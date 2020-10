LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Terzo gol dello Stella Rossa, Tottenham ancora sotto

live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Terzo gol dello Stella Rossa, Tottenham ancora sotto

Gruppo G

AEK - Leicester 0-2 (17' rig. Vardy, 39' Choudhury)

Zorya - Braga 0-2 (4' Paulinho, 11' Gaitan)

Gruppo H

Lille - Celtic 0-2 (28', 33' Elyounoussi)

Milan - Sparta Praga 1-0 (24' Diaz)

Gruppo I

Qarabag - Villarreal 0-0

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv 0-0

Gruppo J

Anversa - Tottenham 1-0 (29' Refaelov)

LASK Link - Ludogorets 3-1 (2' Balic, 12' Gruber, 15' Manu, 35' Raguz)

Gruppo K

CSKA Mosca - Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord - Wolfsberger 0-2 (3' rig., 13' rig. Liendl)

Gruppo L

Gent - Hoffenheim 0-1 (35' rig. Belfodil)

Stella Rosa - Slovan Liberec 3-1 (7', 22' El Fardou Ben, 41' Matousek, 50' Gajic)

AEK - LEICESTER 0-2

18.55 - Si parte!

17' - VARDY NON SBAGLIA!!! Il numero 9 delle Foxes va dal dischetto e sblocca il match di Atene!!!

39' - IL LEICESTER RADDOPPIA!!! Dagli sviluppi di un corner Choudhury sfrutta un errore della difesa greca e di prima intenzione non sbaglia!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.59 - Si riparte!

ZORYA - BRAGA 0-2

18.55 - Si parte!

4' - IL BRAGA PASSA IN VANTAGGIO!!! Paulinho non sbaglia, secondo gol per il portoghese!!!

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gaitan scarica il mancino di prima intenzione, doppio vantaggio per i portoghesi!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

LILLE - CELTIC 0-2

18.55 - Si parte!

26' - IL CELTIC PASSA IN VANTAGGIO!!! Magia di Elyounoussi che si accentra dalla corsia sinistra e calcia a giro sul secondo palo!!!

33' - DOPPIETTA DI ELYOUNOUSSI!!! Girata di prima intenzione e destro chirurgico per il 2-0 biancoverde!!!

40' - DAVID SBAGLIA IL RIGORE! Bain ci mette la gamba, gran parata da parte del numero 29 del Celtic!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

MILAN - SPARTA PRAGA 1-0

QARABAG - VILLARREAL 0-0

18.55 - Si parte!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

SIVASSPOR - MACCABI TEL AVIV 0-0

18.55 - Si parte!

19.43 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

ANVERSA - TOTTENHAM 1-0

18.55 - Si parte!

29' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'anversa passa in vantaggio, Refaelov non sbaglia e porta in vantaggio i suoi con un tiro ravvicinato!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

LASK LINK - LUDOGORETS 3-1

18.55 - Si parte!

2' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa passano in vantaggio con Balic!!!

12' - IL LASK RADDOPPIA!!! Gruber ci mette la firma, gli austriaci raddoppiano!!!

15' - IL LUDOGORETS ACCORCIA LE DISTANZE!!! Manu riapre subito il match!!!

35' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa trovano il terzo gol di giornata con Raguz!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

CSKA MOSCA - DINAMO ZAGABRIA 0-0

18.55 - Si parte!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.55 - Si riparte!

FEYENOORD - WOLFSBERGER 0-2

18.55 - Si parte!

3' - GLI OSPITI PASSANO IN VANTAGGIO!!! Liendl non sbaglia dal dischetto, il Feyenoord deve rincorrere!!!

13' - DOPPIETTA DI LIENDL!!! Gli ospiti trovano il doppio vantaggio ancora su calcio di rigore!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

GENT - HOFFENHEIM 0-1

18.55 - Si parte!

13' - IL GENT SBAGLIA IL RIGORE! Yaremchuk ci prova, ma sbaglia dagli undici metri!

35' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Belfodil non sbaglia dal dischetto, ospiti avanti in un match importantissimo!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

STELLA ROSSA - SLOVAN LIBEREC 3-1

18.55 - Si parte!

7' - LO STELLA ROSSA PASSA IN VANTAGGIO!!! El Fardou Ben, di testa, trova la rete dell'1-0!!!

22' - I PADRONI DI CASA TROVANO IL GOL DEL 2-0!!! Ancora El Fardou Ben, non c'è storia a Belgrado in questo primo tempo!!!

41' - IL LIBEREC ACCORCIA LE DISTANZE!!! Invenzione personale di Matousek, lo Slovan prova a riaprire il match!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Si riparte!

50' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gajic sfrutta una disattenzione e a porta praticamente vuota sigla il gol del 3-1!!!

18.50 - Tra cinque minuti si parte, tutto pronto per le prime dodici gare della seconda giornata di Europa League.

18.30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra poco si comincia. Alle ore 18.55 scenderà in campo anche il Milan, i rossoneri accoglieranno lo Sparta Praga.

18.15 - Seconda giornata di Europa League con diverse sfide davvero emozionanti in programma. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55.