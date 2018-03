LIVE TMW - Europa League - Milan per la storia, Lazio per l'impresa

Premi F5 per aggiornare la pagina!

12.00 - Come ricorda il profilo Twitter dell'Uefa, la Dinamo Kiev - avversaria questa sera della Lazio in Europa League - è imbattuta nelle ultime sette gare europee giocate tra le mura di casa (5 vittorie e due pareggi). Una statistica che la squadra di Inzaghi è pronta a sovvertire.



Dynamo are unbeaten in their last seven European home fixtures (W5 D2)#UEL pic.twitter.com/wt3y7AYxK1 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 14 marzo 2018

11.53 - "Teniamo tanto a questa partita, vale l'ingresso nei quarti di finale. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e cii siamo arrivati con merito. Così cercheremo di fare una partita importante, quella che serve per passare il turno. La squadra sta facendo una stagione positiva, cominciata con la vittoria della Supercoppa ad agosto. E i prossimi tre mesi saranno fondamentali per noi". Prima però, per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi l'ostacolo si chiama Dinamo Kiev.

11.49 - "Siamo orgogliosi di giocare in uno stadio così bello e importante - ha detto il tecnico del Milan, Rino Gattuso, in vista della gara di questa sera -. Abbiamo il dovere di provarci, per la maglia che indossiamo. Noi siamo nati pronti. Sappiamo che è difficile, ma siccome nel calcio come nello sport non c'è cosa più bella di cambiare la storia e i pronostici.

11.44 - Questo il tweet di presentazione della serata di Europa League da parte dell'UEFA:



11.40 - Dinamo Kiev-Lazio. Impresa ostica anche per la Lazio, chiamata a Kiev a segnare almeno un gol per cancellare il 2-2 dell'andata all'Olimpico. Inzaghi cambierà qualcosa operando un leggero turnover. A Roma, assieme a Caceres e Basta è rimasto anche Milinkovic-Savic, affaticato. Sono partiti per Kiev, ma probabilmente per partire dalla panchina, Luis Alberto e Radu. In attacco, si ricompone al coppia Felipe Anderson-Immobile, con Murgia possibile sostituto di Milinkovic a centrocampo. Queste le probabili formazioni:

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shepelev, Buyalsky; Moroziuk, Shaparenko, Tsygankov; Moraes.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Murgia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.

11.30 - Arsenal-Milan. Gattuso e i suoi ragazzi sono costretti a ribaltare il 2-0 per i Gunners a San Siro, qualcosa che non è mai riuscito al club milanese in Europa. L'allenatore rossonero, che farà riposare qualcuno dei giocatori più impegnati nell'ultimo periodo, sarebbe orientato a schierare dal primo minuto André Silva, in gol contro il Genoa, in coppia con uno tra Cutrone e Kalinic. Queste le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-1-2): Ospina; Koscielny, Mustafi, Chambers; Bellerin, Kolasinac, Xhaka, Wilshere, Ramsey, Ozil; Welbeck. Allenatore: Wenger

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Montolivo, Calhanoglu; André Silva, Cutrone. Allenatore: Gattuso

11.21 - Questo il programma completo delle partite di stasera (tra parentesi il risultato della gara di andata):

- Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid (0-3)

- Dinamo Kiev-Lazio (2-2)

- Atheltic Club-Marsiglia (1-3)

- Zenit-RB Lipsia (1-2)

- Viktoria Plzen-Sporting Lisbona (0-2)

- Salisburgo-Borussia Dortmund (2-1)

- Lione-CSKA Mosca (1-0)

- Arsenal-Milan (2-0)

11.15 - Europa League protagonista questa sera con le gare in programma per il ritorno degli ottavi di finale. Due le italiane ancora in corsa, Milan e Lazio, che si giocheranno l'accesso ai questi di finale della competizione rispettivamente contro Arsenal e Dinamo di Kiev.