LIVE TMW - Europa League, Milan e Lazio: rifinitura per i capitolini

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

12,10 - Allenamento di rifinitura - o risveglio muscolare - per la Lazio in vista della sfida con l'Olympique Marsiglia.

11.30 - Queste le probabili formazioni di Milan-Betis Siviglia e OM-Lazio

Milan-Betis

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso.

BETIS (3-4-1-2): Robles; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, Carvalho, Tello; Inui, Boudebouz; Sanabria. Allenatore: Quique Setien.

OM-Lazio

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé, Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Sanson, Strootman, Radonijc, Payet, Ocampos, Germain. Allenatore: Rudi Garcia

LAZIO (3-5-1-1): Proto, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

10.30 Questa sera Milan e Lazio cercano una vittoria per fare un passo in avanti quasi decisivo per passare il girone di Europa League. Difficili entrambi gli impegni, con i rossoneri che alle 18.55 incontrano il Betis Siviglia, mentre la Lazio, alle 21, giocherà al Velodrome di Marsiglia.