZIO, Celtic, Rennes,Cluj

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria SC

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandryia

Girone J: ROMA, Borussia M'Gladbach, Istanbul B., Wolfsberger

Girone K: Besiktas, Braga, Wolves, Slovan Bratislava

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

13.44 - WOLFSBERGER PER LA ROMA!

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, Lask

Girone E: LAZIO, Celtic, Rennes,Cluj

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria SC

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandryia

Girone J: ROMA, Borussia M'Gladbach, Istanbul B., Wolfsberger

Girone K: Besiktas, Braga, Wolves, Slovan Bratislava

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

13.43 - Olexandryia nel gruppo I

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, Lask

Girone E: LAZIO, Celtic, Rennes,Cluj

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria SC

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferencvaros

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandryia

Girone J: ROMA, Borussia M'Gladbach, Istanbul B., Wolfsberger

Girone K: Besiktas, Braga, Wolves, Slovan Bratislava

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.42 - CLUJ COMPLETA IL GRUPPO DELLA LAZIO!

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, Lask

Girone E: LAZIO, Celtic, Rennes,Cluj

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: ROMA, Borussia M'Gladbach, Wolves

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.41 - LASK nel gruppo D

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg, Lask

Girone E: LAZIO, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: ROMA, Borussia M'Gladbach, Wolves

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.40 - Trabzonspor nel gruppo C

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers FC

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach, Wolves

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.39 - Lugano nel girone B

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach, Wolves

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.38 - Arriva la quarta fascia

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag, Dudelange

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach, Wolves

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.37 - ISTANBUL B. PER LA ROMA!

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach, Istanbul B.

Girone K: Besiktas, Braga, Wolves

Girone L: Manchester United, Astana, Partizan

13.36 - Espanyol nel gruppo H

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana,

13.35 - RENNES PER LA LAZIO!

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic, Rennes,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets, Espanyol

Girone I: Wolfsburg, Gent,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana,

13.35 - Roseborg nel gruppo D

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV, Rosenborg,

Girone E: Lazio, Celtic,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets,

Girone I: Wolfsburg, Gent,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana,

13.33 - Malmo nel girone B

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen, Malmo

Girone C: Basilea, Krasnodar, Getafe

Girone D: Sporting Lisbona, PSV,

Girone E: Lazio, Celtic,

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys, Feyenoord

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets,

Girone I: Wolfsburg, Gent,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana,

13.32 - Inizia la terza fascia: Qarabag nel girone A

Girone A: Siviglia, APOEL, Qarabag

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona, PSV

Girone E: Lazio, Celtic

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys,

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets,

Girone I: Wolfsburg, Gent,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana,

13.31 - Conclusa la seconda fascia: tutti i gruppi

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona, PSV

Girone E: Lazio, Celtic

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys,

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets,

Girone I: Wolfsburg, Gent,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas, Braga,

Girone L: Manchester United, Astana,

13.30 - BORUSSIA M'GLADBACH PER LA ROMA!

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona, PSV

Girone E: Lazio, Celtic

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys,

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets,

Girone I: Wolfsburg, Gent,

Girone J: Roma, Borussia M'Gladbach,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.30 - Young Boys col Porto

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona, PSV

Girone E: Lazio, Celtic

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto, Young Boys,

Girone H: CSKA Mosca, Ludogorets,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.29 - CELTIC PER LA LAZIO!

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona, PSV

Girone E: Lazio, Celtic

Girone F: Arsenal, Eintracht Francoforte

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.28 - PSV nel gruppo D

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona, PSV

Girone E: Lazio

Girone F: Arsenal,

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.28 - Krasnodar nel C, Copenaghen nel B

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev, Copenaghen

Girone C: Basilea, Krasnodar

Girone D: Sporting Lisbona,

Girone E: Lazio

Girone F: Arsenal,

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.27 - Si va con la seconda fascia: APOEL nel girone A

Girone A: Siviglia, APOEL,

Girone B: Dynamo Kiev,

Girone C: Basilea,

Girone D: Sporting Lisbona,

Girone E: Lazio

Girone F: Arsenal,

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.26 - Sorteggiate tutte le squadre di prima fascia

