LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: Roma e Leverkusen ai quarti, Sporting eliminato

live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: Roma e Leverkusen ai quarti, Sporting eliminato

21.30 - È tutto per la diretta gol di Europa League delle gare iniziate alle 18.55. Rimanete su TuttoMercatoWeb per le gare delle ore 21.00. Patrick Iannarelli vi augura un buon proseguimento di serata.

21.29 - Ricapitoliamo le prime otto squadre che accederanno agli ottavi: Istanbul Basaksehir, Basilea, Wolverhampton, Bayer Leverkusen, Roma, Lask, Wolfsburg e Rangers (giocata ieri). In campo le altre 16 squadre ( segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb ), domani ci sarà il sorteggio degli ottavi di finale.

21.26 - Sono terminate tutte le gare delle ore 18.55. Ecco il risultato finale, in grassetto le squadre qualificate:

Istanbul Basaksehir - Sporting 4-1 (5-4 risultato totale): 31' Skrtel (I), 45' Aleksic (I), 68' Vietto (S), 92' Visca (I), 118' Visca rig. (I)

Basilea - APOEL 1-0 (4-0 risultato totale): 38' Frei rig. (B)

Espanyol - Wolverhampton 3-2 (3-6 risultato totale): 16' Calleri (E), 22' Traore (W), 57' Calleri rig. (E), 80' Doherty (W), 91' Calleri (E)

Porto - Bayer Leverkusen 1-3 (2-5 risultato totale): 11' Alario (B), 50' Demirbay (L), 58' Havertz (L), 65' Marega (P)

Gent - Roma 1-1 (1-2 risultato totale): 25' David (G), 29' Kluivert (R)

Lask - AZ Almaar 2-0 (3-1 risultato totale): 44' Raguz rig. (L), 50' Raguz (L)

Malmo - Wolfsburg 0-3 (1-5 risultato totale): 42' Brekalo (W), Gerhardt (W), 69' Joao Victor (W)

ISTANBUL BASAKSEHIR - SPORTING 4-1 (5-4 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

31' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Skrtel riapre i conti!!! Il difensore centrale, sugli sviluppi di un corner, trova il gol del vantaggio!!!

46' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Aleksic si inventa un gol direttamente su calcio di punizione!!! I padroni di casa ribaltano il punteggio complessivo!!!

19.42 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

46' - Vietto ci prova con una girata, ma l'estremo difensore di casa si distende e devia in corner!

68' - VIETTO!!! QUESTA VOLTA NON SBAGLIA!!! Gran colpo di testa, portoghesi che tornano avanti!!!

90' - Sono stati assegnati 3' di recupero.

92' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Visca trova il gol del 3-1!!! Se finirà così si andrà ai supplementari!!!

20.46 - FISCHIO FINALE!!! Si andrà ai supplementari!!!

20.50 - Si riparte!

105' - Punteggio ancora bloccato, padroni di casa avanti 3-1.

112' - Mancano pochi minuti al termine dei supplementari, si avvicinano i calci rigori.

118' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! VISCA NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!!! Un gol che pesa come un macigno!!!

21.25 - FINISCE IL MATCH!!! Visca decide il match con due gol, uno che porta ai supplementari il match e uno che porta agli ottavi il Basaksehir!!!

BASILEA - APOEL 1-0 (4-0 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

33' - Punteggio ancora bloccato sullo 0-0, i padroni di casa gestiscono il triplo vantaggio.

38' - Calcio di rigore in favore del Basilea!

38' - FREI!!! IL BASILEA PASSA IN VANTAGGIO!!! Quarto gol complessivo, si complica ulteriormente la situazione dell'APOEL!!!

19.45 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

20.01 - SI RIPARTE!

74' - DE VINCENTI! IL NUMERO 10 SBAGLIA IL RIGORE! Il giocatore dell'APOEL calcia malissimo, palla sul fondo!

20.48 - FINISCE IL MATCH!!! Basilea in scioltezza, APOEL mai in partita. Gli svizzeri volano agli ottavi di finale!!!

ESPANYOL - WOLVERHAMPTON 3-2 (3-6 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

16' - CALLERI!!! L'ESPANYOL PASSA IN VANTAGGIO!!! Il numero 12 di casa anticipa tutti e sblocca il match, i catalani ci vogliono provare!!!

22' - TRAORE!!! GLI OSPITI PAREGGIANO I CONTI!!! Lo spagnolo prende posizione in area e supera Prieto!!!

