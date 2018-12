LIVE TMW - Europa League, per Gattuso e il Milan gara molto importante

Fonte: dagli inviati a Roma e Atene, Giacomo Iacobellis e Michele Pavese

19.35, LEALI AVVERTE IL MILAN - In vista del match di questa sera, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il portiere del Perugia, Nicola Leali. L’estremo difensore classe ’93 ha vestito in passato la maglia dell’Olympiacos e conosce bene il clima dello stadio Karaiskakis: "Lì la gente vive per il calcio - ha dichiarato alla rosea -. E anche per il basket. L’Olympiacos in Grecia è la squadra col maggior numero di sostenitori e la loro tifoseria, assieme a quella di Paok, Panathinaikos e Aek, è la più calda del Paese. Per mentalità acquisita da tempo, è una squadra che in Europa punta a fare bene e mettersi in mostra in partite così importanti. Sono una squadra e una tifoseria che si gasano in base al valore e alla nobiltà dell’avversario. Più è blasonato, più il clima è bollente. Il pericolo maggiore per i rossoneri è l’aspetto ambientale. I primi minuti saranno di fuoco, loro presseranno a tutto campo e lo stadio proverà a intimidirli. Ma il Milan ha le possibilità tecniche di farcela. Se devo dire un nome come uomo partita, dico Cutrone, è un trascinatore di natura”.

19.18, IL MILAN RIENTRA SUBITO - Sarà una notte lunga per il Milan. La squadra rossonera, infatti, tornerà a Milano immediatamente dopo la fine della sfida contro l'Olympiakos. Il rientro avverrà quindi nella tarda nottata, in considerazione del fuso orario di Atene, un'ora avanti rispetto all'Italia.

18.40, POCHI TIFOSI ALL'OLIMPICO - Nettissima maggioranza di tifosi tedeschi all'Olimpico, come evidente dalla foto a fondo articolo. Sono ben pochi i supporter biancocelesti presenti allo stadio per questa sfida, inutile a fini della classifica.

18.14, PER IL MILAN GARA CHE PESA - La gara contro l’Olympiacos pesa eccome sulle spalle di Gattuso e del suo Milan. Perché i vertici del fondo Elliott - evidenzia il Corriere della Sera - tengono molto all’Europa. Uscire ora sarebbe un brutto colpo, un primo grande fallimento stagionale, considerato anche lo spessore - non certo eccelso - delle avversarie del girone. Non è una questione di soldi (il passaggio ai sedicesimi vale appena 500mila euro, un milione in caso di primo posto) ma di immagine, di brand.

18.00, LA SERATA DI HIGUAIN - Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha espresso la sua opinione in vista della sfida di questa sera tra Milan e Olympiacos: "Mi aspetto un grande Milan, fin qui in questa Europa League non è mai stato convincente fino in fondo. Il Milan visto col Torino non mi è piaciuto, per lunghi tratti ho visto i granata migliori. Potrebbe essere la serata del riscatto di Higuain. Calhanoglu è molto di sotto al suo livello. Il Milan davanti ha le candele un po' bagnate".

17.34, LAZIO-EINTRACHT: LE FORMAZIONI - La Lazio è già certa del secondo posto e quindi della qualificazione, l'Eintracht del primo posto dall'alto dei suoi 15 punti. Queste le formazioni ufficiali della sfida dell'Olimpico, con Inzaghi che modifica tutto l'undici titolare e rilancia i fantasisti Correa e Luis Alberto insieme in campo dal primo minuto:

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luis Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Luis Alberto, Correa.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-4-1-1): Ronnow; Da Costa, Russ, Falette, Willems; Muller, Fernandes, Hasebe, Tawatha; Gacinovic; Haller.

17.34, TIFOSI EINTRACHT DENTRO L'OLIMPICO - L'Olympiacos si dovrebbe schierare con un 4-2-3-1 con Guerrero unica punta e i fantasisti Elabdellaoui, Fortounis e Podence sulla trequarti. Di seguito le indicazioni di Sky sull'undici della formazione ellenica: Sà; Torosidis, Cissè, Vukovic, Tsimikas; Camara, Guilherme; Elabdellaoui, Fortounis, Podence; Guerrero.

17.15, TIFOSI EINTRACHT DENTRO L'OLIMPICO - Tifosi dell'Eintracht scortati dentro l'Olimpico, senza particolari problemi, dalle forze di polizia presenti nei pressi dell'impianto romano. Saranno 10 mila stasera per la sfida alla Lazio, un numero impressionante che ha costretto la mobilitazione di un ingente numero di agenti di pubblica sicurezza, come dimostrano le foto del nostro inviato a Roma.

16.48, GIA' 21 LE SQUADRE QUALIFICATE - Sono fin qui 21 le squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League. Poche le sorprese, con le superfavorite Chelsea e Arsenal che hanno fatto loro il girone. Salisburgo si conferma tanto allergico alla Champions quanto affidabile in Europa League: gli austriaci hanno vinto tutte le partite, compresa quella con i cugini del Lipsia che invece hanno ancora 90 minuti per strappare il pass. Benissimo l'Eintracht, dominatore in un girone apparentemente di ferro, con Lazio e il Marsiglia finalista della scorsa edizione.

16.30, TIFOSI SCORTATI ALL'OLIMPICO - I tifosi dell'Eintracht sono stati scortati, una decina di pullman in tutto, dalla stazione all'Olimpico direttamente dalla polizia. L'obiettivo è naturalmente evitare pericolosi contatti tra le due tifoserie dopo gli scontri avvenuti in centro.