Girone A: Siviglia,

Girone B: Dynamo Kiev,

Girone C: Basilea,

Girone D: Sporting Lisbona,

Girone E: Lazio

Girone F: Arsenal,

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L: Manchester United,

13.25 - Roma nel girone J

Girone A: Siviglia,

Girone B: Dynamo Kiev,

Girone C: Basilea,

Girone D: Sporting Lisbona,

Girone E: Lazio

Girone F: Arsenal,

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K: Besiktas,

Girone L:

13.23 - Estratte le squadre di prima fascia: Lazio nel gruppo E

Girone A: Siviglia,

Girone B: Dynamo Kiev,

Girone C: Basilea,

Girone D: Sporting Lisbona,

Girone E: Lazio

Girone F: Arsenal,

Girone G: Porto,

Girone H: CSKA Mosca,

Girone I: Wolfsburg,

Girone J: Roma,

Girone K:

Girone L:

13.20 - Cole inizia il sorteggio: primo estratto il Siviglia

Girone A: Siviglia,

Girone B: Dynamo Kiev

Girone C:

Girone D:

Girone E:

Girone F:

Girone G:

Girone H:

Girone I:

Girone J:

Girone K:

Girone L:

13.17 - Sul palco Giorgio Marchetti

Sul palco, come di consueto, Giorgio Marchetti, UEFA director of competitions, che prima di tutto tributa il dovuto ricordo al lutto che ha colpito in questi giorni Luis Enrique. Poi si dedica a spiegare le regole del sorteggio: quattro fasce, ognuna con dodici squadre, che saranno suddivise in altrettanti raggruppamenti. Squadre della stessa nazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone. La stessa limitazione vale tra club russi e ucraini.

13.14 - Anche Ferreira sul palco

Dopo Cole, ecco Paulo Ferreira, vincitore dell'EL con Porto e Chelsea, sul palco. La prima, nel 2002, con José Mourinho: "Per me è un ricordo indelebile, avevo esordito quell'anno nella competizione e l'ho subito vinta. È stato incredibile".

13.10 - A Ferreira e Cole il compito di sorteggiare

Come detto, saranno due ex Chelsea ad avere il compito di sorteggiare le squadre partecipanti alla fase a gironi dell'Europa League. Il primo a salire sul palco del Grimaldi Forum è Ashley Cole: "Il mio ritiro? Non è stata una decisione difficile. Ho giocato per 20 anni e quando te ne rendi conto te ne rendi conto. È stata una decisione abbastanza facile per me. Futuro? Ho lavorato con tanti grandi allenatori, inizierò a lavorare con gli Under 15 del Chelsea, vedremo cosa mi riserverà il futuro".

13.06 - Sul palco il polacco Buncol

È il turno dell'ambasciatore della finale, il polacco Andrzej Buncol, che porta l'Europa League e presenta la finale di Danzica: "È un grande onore per noi ospitare la finale di Europa League, sarà emozionante".

13.05 - Hazard miglior giocatore dell'ultima stagione

Come da previsioni, è Eden Hazard, vincitore col Chelsea e nel frattempo trasferitosi al Real Madrid, il calciatore scelto miglior giocatore dell'ultima Europa League. "Grazie a tutti coloro che mi hanno votato", questo il breve messaggio in video del fantasista belga.

13.01 - Inizia il sorteggio

Tutto pronto dal Grimaldi Forum, inizia la cerimonia del sorteggio.

Buongiorno lettori e lettrici di TMW. A partire dalle 13, di nuovo spazio alle urne. Dal Grimaldi Forum di Montecarlo saranno infatti estratte le 48 squadre partecipanti all'Europa League, che andranno divise in dodici gironi da quattro club. Gare, come di consueto, in programma il giovedì. Due le italiane in corsa: Roma e Lazio, entrambe inserite in prima fascia.

12.53 - Ecco l'Europa League

A breve inizierà il sorteggio, nel frattempo la UEFA ci mostra su Twitter l'obiettivo dei 48 partecipanti.