19.43 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.59 - SI RIPARTE!

56' - CALLERI!!! L'ESPANYOL TORNA IN VANTAGGIO!!! Il numero 12 trova il gol direttamente dal dischetto!!!

64' - Gli ospiti non trovano il secondo gol, ma salvo clamorosi ribaltoni il discorso qualificazione è chiuso.

80' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Doherty trova la rete del pareggio, ma ormai il match è finito già dopo il primo gol degli inglesi!!!

91' - GOL DI CALLERI!!! Tripletta del numero 12, ma la sostanza non cambia!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Gli inglesi perdono, ma passano grazie ai gol 4 gol messi a segno nel match di andata. Nulla da fare per i catalani che abbandonano la competizione.

PORTO - BAYER LEVERKUSEN 1-3 (2-5 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

9' - Il Porto non sfrutta una buona occasione su calcio d'angolo, ma i padroni di casa hanno alzato subito il ritmo.

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Alario sblocca il match e complica il cammino del Porto!!! La rete è stata convalidata dopo un lungo consulto del VAR!!!

19.44 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

20.01 - SI RIPARTE!

51' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Demirbay raddoppia dopo una serie di rimpalli favorevoli!!! Si complica la situazione del Porto!!!

58' - HAVERTZ!!! IL LEVERKUSEN CHIUDE I CONTI!!! Arriva la terza rete, ora al Porto servirebbero cinque gol!!!

65' - MAREGA DI TESTA NON SBAGLIA!!! Il Porto accorcia, ma servono quattro gol per qualificarsi!!!

85' - Rosso diretto per Soares per una gomitata!

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa non sono riusciti in nessun modo a ribaltare la situazione di svantaggio, tedeschi che volano agli ottavi.

GENT - ROMA 1-1 (1-2 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

25' - GOL!!! David trova il gol del vantaggio!!!

29' - GOL!!! Kluivert pareggia subito i conti!!!

19.41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.57 - SI RIPARTE!

90' - Sono stati assegnati 4' di recupero.

20.46 - FINISCE IL MATCH!!!

LASK - AZ ALKMAAR 2-0 (3-1 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

18' - L'AZ prova a spingere, ma i padroni di casa rischiano ma tengono chiusa la difesa. Si alzano i ritmi.

42' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa trovano la rete del vantaggio grazie al gol di Raguz!!!

19.41 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.56 - SI RIPARTE!

50' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa raddoppiano grazie a Raguz, si fa difficile per l'AZ!!!

83' - Match praticamente chiuso, servirebbero almeno due gol per riaprire il match. I padroni di casa controllano.

88' - Cartellino rosso per il Lask, doppio giallo per Wiesinger!

90' - Sono stati assegnati 5' di recupero.

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Marko Ragus regala gli ottavi al Lask, l'AZ saluta la competizione.

MALMO - WOLFSBURG 0-3 (1-5 risultato totale)

18.55 - SI PARTE!

5' - Prima occasione per gli ospiti, ritmi subito alti.

36' - Al momento gli ospiti controllano la situazione di vantaggio, sfida bloccata e con poche emozioni fino a questo momento.

42' - BREKALO!!! WOLFSBURG IN VANTAGGIO!!! Gran tiro del croato dalla distanza: il gol è stato inizialmente annullato, ma poi il VAR ha confermato la rete!!!

19.43 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.58 - SI RIPARTE!

66' - IL WOLFSBURG RADDOPPIA!!! Gran gol di Gerhardt, serve un miracolo al Malmo per riaprire tutto!!!

70' - JOAO VICTOR!!! Gi ospiti ne approfittano e calano il tris, partita chiusa a Malmo!!!

90' - Sono stati assegnati 2' di recupero.

20.46 - FINISCE IL MATCH!!! Risultato mai in discussione, gli ospiti passano agevolmente al turno successivo.

18.40 - Le uniche due compagini che hanno ipotecato la qualificazione sono Wolverhampton (4-0 all'andata) e Basilea (3-0 all'andata). Le altre sfide sono ancora in bilico.

18.30 - Le squadre sono in campo per terminare le operazioni di riscaldamento, tra pochi minuti si comincia!

18.07 - In campo anche i giallorossi di Fonseca, che cercherà di mantenere il vantaggio ottenuto a Roma nella sfida di andata.

18.00 - Si decide tutto, in 90'. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Europa League: insieme seguiremo le gare delle ore 18.55.