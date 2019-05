LIVE TMW - Europa League, oggi si decide la finale: ipotesi dominio inglese

14.51 - Kante assenza pesante - Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro l'Eintracht. No comment sul ricorso respinto relativo al blocco del mercato. Non ci sarà N'Golo Kanté, che ha bisogno di riposare per un paio di settimane per essere pronto per l'eventuale finale. Sulla partita: "Affrontiamo una squadra molto forte. È dura essere favoriti".

14.14 - La probabile formazione del Valencia - Marcelino dovrà rinunciare ai lungodegenti Kondogbia e Cheryshev. E pare intenzionato a tornare al 4-4-2: Garay favorito su Diakhaby per comporre il duetto difensivo con Gabriel. In mezzo Parejo e Wass più dell'ex Coquelin, mentre sulle fasce attesi Soler a destra e Guedes a sinistro. Duello per un posto da titolare in attacco, con Rodrigo certo, tra Gameiro e Mina.

Valencia (4-4-2): Neto; Piccini, Gabriel, Garay, Gayà; Soler, Parejo, Wass, Guedes; Mina, Rodrigo. A disposizione: Domenech, Roncaglia, Diakhaby, Lato, Coquelin, Sobrino, Gameiro. Allenatore: Marcelino.

13.53 - La probabile formazione dell'Arsenal- Tante assenze per Emery, che dovrebbe optare per un 3-4-2-1 in cui Cech sarà difeso da tre centrali di peso: Mustafi, Sokratis e Koscielny. Sulle fasce Maitland-Niles e Kolasinac, in mezzo Torreira cerca posto ma il tecnico dovrebbe preferirgli il tandem Xhaka-Guendouzi.

Arsenal (3-4-2-1): Cech; Mustafi, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolasinac; Iwobi, Aubameyang; Lacazette. A disposizione: Leno, Lichtsteiner, Monreal, Elneny, Torreira, Mkhitaryan, Ozil. Allenatore: Unai Emery.

13.22 - La probabile formazione dell'Eintracht - Dopo il 6-1 in campionato contro il Bayer Leverkusen l'Eintracht deve rialzarsi subito e tenere aperta anche la seconda finestra che potrebbe portare alla Champions League. Queste la probabile formazione di Hutter:

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Jovic, Haller. A disposizione: Ronnow, Willems, Paciencia, N'Dicka, de Guzman, Rebic, Falette. Allenatore: Hutter

13.08 - La probabile formazione del Chelsea - Maurizio Sarri non deve più pensare al campionato dopo aver raggiunto la Champions League matematicamente: energie quindi tutte dirette all'Europa League. In campo la miglior formazione possibile dunque, con Higuain che potrebbe partire dal 1'. Questa la probabile formazione:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Loftus-Cheek, Jorginho, Barkley; Willian, Higuain, Hazard. A disposizione: Caballero, Emerson, Zappacosta, Kovacic, Giroud, Pedro. Allenatore: Sarri

12.40 - Stasera le due semifinali di ritorno - Andranno in scena questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21, le due semifinali di ritorno di Europa League. A Londra il Chelsea riceverà l'Eintracht Francoforte dopo l'1-1 dell'andata mentre a Valencia i padroni di casa dovranno cercare di ribaltare il 3-1 di una settimana fa contro l'Arsenal. Dopo la finale tutta inglese che si è concretizzata ieri in Champions League c'è dunque la grande possibilità che possa essere un dominio di Premier nelle due grandi manifestazioni europee.