🏆🥰 Who's getting their hands on this in 2020 ❓#UELdraw pic.twitter.com/rHGnHaqEaP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

12.41 - Parla Espirito Santo

Nessun esponente dei Wolves a Montecarlo, dall'Inghilterra parla però il tecnico portoghese Nuno Espirito Santo: "Dopo l'allenamento guarderemo il sorteggio. Sarà un grande momento per tutti i fan degli Wolves.Sono il nostro dodicesimo uomo in campo"

12.25 - Baldissoni e Calveri per Roma e Lazio

Niente più Totti, ovviamente: per la Roma ci sarà il vicepresidente Mauro Baldissoni. La Lazio invece sarà rappresentata dal segretario generale Armando Calveri. Ambasciatore della finale sarà Andrzej Buncol, ex calciatore polacco che ha vinto la Coppa UEFA nel 1988 con il Bayer Leverkusen. A sorteggiare le partecipanti saranno due ex terzini del Chelsea: il portoghese Paulo Ferreira e Ashley Cole.

12.14 - Il calendario dell'Europa League

Si parte il 19 settembre, si finisce il 27 maggio. Di seguito l'intero calendario della competizione.

Fase a gironi

Prima giornata: 19 settembre

Seconda giornata: 3 ottobre

Terza giornata: 24 ottobre

Quarta giornata: 7 novembre

Quinta giornata: 28 novembre

Sesta giornata: 12 dicembre

Fase a eliminazione diretta

16 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale, Nyon

20 febbraio: sedicesimi di finale, andata

27 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

28 febbraio: sorteggio ottavi di finale, Nyon

12 marzo: ottavi di finale, andata

19 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali, Nyon

9 aprile: quarti di finale, andata

16 aprile: quarti di finale, ritorno

30 aprile: semifinali, andata

7 maggio: semifinali, ritorno

27 maggio: finale – Gdansk Stadium

11.37 - Chi sarà il miglior calciatore dell'ultima Europa League?

Durante la cerimonia sarà anche consegnato il premio UEFA Europa League Player of the Season 2018/19. In lizza figurano Olivier Giroud, Eden Hazard e Luka Jović.

11.00 - Due ore al via

🚨 TWO-HOUR WARNING! 🚨 ⏰ 13:00 CEST

⚽️ #UELdraw

🏅 2018/19 #UEL Player of the Season — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

10.56 - Finale a Danzica

Lo stadio teatro dell'ultimo atto della competizione, in programma il 27 maggio 2020, sarà il nuovo PGE Arena Gdańsk, costruito in occasione degli Europei disputati in Polonia e Ucraina nel 2012.

10.42 - Le fasce

Come detto, le italiane partono in prima fascia. Tante le insidie da evitare: in seconda fascia le più pericolose sono PSV, Borussia Mönchengladbach ed Eintracht. In terza fascia ecco Wolves e Rennes, tra le potenziali avversarie più complicate.

CONFIRMED: #UELdraw pots! ✅ Which city would you like to visit? pic.twitter.com/NRYwFBr8Y6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2019

PRIMA FASCIA

Siviglia

Arsenal

Porto

Roma

Manchester United

Dinamo Kyev

Besiktas

Basilea

Sporting Lisbona

CSKA Mosca

Wolfsburg

Lazio

SECONDA FASCIA

PSV Eindhoven

Krasnodar

Celtic

Copenaghen

Braga

Gent

Borussia Mönchengladbach

Young Boys

Astana

Ludogorets

APOEL

Eintracht Francoforte

TERZA FASCIA

Saint-Étienne

Qarabağ

Feyenoord

Getafe

Espanyol

Malmö

Partizan

Standard Liège

Wolverhampton

Rennes

Rosenborg

İstanbul Başakşehir

QUARTA FASCIA

AZ Alkmaar

Vitória SC

Trabzonspor

Olexandriya

Dudelange

LASK

Wolfsberg

Slovan Bratislava

Lugano

Rangers

CFR Cluj

Ferencváros

10.30 - Oggi il sorteggio Europa League

Dopo la Champions, spazio all'Europa League. A partire dalle 12, sempre dal Grimaldi Forum di Montecarlo, ci sarà spazio per il sorteggio della seconda competizione europea per club. Senza Torino, eliminato ieri dal Wolverhampton, rimangono in corsa soltanto due italiane: Roma e Lazio. Entrambe le capitoline sono inserite in prima fascia; le 48 squadre partecipanti saranno divise in dodici gruppi da quattro club ognuno. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.