LIVE TMW - Europa League, Milan sotto al 45'. Le ufficiali della Lazio

19.53 - Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 21 fra Olympique Marsiglia e Lazio:

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Kamara, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Sanson, Payet, Ocampos; Mitroglou.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Caceres, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Caicedo.

19.50 - Le scorie del derby non sono ancora state smaltite. Un Milan spento e poco propositivo è sotto all'intervallo contro un Betis non irresistibile ma più concentrato e determinato. La squadra di Gattuso, però, è ancora in partita, ma deve ringraziare i tanti errori di mira degli avversari.

Pronti-via e Reina commette un errore in disimpegno, spianando la strada a Sanabria. L'ex attaccante della Roma però non coglie l'attimo e spreca una buona occasione. Per vedere un'azione del Milan bisogna attendere la metà della frazione: cross di Castillejo, Higuain di testa manda fuori senza impensierire Pau Lopez. Alla mezzora il Betis passa, grazie proprio all'uomo più atteso, Antonio Sanabria: Lo Celso, servito da Junior Firpo, salta Zapata grazie a un rimpallo e serve il numero 9 a centro area. L'anticipo su Romagnoli e Reina è da grande centravanti, poi è facile depositare in rete da due passi. I rossoneri accusano il colpo e tre minuti dopo gli andalusi trovano addirittura il raddoppio, ma l'arbitro Nijhuis annulla per un fuorigioco inesistente. Gli ospiti dominano e vanno ancora vicino allo 0-2 prima del riposo: azione splendida sulla corsia sinistra (dove Calabria e Castillejo sono in grande difficoltà) e cross di uno scatenato Lo Celso sul secondo palo, dove Sanabria impatta malissimo. Gattuso passa al 3-5-2 per contenere gli scatenati uomini di Setien, Higuain si divora il pareggio proprio alla scadere. Finisce tra i fischi dei pochi intimi di San Siro: Milan-Betis 0-1 al 45'.

19.03 - Secondo quanto riportato da Sky Sport nella Lazio, questa sera impegnata contro l'Olympique Marsiglia, giocherà dal primo minuto Martin Caceres. L'uruguayano agirà sulla destra nel centrocampo a 5 al posto di Marusic.

18.07 - Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Milan e Betis:

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Romagnoli, Zapata, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini.

Betis (3-5-2): Pau Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, William Carvalho, Canales, Junior Firpo; Sanabria, Sergio Leon.

17.23 - In vista della gara di questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il tecnico del Betis, Quique Setien. L’allenatore spagnolo, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Un’ottima squadra, con giocatori capaci di rompere l’equilibrio, gente di esperienza come Higuain, un centrocampo solido e interpreti privilegiati come Suso. Penso che a San Siro avremo le nostre opzioni ma per noi sarà una gara complicata anche dallo scenario che la ospita. Tanti dei miei ragazzi hanno poca o nulla esperienza internazionale, abbiamo sofferto in questo senso con l’Olympiacos, figuriamoci a Milano. Ho tre giocatori, Francis, Junior Firpo e Loren, che hanno meno di 25 partite di Liga".

16.42 - Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Il principale riguarda l'utilizzo di Valon Berisha, non al meglio dopo il problemino muscolare dei giorni scorsi. Queste le probabile formazioni della sfida fra OM e Lazio:

Lazio (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Parolo, Lulic; Caicedo, Immobile.

Olympique Marsiglia (4-3-3): Mandanda; Sarr, Rami, Caleta-Car, Amavi; Strootman, Luiz Gustavo, Sanson; Ocampos, Mitroglou, Payet.

15.51 - Ancora qualche dubbio di formazione per Gennaro Gattuso in vista di questa sera. Uno riguarda la fascia sinistra, dove Laxalt è in vantaggio su Ricardo Rodriguez. L'altro l'attaccante che agirà sulla destra, con Castillejo avanti a Suso. Per il Betis, invece, grande incertezza, con Setien che non ha dato indicazioni precise in merito. Questi i probabili 22 della sfida a circa 3 ore dal fischio d'inizio:

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini.

Betis (3-4-1-2): Robles; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, William Carvalho, Lo Celso, Tello; Canales; Sanabria, Sergio Leon.

15.30 - Poco meno di 6 ore al fischio d'inizio della sfida fra OM e Lazio. Intanto, il profilo Twitter del club transalpino ripropone il video del gol su punizione di Samir Nasri contro i biancocelesti nel 2007.



🕘 H-6 avant #OMLazio C'est le moment de revoir le coup franc direct de Samir Nasri face à la Lazio en 2007 ! 🚀 🥅 pic.twitter.com/UsLE2jEb5z — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 25, 2018

14.36 - Una vera e propria invasione di tifosi del Betis. Il Milan che questa sera affronterà il club andaluso dovrà guardarsi, oltre che dalla qualità degli uomini di Setien, anche dall'incredibile spinta che arriverà dagli spalti. Secondo El Desmarque, infatti, sulle tribune di San Siro ci saranno oltre 7000 tifosi betici che nell'attesa stanno affollando le strade del centro di Milano.



