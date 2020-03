live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Dominio United, Eintracht ad un passo dal pari

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

ISTANBUL BASAKSEHIR - COPENHAGEN 0-0

18.55 - SI PARTE!

4' - Già due ammoniti dopo pochi minuti: giallo per Kahveci (I) e Santos (C).

17' - Partita combattuta, i padroni di casa cercano di alzare il ritmo.

32' - BA! OCCASIONE BASAKSEHIR! Gran conclusione, palla che esce di pochissimo sul fondo!

19.41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

52' - I padroni di casa continuano a premere sull'acceleratore, punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

61' - Primo cambio per i danesi, in campo Kaufmann al posto di Daramy.

63' - Ritmi molto lenti e poche occasioni da gol, nessuna emozione al Başakşehir Fatih Terim Stadyumu.

EINTRACHT FRANCOFORTE - BASILEA 0-1

18.56 - SI PARTE!

7' - OCCASIONE EINTRACHT! Rode prova la conclusione dal limite, palla che termina fuori per questione di centimetri.

16' - Ritmi molto bassi alla Commerzbank-Arena: i padroni provano a far girare il pallone tra le linee, ma non ci sono spazi.

27' - SAMUELE CAMPO!!! IL BASILEA PASSA IN VANTAGGIO CON UN GRAN GOL!!! Il numero 10 svizzero di origini italiane si inventa una traiettoria incredibile su calcio di punizione!!!

43' - Il Basilea prova a premere sull'acceleratore, ma l'Eintracht si salva. C'è ancora partita a Francoforte.

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

46' - Primo cambio per i padroni di casa, Paciencia entra al posto di Sow.

47' - FREI! OCCASIONE BASILEA! Gran conclusione di prima intenzione, palla che termina di poco alta! Si ripartirà da Trapp!

52' - André Silva si divora un rigore in movimento, palla che termina ampiamente sul fondo.

57' - HINTEREGGER! CHE OCCASIONE! Il numero 13 prova il colpo di testa, palla di poco alta!

64' - TOURE'! ALTRA OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA! Il maliano apre il piattone da posizione defilata, palla che si infrange sulla traversa!

68' - Cambia anche il Basilea: in campo Bua, esce Petretta.

LASK - MANCHESTER UNITED 0-2

18.56 - SI PARTE!

5' - Fred prova la conclusione dopo il suggerimento di Bruno Fernandes, pallone che per termina alto.

11' - Continua la pressione offensiva da parte del Manchester United, buon approccio da parte di Bruno Fernandes.

18' - DOPPIA OCCASIONE PER MATA! Lo spagnolo prima non trova la deviazione da due passi, poi calcia fuori!

24' - JAMES! ALTRA OCCASIONE PER LO UNITED! Il numero 21 controlla e calcia dal limite, Schlager si distende e allontana il pericolo!

28' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Ighalo sblocca il match con un sinistro potentissimo sotto la traversa!!!

33' - Primo giallo del match, ammonito Trauner (LASK).

39' - Giallo anche per Klauss (LASK).

44' - Maguire prova il colpo di testa sugli sviluppi di un corner, palla che però termina sul fondo.

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.58 - SI RIPARTE!

55' - Azione pericolosa di Shaw, ma l'esterno mancino dello United non trova spazio. Si ripartirà da Schlager.

58' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! JAMES TROVA IL 2-0!!! Gran contropiede dello United, il numero 21 si accentra e calcia trovando un gran diagonale!!!

61' - Raguz è la prima scelta del LASK, esce Tetteh.

62' - PALO DI IGHALO! Tocco di precisione che si infrange sul legno, dominio United in questo secondo tempo!

18.40 - Al momento non ci sono particolari aggiornamenti, si giocherà regolarmente. Dieci minuti al calcio di inizio, tutto nella norma prima dei sei match.

18.26 - Nel frattempo la UEFA ha confermato il rinvio di Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid, gare valevoli per il ritorno degli ottavi di finale.

18.20 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra poco si comincia.

18.12 - Inter e Roma oggi non giocheranno. Il Getafe si è rifiutato di andare a Milano mentre i giallorossi sono rimasti a Roma per via del divieto imposto dal governo spagnolo. Le partite, per il momento, sono state rinviate.

18.05 - L'emergenza coronavirus continua a creare problemi, ma per il momento l'Europa League non si ferma. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare con calcio di inizio alle ore 18.55.