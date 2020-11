live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: il Milan pareggia, 3-3 tra Braga e Leicester

La quarta giornata di Europa League entra nel vivo e già stasera potrebbero esserci i primi verdetti. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55, in campo il Milan.

I RISULTATI DELLE ORE 18.55

Gruppo A

CSKA Sofia - Young Boys 0-1 (34' Nsame)

Gruppo B

Molde - Arsenal 0-3 (50' Pepe, 55' Nelson, 83' Balogun)

Gruppo G

AEK - Zorya 0-3 (61' Gromov, 75' Kabaev, 85' rig. Yurchenko)

Braga - Leicester 3-3 (4' Elmusrati, 9' Barnes, 24' Paulinho, 78' Thomas, 90' Fransergio, 95' Vardy)

Gruppo H

Lille - Milan 1-1 (46' Castillejo, 65' Bamba)

Sparta Praga - Celtic 4-1 (15' Edouard, 26' Hancko, 38', 80' Julis, 94' Plavsic)

Gruppo I

Maccabi Tel Aviv - Villarreal 1-1 (45' Baena, 47' Pesic)

Qarabag - Sivasspor 2-3 (8' Zoubir, 40', 79' Kone, 51' Matic, 59' Kayode)

Gruppo J

LASK Linz - Anversa 0-2 (53' Refaelov, 83' Gerkens)

Gruppo K

CSKA Mosca - Feyenoord 0-0

Wolfsberger - Dinamo Zagabria 0-3 (61' Majer, 75' Petkovic, 91' Ivanusec)

Gruppo L

Gent - Stella Rossa 0-2 (1' Petrovic, 58' Nikolic)

Slovan Liberec - Hoffenheim 0-2 (77' Baumgartner, 89' rig. Kramaric)

CSKA SOFIA - YOUNG BOYS 0-1

18.55 - Si parte!

34' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Nsame sblocca la rete sul campo del CSKA, gli svizzeri si portano a quota 7 punti al pari con la Roma!!!

19.56 - Si riparte!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Basta un solo gol alla compagine svizzera per vincere, ora la Roma deve conquistare i tre punti se vuole staccarsi e ipotecare il passaggio del turno.

MOLDE - ARSENAL 0-3

18.55 - Si parte!

13' - NELSON! L'Arsenal sfiora il gol con la conclusione dell'esterno mancino, dopo l'assist di Lacazette!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

50' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Pepe sblocca il match con un gran sinistro a giro!!!

55' - NELSON!!! Arriva subito il gol del raddoppio dell'Arsenal, a un passo dalla qualificazione!!!

83' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! La chiude Balogun, appena entrato in campo!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Poker di vittorie per l'Arsenal, ormai i gunners hanno conquistato il passaggio del turno.

AEK - ZORYA 0-3

18.55 - Si parte!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

49' - ATTENZIONE! Cartellino rosso per Shakhov, AEK che rimane in dieci uomini!

61' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gromov trova subito il gol del vantaggio!!!

75' - KABAEV!!! Gran mancino sotto l'incrocio, lo Zorya trova il gol del 2-0!!!

86' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Yurchenko non sbaglia su calcio di rigore!!!

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Il pareggio tra Braga e Leicester riapre tutto nel girone G di Europa League!!!

BRAGA - LEICESTER 3-3

18.55 - Si parte!

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Elmusrati arriva e calcia dalla distanza, Schmeichel non può farci nulla!!!

9' - ARRIVA IL PARI DEL LEICESTER!!! Barnes trova il gol, Foxes che tornano in partita!!!

24' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Azione incredibile da parte del Braga, Paulinho da due passi non sbaglia!!!

29' - Doppia occasione per i padroni di casa, ma Schmeichel salva tutto. Sull'azione successiva Under sfiora il gol del 2-2!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

78' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Thomas non sbaglia dopo l'ottima azione di Maddison!!!

90' - IL BRAGA TROVA IL GOL DEL 3-2!!! Gran contropiede, Fransergio non sbaglia!!!

95' - CLAMOROSO!!! Vardy, in pieno recupero, trova il gol del 3-3!!!

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! Un pareggio incredibile, ora le due squadre si giocheranno la qualificazione nelle ultime due giornate.

LILLE - MILAN 1-1

20.48 - FINISCE IL MATCH!!!

SPARTA PRAGA - CELTIC 4-1

18.55 - Si parte!

15' - IL CELTIC PASSA IN VANTAGGIO!!! Edouard entra in area e calcia, diagonale imprendibile!!!

