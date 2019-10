LIVE TMW - Europa League: Lazio-Rennes, c'è Berisha dal 1': le formazioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

19.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Senza Correa e Marusic, ma con buona parte dei titolari, la Lazio sfida il Rennes per dimenticare il pessimo esordio in Europa League e conquistare i primi tre punti nella manifestazione: Caicedo affianca Immobile in attacco, mentre a centrocampo c'è Berisha al fianco di Cataldi e Parolo. In difesa al fianco dell'insostituibile Acerbi ecco Vavro e Bastos. Niang, proprio l'ex Toro e Milan, sfida i biancocelesti: nel 3-5-2 di Stephan c'è spazio per lui e per Tait in attacco, mentre a centrocampo si schiera il gioiellino classe 2002 Camavinga.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, Immobile.

A disposizione: Proto, Luiz Felipe, Patric, Milinkovic, Luis Alberto, Jony, Adekanye.

Allenatore: Inzaghi.

RENNES (3-5-2): Mendy; Da Silva, Gnagnon, Morel; Traoré, Grenier, Martin, Camavinga, Doumbia; Tait, Niang.

A disposizione: Salin, Hunou, Gelin, Bourigeaud, Maouassa, Léa Siliki, Raphinha.

Allenatore: Stéphan.

19.11 - STASERA IN BIANCOCELESTE - Sarà una Lazio in biancoceleste quella che affronterà il Rennes stasera, lo ha comunicato il club:

18.36 - PARLA STENDARDO - L'ex calciatore Guglielmo Stendardo ha parlato a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, di Europa League: "Col Rennes è una finale, ha ragione Inzaghi. E' costretta a vincere, servono i tre punti per non vedere pesantemente compromesso il percorso nella competizione. Anche se Inzaghi si affiderà ad un ampio turnover, serve mettere in campo una grande prestazione e cancellare la sconfitta di Cluj".

17.40 - SORPASSO BERISHA - Valon Berisha, in questo momento, è in netto vantaggio su Sergej Milinkovic-Savic per partire dal primo minuto nella gara tra la Lazio e il Rennes in programma alle 21 all'Olimpico.

16.17 - DOVE VEDERE LA GARA - Il match di questa sera sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport, ma anche in streaming su Sky Go. La partita sarà visibile anche in chiaro, gratis per tutti, su Tv8, canale 8 del digitale terrestre.

15.09 - I CONVOCATI DI INZAGHI - Di seguito i 19 giocatori convocati dal tecnico della Lazio per la partita di questa sera:

14.37 - 14.37 - BERISHA INSIDIA MILINKOVIC-SAVIC - Ultime di formazione. Inzaghi sta pensando a Valon Berisha dal 1'. Il kosovaro è in ballottaggio con Sergej Milinkovic-Savic.

14.00 - LA VIGILIA DEL RENNES - Il club bretone ha pubblicato la giornata di avvicinamento alla sfida di questa sera all'Olimpico.

13.30 - IL DERBY DI GRENIER - Clément Grenier torna all'Olimpico. Il centrocampista ha giocato per sei mesi con la Roma nel 2017.

13.20 - NIANG RICORDA I PRECEDENTI - Mbaye Niang è intervenuto ieri in conferenza stampa: "La Lazio è una squadra che rispetta molto gli avversari, dovremo essere bravi noi e cercare di giocare come sappiamo. Ho affrontato questa squadra a San Siro, quando c'era già Inzaghi, e abbiamo vinto 2-0. Spero che la fortuna che ho avuto con la Lazio in passato la avrò anche domani".

13.15 - STEPHAN CARICA I SUOI - Il tecnico del Rennes, Julien Stéphan, ha parlato in conferenza stampa: "La Lazio è la favorita, avendo perso in Romania devono per forza vincere domani. Noi però siamo ambiziosi. Loro sono una squadra molto preparata, giocano insieme da tanto e faranno turnover, ma anche noi avremo le nostre rotazioni. Questa competizione richiede tanta freschezza. Dovremo dare il massimo".

13.10 - INZAGHI PUNTA SUI MIGLIORI - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della formazione in conferenza stampa: "Servirà una prestazione importante anche sotto l'aspetto fisico. Troveremo una squadra abbastanza chiusa, che ha giocatori molto abili nello sfruttare le ripartenze. Dovremo avere una buona gestione della palla. Manca ancora l'allenamento di domani, cercherò di schierare la formazione migliore".

12.50 - POCHI INTIMI - Prevendita scarsa, ci si aspetta un match che coinvolgerà pochi spettatori. Si stima un numero inferiore alle 10mila unità.

12.30 - NIANG RINATO IN BRETAGNA - Il presidente del Rennes, Olivier Létang, ai microfoni di Tuttomercatoweb, parla di Mbaye Niang: "Al Rennes sta facendo molto bene. Siamo felici di lui, ha talento e una grande mentalità a soli 24 anni. Posso dire che qui ha trovato l'ambiente ideale per esprimersi al meglio. Mi piace, è una persona positiva e trasmette la sua

12.10 - FISCHIETTO UCRAINO - L'arbitro della partita è Serhiy Boiko, ucraino. Assistenti Volodymyr Volodin e Oleksandr Voytyuk. Quarto uomo Vitaliy Romanov.

12.00 - COME ARRIVA IL RENNES - Tre vittorie consecutive nelle prime tre giornate di Ligue 1 per la formazione di Julien Stéphan, poi l'inizio delle difficoltà. Dallo scorso 25 agosto, infatti, la vittoria per la compagine transalpina è divenuto un mistero. Due sconfitte e tre pareggi in campionato oltre ad un altro segno x proprio all'esordio in Europa contro il Celtic. A complicare il tutto per il Rennes un ruolino di marcia contro le formazioni italiane in Europa che non ha mai registrato vittorie. "Lazio favorita, ma non firmo per il pareggio" ha affermato Stéphan in conferenza stampa ieri e per cercare di fare un risultato positivo all'Olimpico si affiderà all'ex Milan, Genoa e Torino Mbaye Niang al centro del fronte offensivo, supportato dall'ex Sporting Raphinha. A centrocampo occhi puntati sul classe 1994 Bourigeaud e sulla meteora giallorossa Clement Grenier.

11.50 - COME ARRIVA LA LAZIO - La vittoria in campionato per 4-0 contro il Genoa ha riportato un po' di tranquillità dopo la sconfitta amara in casa dell'Inter. Adesso però serve battere il Rennes per cancellare il ricordo amaro del ko col Cluj (biancocelesti reduci da cinque risultati negativi di fila in Europa League). Per centrare l'obiettivo Inzaghi punterà su una squadra con quasi tutti i migliori giocatori in campo. Lazzari, Milikovic-Savic e Immobile saranno titolari, così come Caicedo fresco di rinnovo di contratto. Assente, invece, Correa uscito malconcio dalla sfida contro il Grifone. A centrocampo ballottaggio fra Cataldi e Berisha per il ruolo di mezzala.

11.40 - PROBABILI FORMAZIONI - Questi i probabili 22 che scenderanno in campo questa sera:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Cataldi, Parolo, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

RENNES (5-3-2): Mendy; Traoré, Da Silva, Gelin, Gnagnon, Maouassa; Martin, Grenier, Bourigeaud; Raphinha, Niang. All. Stéphan

11.35 - DIMENTICARE CLUJ - I biancocelesti sono partiti male in questa edizione del torneo, perdendo 2-1 all'esordio contro il Cluj. Il Rennes è reduce da un pari casalingo contro il Rennes.

11.30 - Questa sera alle 21, allo stadio "Olimpico", va in scena Lazio-Rennes, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League.