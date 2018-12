LIVE TMW - Europa League: Olympiacos-Milan già eliminazione diretta

12,50, I CONVOCATI DI INZAGHI: FUORI IMMOBILE E MILINKOVIC - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l’Eintracht Francoforte (ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Murgia.

Attaccanti: Correa, Rossi.

12,30, C'È ANCHE GAZIDIS - Presente oggi ad Atene il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis. È la sua prima presenza al seguito dei rossoneri in trasferta.

12.20, PEDRO MARTINS: "GATTUSO NON È SOLO DIFESA" - In vista della gara contro il Milan, il tecnico dell’Olympiacos, Pedro Martins, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sarà una specie di finale, ma pure per i rossoneri, anche se il Milan ha il vantaggio della differenza reti. Però giochiamo davanti ai nostri tifosi. Il Milan è una grande squadra, ma sappiamo come metterli in difficoltà. Ho ammirato Gattuso come giocatore, ma come allenatore è differente. Sta sviluppando uno stile diverso sia rispetto ai suoi predecessori che al calcio italiano. Non solo difesa, ma puntando sul gioco. E non va dimenticato che questo Milan rappresenta una squadra e un progetto giovani".

12.10, EINTRACHT, MINACCIA JOVIC - Per l'Eintracht Francoforte, invece, solito 4-3-1-2, a caccia della sesta vittoria in sei partite nel gruppo H. La minaccia principale per la retroguardia della Lazio? Senza dubbio Luka Jovic, autore di 15 gol e 4 assist in questa stagione, atteso in attacco insieme ad Haller. A centrocampo occhio agli inserimenti dell'ex Napoli De Guzman, completamente rinato in Germania dopo la parentesi sfortunata e negativa nel nostro campionato.

12.00, INZAGHI PROVA UN ATTACCO INEDITO - Lazio già qualificata alle fasi finali di Europa League, ma comunque in cerca di risposte nella gara di stasera contro l'Eintracht Francoforte (fischio d'inizio alle 18:55 all'Olimpico). Riflettori puntati, dunque, su tanti calciatori che fin qui hanno giocato meno o non hanno reso come ci si poteva aspettare, complici anche i problemi fisici di Milinkovic-Savic e Immobile. Non è un caso che negli ultimi tre giorni mister Inzaghi abbia provato l'inedita coppia d'attacco Luis Alberto-Correa: due falsi nueve, con l'opzione Caicedo come valida alternativa. Fuori anche Marusic e Badelj, a centrocampo spazio a Cataldi in regia con Caceres e Durmisi (reduce da un affaticamento muscolare, se non ce la dovesse fare è pronto Lulic) sulle fasce e Berisha e Murgia a completare il reparto. Conferma in difesa per lo stoico Acerbi, che agirà sul centro-sinistra al fianco di Luiz Felipe e Bastos. In porta, infine, riposo per Strakosha e guantoni affidati a Proto.

11.50, SENTENZA UEFA SUL MILAN SLITTA A DOMANI - Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha spiegato su Twitter che la sentenza UEFA sul Milan arriverà nella giornata di domani: "Uefa, sentenza sul Milan slitta a domani. È appena stato deciso di non ufficializzare nulla prima della partita di Europa League di stasera"

11.40, LUIS ALBERTO IN CERCA DI RISCATTO - "A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure, e questo non deve succedere. Schiererò una squadra competitiva per chiudere bene il girone". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con l'Eintracht Francoforte. Se è vero che sia Die Adler che i biancocelesti sono già qualificati alle fasi finali di Europa League, rispettivamente come prima e seconda forza del Gruppo H, in casa Lazio c'è grande voglia (e bisogno) di tornare a un successo che manca ormai da oltre un mese (Lazio-Marsiglia 2-1 dell'8 novembre). Nelle ultime cinque partite, infatti, Strakosha e compagni non sono riusciti ad andare oltre al pareggio (1-1 con Sassuolo, Milan e Chievo; 2-2 con la Sampdoria), perdendo a sorpresa 0-2 la sfida europea con l'Apollon Limassol. Dinanzi all'Eintracht gli esperimenti non mancheranno, vista anche la condizione precaria di alcuni big come Milinkovic-Savic e Immobile, ma l'Olimpico e l'intera società attendono una sterzata sia dal punto di vista del gioco che da quello del risultato. A partire da Luis Alberto, divenuto un vero e proprio caso dopo le voci di mercato di quest'estate, i problemi di pubalgia e un inizio di stagione a dir poco deludente, ma comunque elogiato pubblicamente da Inzaghi ieri pomeriggio. Lo spagnolo, stasera più che mai, sarà chiamato infatti a dare continuità al buon approccio mostrato contro la Samp. Con la speranza di riprendere, prima o poi, lo straordinario cammino interrotto lo scorso anno. Magari già da stasera...

11.21, MILAN, DUE CAMBI RISPETTO A DOMENICA - Poco turnover per Gattuso, con l'eccezione di Pepe Reina, portiere scelto di Europa League, al posto di Donnarumma. L'altra novità riguarda Suso che non dovrebbe essere rischiato: al suo posto Samu Castillejo.

11.13, ALLERTA ORDINE PUBBLICO AD ATENE - Potrebbero esserci problemi di ordine pubblico, in vista misure di sicurezza straordinarie. Ricordiamo che l'anno scorso alla vigilia di AEK-Milan ci furono degli scontri che portarono al ferimento di 9 persone.

11.00, NOTTE DI VERDETTI - Archiviata la Champions League, spazio alla notte dei verdetti di Europa League. Due le italiane le impegnate: alle 18.55 la Lazio, già qualificata come seconda del girone, vuole chiudere in bellezza in casa contro l'Eintracht Francoforte, fin qui a punteggio pieno. Di altro spessore la sfida del "Karaiskakis" di Atene: Olympiacos-Milan è già eliminazione diretta con i rossoneri forti del successo all'andata per 3-1 che consente loro anche di qualificarsi con una sconfitta di misura.