26' - LO SPARTA PRAGA PAREGGIA!!! Dopo una serie di rimpalli in area Hancko trova la girata giusta!!!

38' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Julis porta in vantaggio i suoi, errore da parte della difesa scozzese!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

80' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Julis trova la terza rete dopo un'ottima azione di contropiede!!!

94' - POKER DELLO SPARTA!!! Il quarto gol viene segnato da Plavsic!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Seconda vittoria per lo Sparta che riapre i giochi nel girone del Milan, ora i rossoneri dovranno fare attenzione.

MACCABI TEL AVIV - VILLARREAL 1-1

18.55 - Si parte!

13' - OCCASIONE VILLARREAL! Bacca ci prova in rovesciata, ma Daniel devia in calcio d'angolo!

35' - Il Villarreal ci prova, ma al momento la squadra di Emery non riesce a trovare spazi in fase offensiva.

45' - BAENA!!! IL VILLARREAL TROVA IL GOL DEL VANTAGGIO!!! Gran conclusione, l'azione è merito dell'ex Milan Carlos Bacca!!!

19.45 - Finisce il primo tempo!

20.00 - Si riparte!

47' - PESIC NON SBAGLIA!!! I padroni di casa trovano subito il gol del pareggio!!!

20.51 - FINISCE IL MATCH!!! Gli spagnoli non chiudono la pratica nel girone, rimane tutto aperto nel gruppo I.

QARABAG - SIVASSPOR 2-3

18.55 - Si parte!

8' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Zoubir non sbaglia, padroni di casa in vantaggio!!!

40' - Calcio di rigore per il Sivasspor!

40' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Kone non sbaglia dal dischetto!!! Gli ospiti tornano in partita!!!

19.44 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

51' - MATIC!!! I padroni di casa tornano in vantaggio dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa!!!

58' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Kayode trova subito il gol del pareggio!!!

79' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Arouna Kone trova la doppietta personale, Sivasspor che passa in vantaggio!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Gli ospiti salgono a quota sei punti, tutto è ancora aperto per la qualificazione.

LASK LINZ - ANVERSA 0-2

18.55 - Si parte!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

50' - ATTENZIONE! Cartellino rosso per Trauner, padroni di casa in dieci!

53' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Refaelov segna su punizione, Anversa in vantaggio!!!

83' - GERKENS!!! L'Anversa trova il gol del 2-0!!! Vittoria fondamentale per gli ospiti!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Primo posto nel girone per gli ospiti, in attesa del match tra Tottenham e Ludogorets.

CSKA MOSCA - FEYENOORD 0-0

18.55 - Si parte!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

48' - ATTENZIONE! Jorgensen rimedia il secondo giallo, il Feyenoord rimane in dieci uomini!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Gli olandesi resistono con l'uomo in meno, tutto è ancora aperto nel gruppo K.

WOLFSBERGER - DINAMO ZAGABRIA 0-3

18.55 - Si parte!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

60' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Majer trova il gol del vantaggio al quarto d'ora di gioco!!!

75' - PETKOVIC!!! LA DINAMO ZAGABRIA RADDOPPIA!!! Croati sempre più primi nel girone!!!

91' - TRIS DELLA DINAMO ZAGABRIA!!! Ivanusec sigilla una vittoria costruita nel secondo tempo!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importante per la compagine croata, prima a otto punti nel girone.

GENT - STELLA ROSSA 0-2

18.55 - Si parte!

1' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Petrovic sblocca la sfida con una gran botta dalla distanza!!!

22' - Il Gent ci sta provando in tutti i modi, ma i biancorossi non stanno concedendo nulla.

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

58' - MILUNOVIC!!! Lo Stella Rossa trova il gol del raddoppio!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria fondamentale per lo Stella Rossa che sale a quota 9 nel girone.

SLOVAN LIBEREC - HOFFENHEIM 0-2

18.55 - Si parte!

30' - Gli ospiti sfiorano la rete dopo gli sviluppi di un corner, ma fino a questo momento sono arrivate pochissime occasioni da gol.

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

77' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Baumgartner non sbaglia, i tedeschi passano in vantaggio a pochi minuti dalla fine!!!

89' - KRAMARIC NON SBAGLIA!!! L'Hoffenheim trova il gol decisivo su calcio di rigore!!!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Due gol nel finale regalano la quarta vittoria ai tedeschi e il passaggio del turno con due gare d'anticipo.