💚 La Piazza del Duomo, uno de los lugares más representativos de Milán, totalmente ocupada por miles de béticos. pic.twitter.com/gR8749hM5d — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) October 25, 2018

14.19 - Milan a punteggio pieno nel Gruppo F, Lazio ferma invece a quota 3 punti nel Gruppo H. Queste le classifiche dei gironi delle due italiane:

GRUPPO F:

Milan 6

Betis 4

Olympiakos 1

Dudelange 0

GRUPPO H:

Eintracht 6

Lazio 3

Olympique Marsiglia 1

Apollon 1

14.16 - Simone Inzaghi ha diramato la lista dei diciannove convocati della sua Lazio in vista della sfida contro l'Olympique Marsiglia. in programma questa sera.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Radu, Caceres, Luiz Felipe, Lulic, Marusic, Wallace

Centrocampisti: Parolo, Berisha, Leiva, Rossi, Cataldi, Milinkovic-Savic

Attaccanti: Immobile, Caicedo

14.03 - L'attaccante del Milan Suso ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara col Betis di questa sera: "Battere il Betis sarà importante, se vinciamo possiamo stare più tranquilli. Nel calcio no si sa mai, ma noi dobbiamo fare il nostro lavoro e vincere. Il nostro obiettivo in Europa League? L'anno scorso con l'Arsenal abbiamo fatto due grandi gare contro un avversario forte. Quest'anno vogliamo passare il turno, poi vedremo. Ma abbiamo la possibilità di fare qualcosa di bello. Gattuso? E' una persona magnifica, ci puoi parlare di tutto e prova sempre ad aiutarti. E' la persona giusta al posto giusto. Io assist man? E' importante come fare gol. Con qualcuno mi intendo bene in campo, i compagni capiscono prima cosa faccio ed è più semplice. Higuain? Mi ci trovo benissimo anche fuori dal campo. E' un ragazzo fantastico, si è inserito subito nel gruppo. Sul campo lo conosciamo tutti, è un campione e non c'è molto altro da dire".



Questa volta è @suso30oficial a rispondere alle nostre 5 domande pre-partita: non perdererti il match program di #MilanBetis 👉🏻 https://t.co/gcm7FsSYlz pic.twitter.com/fv0ggCGUd2 — AC Milan (@acmilan) October 24, 2018

13.43 - Intervistato da TMW nel giorno di Milan-Betis, il doppio ex Ricardo Oliveira ha ricordato le sue esperienze in Spagna e Italia, svelando anche per chi farà il tifo stasera: "Scegliere tra Betis e Milan per me è davvero difficile. Magari tiferò per i biancoverdi perché comunque è proprio lì che è iniziato tutto in Europa per me. A Siviglia poi ho lasciato tanti amici ed è nata mia figlia. Ovviamente, però, nutro grande affetto anche per il Milan. A San Siro mi aspetto una bella partita stasera, entrambe le squadre hanno bisogno di vincere e lo spettacolo sarà quindi assicurato".

13.34 - (ANSA) - PARIGI, 25 OTT - Scontri brevi ma violenti ieri sera, nel centro di Marsiglia e nelle strade adiacenti, fra decine di tifosi dell'OM e della Lazio, appena arrivati in città alla vigilia del match di Europa League di stasera al Velodrome. Secondo testimoni citati dal quotidiano locale La Provence, "gli italiani erano vestiti completamente di nero ed alcuni erano armati di bastoni e coltelli". Si sarebbero affrontate un'ottantina di persone per parte davanti al Centre-Bourse, una zona commerciale vicino alla centralissima Canebiere e al Vecchio Porto. Pronto l'intervento della polizia, già schierata per un match giudicato ad alto rischio dalle autorità, che ha fatto uso di lacrimogeni per disperdere i gruppi di tifosi. Il bilancio è di tre feriti lievi, due dei quali italiani. Una fonte della polizia sostiene che "gli scontri sono avvenuti verso le 22, quando fra i 60 e gli 80 tifosi italiani residenti in un hotel sono scesi al Vecchio Porto".

12,10 - Allenamento di rifinitura - o risveglio muscolare - per la Lazio in vista della sfida con l'Olympique Marsiglia.



11.30 - Queste le probabili formazioni di Milan-Betis Siviglia e OM-Lazio

Milan-Betis

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso.

BETIS (3-4-1-2): Robles; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, Carvalho, Tello; Inui, Boudebouz; Sanabria. Allenatore: Quique Setien.

OM-Lazio

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé, Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi, Sanson, Strootman, Radonijc, Payet, Ocampos, Germain. Allenatore: Rudi Garcia

LAZIO (3-5-1-1): Proto, Luiz Felipe, Acerbi, Wallace, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

10.30 Questa sera Milan e Lazio cercano una vittoria per fare un passo in avanti quasi decisivo per passare il girone di Europa League. Difficili entrambi gli impegni, con i rossoneri che alle 18.55 incontrano il Betis Siviglia, mentre la Lazio, alle 21, giocherà al Velodrome di Marsiglia.