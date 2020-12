live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Si riparte!

Sesta e ultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Alcuni verdetti sono stati già emessi, ma questa sera si completerà l'intero quadro dei sedicesimi di finale. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55.

RISULTATI IN AGGIORNAMENTO

Gruppo A

CSKA Sofia - Roma 2-1 (5' Rodrigues, 22' Milanese, 34' Sowe)

Young Boys - Cluj 0-0

Gruppo B

Dundalk - Arsenal 0-2 (13' Nketiah, 18' Elneny, 22' Flores)

Rapid Vienna - Molde 1-2 (12', 46' Eikrem, 43' Ritzmaier)

Gruppo C

Bayer Leverkusen - Slavia Praga 1-0 (8', 32' Bailey)

Hapoel Beer Sheva - Nizza 0-0

Gruppo D

Lech Poznan - Rangers 0-1 (31' Itten)

Standard Liegi - Benfica 1-1 (12' Raskin, 16' Everton)

Gruppo E

PSV - Omonia 1-0 (36' Malen)

PAOK - Granada 0-0

Gruppo F

Napoli - Real Sociedad 1-0 (35' Zielinski)

Rijeka - AZ Alkmaar 0-0

---

CSKA SOFIA - ROMA 2-1

18.55 - Si parte!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

DUNDALK - ARSENAL 1-2

18.55 - Si parte!

13' - NKETIAH SBLOCCA SUBITO LA SFIDA!!! Il giovane calciatore dei gunners sfrutta l'errore della difesa e non sbaglia!!! I londinesi si avvicinano alla sesta vittoria su sei gare giocate.

18' - GOL PAZZESCO DI ELNENY!!! Il centrocampista egiziano carica il tiro dai 25 metri, rete spettacolare per il 2-0 dei gunners!!!

22' - IL DUNDALK ACCORCIA LE DISTANZE!!! Flores sfrutta la leggerezza difensiva degli ospiti, si riapre il match!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

HAPOEL BEER SHEVA - NIZZA 0-0

18.55 - Si parte!

19.48 - Finisce il primo tempo!

20.03 - Si riparte!

LECH POZNAN - RANGERS 0-1

18.55 - Si parte!

31' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Itten recupera palla sulla trequarti e calcia in porta, superando Bednarek!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

BAYER LEVERKUSEN - SLAVIA PRAGA 2-0

18.55 - Si parte!

7' - Il Bayer ci prova subito, ma la punizione di Bailey esce di pochissimo.

8' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! BAILEY SBLOCCA IL MATCH!!! Azione confusa, Schick da due passi non trova l'impatto con la sfera ma ci pensa il numero 9 dei padroni di casa!!!

32' - DOPPIETTA DI BAILEY!!! Gran colpo di testa di Schick, palla che sbatte sul palo e rimbalza sui piedi del numero 9, che mette a segno il secondo gol di giornata!!!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

NAPOLI - REAL SOCIEDAD 1-0

18.55 - Si parte!

19.43 - Finisce il primo tempo!

20.00 - Si riparte!

PAOK - GRANADA 0-0

18.55 - Si parte!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

PSV - OMONIA 1-0

18.55 - Si parte!

36' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Malen, da due passi, ribadisce in rete il cross di Max!!!

19.44 - Finisce il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

RAPID VIENNA - MOLDE 1-2

18.55 - Si parte!

12' - IL MOLDE PASSA IN VANTAGGIO!!! Eikrem riesce ad anticipare tutta la difesa del Rapid, vantaggio preziosissimo per gli ospiti!!!

43' - RITZMAIER!!! IL RAPID PAREGGIA I CONTI!!! Controllo e tiro dal limite, padroni di casa che riaprono i giochi!!!

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

46' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Eikrem segna ancora, ospiti nuovamente avanti!!! Si complica la situazione per il Rapid!!!

RIJEKA - AZ ALKMAAR 0-0

18.55 - Si parte!

19.44 - Finisce il primo tempo!

20.00 - Si riparte!

STANDARD LIEGI - BENFICA 1-1

18.55 - Si parte!

12' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Raskin non sbaglia, ospiti subito sotto!!!

16' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL BENFICA!!! Taarabt prova a battere a rete, ma il pallone sporcato si trasforma in un assist per Everton, che di testa non sbaglia!!!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

YOUNG BOYS - CLUJ 0-0

18.55 - Si parte!

19.41 - Finisce il primo tempo!

19.56 - Si riparte!