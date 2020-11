live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Il Napoli sotto col Rijeka, Benfica in 10 uomini

Si entra nella fase calda, la terza giornata della fase a gruppi di Europa League potrebbe emettere già qualche verdetto. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55, in campo anche Napoli e Roma.

RISULTATI IN AGGIORNAMENTO

Gruppo A

Roma - Cluj 1-0 (2' Mkhitaryan)

Gruppo B

Rapid Vienna - Dundalk 0-1 (8' Hoban)

Gruppo C

Hapoel Beer Sheva - Bayer Leverkusen 1-1 (5' Bailey, 12' Acolatse)

Slavia Praga - Nizza 1-0 (16' Kuchta)

Gruppo D

Benfica - Rangers 1-0 (2' aut. Goldson)

Lech Poznan - Standard Liege 2-0 (14' Skoras, 22' Ishak)

Gruppo E

Omonia - Granada 0-1 (4' Herrera)

PAOK - PSV 0-1 (20' Zahavi)

Gruppo F

Rijeka - Napoli 1-0 (13' Muric)

Real Sociedad - AZ Alkmaar 0-0

Gruppo J

Ludogorets - Tottenham 0-1 (13' Kane)

Gruppo I

Sivasspor - Qarabag 1-0 (11' Osmanpasa)

ROMA - CLUJ 1-0

RAPID VIENNA - DUNDALK 0-1

18.55 - Si parte!

8' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Hoban sfrutta un gran colpo di testa, ospiti subito in vantaggio!!!

HAPOEL BEER SHEVA - BAYER LEVERKUSEN 1-1

18.55 - Si parte!

5' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bailey trova il suo primo gol in Europa League, tedeschi subito in vantaggio!!!

12' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL BEER SHEVA!!! Acolatse non sbaglia, terzo gol per l'attaccante olandese!!!

SLAVIA PRAGA - NIZZA 1-0

18.55 - Si parte!

16' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Rimpallo in area di rigore favorevole, Kuchta non sbaglia e porta in vantaggio i suoi!!!

BENFICA - RANGERS 1-0

18.55 - Si parte!

1' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa passano in vantaggio con l'autogol di Goldson, dopo un'ottima azione di Rafa Silva!!!

19' - ATTENZIONE! Cartellino rosso per il Benfica, espulso Otamendi!

LECH POZNAN - STANDARD LIEGE 2-0

18.55 - Si parte!

14' - I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Skoras di testa non sbaglia, gol prezioso per la compagine polacca!!!

22' - IL LECH RADDOPPIA!!! Ishak si inserisce bene, da due passi non sbaglia: Standard Liege in confusione!!!

OMONIA - GRANADA 0-1

18.55 - Si parte!

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Herrera non sbaglia, spagnoli subito in vantaggio!!!

PAOK - PSV 0-1

18.55 - Si parte!

19' - Calcio di rigore in favore del PSV!

20' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Zahavi non sbaglia dal dischetto, olandesi avanti dopo il tiro dagli undici metri!!!

RIJEKA - NAPOLI 1-0

REAL SOCIEDAD - AZ ALKMAAR 0-0

18.55 - Si parte!

LUDOGORETS - TOTTENHAM 0-1

18.55 - Si parte!

13' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Kane sugli sviluppi di un corner non sbaglia, colpo di testa imparabile!!!

SIVASSPOR - QARABAG 1-0

18.55 - Si parte!

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Osmanpasa sfrutta il corner e di testa porta in vantaggio la compagine turca!!!