live EUROPA LEAGUE (ore 21.00) - Vantaggio Roma e Braga!

Apoel Nicosia-Basilea 0-1

1' Si parte!

16' Goooool Basilea!!! Segna Petretta! Vantaggio degli elvetici con la bella rete dell'italiano che batte Belec!

Az Alkmaar-Lask 0-0

1' Si parte!

1' Calcio di rigore, anzi no. L'arbitro aveva dato il penalty, ma poi le immagini al Var hanno fatto cambiare idea all'arbitro: è calcio di punizione!

Bayer Leverkusen-Porto 0-0

1' Si parte!

6' Gara equilibrata a Leverkusen, accade poco in questa fase.

Olympiacos-Arsenal 0-0

1' Si parte!

2' Subito pericolosa la squadra di casa con Valbuena, para Leno!

Rangers-Braga 0-1

1' Si parte!

4' Braga due volte vicino al gol con Raul Silva e Bruno Viana, ma gli scozzesi si salvano!

11' Gooool Braga!!! Segna Fransergio! Che gol del centrocampista che segna dalla distanza! Giusto vantaggio per la squadra ospite dopo un inizio super!

Roma-Gent 1-0

1' Si parte!

3' Cross di Spinazzola, colpo di testa di Dzeko, palla che termina a lato!

9' Ancora Roma in avanti, ma Smalling non riesce a deviare verso la porta.

12' Gooooool Roma!!! Segna Perez! Alla prima da titolare l'ex Barcellona va in gol! Assist di Dzeko e piatto sinistro a battere il portiere avversario!

Wolfsburg-Malmoe 0-0

1' Si parte!

7' Inizio di marca tedesca: il Malmoe, fin qui, fatica a rendersi pericoloso.

Wolverhampton-Espanyol 1-0

1' Si parte!

15' Gooool Wolves!!! Segna Jota! Rete degli inglesi con una bella deviazione da calcio d'angolo!

20.55 Nelle gare delle 19 da segnalare il successo dell'Inter per 2-0 con le reti di Eriksen e Lukaku.

20.50 Tra poco le squadre in campo per il primo tempo.

20.19 Il big match delle ore 21 è sicuramente il match tra Bayer Leverkusen e Porto. In campo anche l'Arsenal contro l'Olympiacos.

20.17 L'Inter è in campo contro il Ludogorets, alle 21 scende in campo la Roma, all'Olimpico, contro il Gent. Ecco l'undici titolare: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Perotti; Dzeko. All: Fonseca

20.15 Gentili lettrici e lettori di TuttoMercatoWeb.com, benvenuti alla diretta scritta delle gare delle 21.00 valevoli per i sedicesimi di Europa League.