15.53, IL PROBABILE UNDICI DEL MILAN - Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

15.46, TENSIONE FRA TIFOSI EINTRACHT E POLIZIA A ROMA - Momenti di tensione, a piazzale Flaminio. I tifosi dell'Eintracht accorsi a Roma per la gara contro la Lazio si sono resi protagonisti di attimi di violenza nel centro della Capitale. Prima il lancio di bombe carta, creando il panico tra chi, sentendo il rimbombo, ha subito pensato a quanto accaduto in Francia nelle ultime ore. Poi, la carica contro la polizia. Una situazione caotica per la quale è stata momentaneamente chiusa la piazza. Ancora più congestionato il traffico nella zona.

15.09, I CONVOCATI DELL'OLYMPIACOS - Di seguito i convocati del tecnico dell'Olympiacos Pedro Martins in vista della partita di stasera contro il Milan:

PORTIERI: Choutesiotis, Giannotis, Sà

DIFENSORI: Elabdellaoui, Tsimkas, Koutris, Miranda, Vukovic, Torosidis, Cissé

CENTROCAMPISTI: Camara, Bouchalakis, Natcho, Fortounis, Androutsos, Fetfatzidis, Guilherme, Vrousal, Podence

ATTACCANTI: Guerrero

15.00, LUCAS, FORFAIT ALL'ULTIMO - Novità dell'ultim'ora da Formello: Simone Inzaghi apporta una variazione fra i 18 convocati per la sfida delle 18.55 contro l'Eintracht: fuori Lucas Leiva, dentro Marco Parolo. Il brasiliano, già in dubbio a causa delle condizioni fisiche che lo stanno tenendo fuori da fine ottobre, sembra non aver recuperato dai problemi all'adduttore della coscia destra.

14.04, ROMA SEMBRERA' FRANCOFORTE - Previsti 12mila spettatori questa sera all'Olimpico, dei quali 10mila tedeschi. Lo rende noto il responsabile del marketing della Lazio Marco Canigiani attraverso i canali ufficiali del club.

13.24, ALLERTA INCIDENTI ANCHE A ROMA - Massima attenzione su Lazio-Eintracht: è elevato il rischio di incidenti, soprattutto dopo gli scontri nella gara di Francoforte. A Roma sono attesi circa 9.000 tifosi tedeschi (400 appartenenti ai gruppi ultras). Ieri si è tenuto un incontro in Questura per predisporre le misure di sicurezza verso la gara dell’Olimpico. Nelle aree del centro storico del tridente, in piazzale delle Canestre e nella zona adiacente lo stadio, dalle 19 di ieri sino alla 9 di domani, è stata vietata la vendita e il consumo per strada di bevande in bottiglia e in contenitori di vetro. Alle 15 i tifosi dell’Eintracht, muniti di biglietto, dovranno ritrovarsi al «meeting point» di piazzale delle Canestre da dove, scortati dalle forze dell’ordine coadiuvate da polizia e steward tedeschi, raggiungeranno lo stadio con autobus. Per i tedeschi l’apertura dei cancelli sarà anticipata alle 15.30 (alle 17 negli altri settori). Da ieri pomeriggio sono scattati servizi di vigilanza e pattugliamento nei pressi dello stadio ma anche nelle zone più frequentate del centro. Rigidi controlli pure ai caselli autostradali.

12,50, I CONVOCATI DI INZAGHI: FUORI IMMOBILE E MILINKOVIC - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l’Eintracht Francoforte (ore 18:55) allo Stadio Olimpico di Roma.

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Wallace.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Murgia.

Attaccanti: Correa, Rossi.

12,30, C'È ANCHE GAZIDIS - Presente oggi ad Atene il nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis. È la sua prima presenza al seguito dei rossoneri in trasferta.

12.20, PEDRO MARTINS: "GATTUSO NON È SOLO DIFESA" - In vista della gara contro il Milan, il tecnico dell’Olympiacos, Pedro Martins, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sarà una specie di finale, ma pure per i rossoneri, anche se il Milan ha il vantaggio della differenza reti. Però giochiamo davanti ai nostri tifosi. Il Milan è una grande squadra, ma sappiamo come metterli in difficoltà. Ho ammirato Gattuso come giocatore, ma come allenatore è differente. Sta sviluppando uno stile diverso sia rispetto ai suoi predecessori che al calcio italiano. Non solo difesa, ma puntando sul gioco. E non va dimenticato che questo Milan rappresenta una squadra e un progetto giovani".

12.10, EINTRACHT, MINACCIA JOVIC - Per l'Eintracht Francoforte, invece, solito 4-3-1-2, a caccia della sesta vittoria in sei partite nel gruppo H. La minaccia principale per la retroguardia della Lazio? Senza dubbio Luka Jovic, autore di 15 gol e 4 assist in questa stagione, atteso in attacco insieme ad Haller. A centrocampo occhio agli inserimenti dell'ex Napoli De Guzman, completamente rinato in Germania dopo la parentesi sfortunata e negativa nel nostro campionato.

12.00, INZAGHI PROVA UN ATTACCO INEDITO - Lazio già qualificata alle fasi finali di Europa League, ma comunque in cerca di risposte nella gara di stasera contro l'Eintracht Francoforte (fischio d'inizio alle 18:55 all'Olimpico). Riflettori puntati, dunque, su tanti calciatori che fin qui hanno giocato meno o non hanno reso come ci si poteva aspettare, complici anche i problemi fisici di Milinkovic-Savic e Immobile. Non è un caso che negli ultimi tre giorni mister Inzaghi abbia provato l'inedita coppia d'attacco Luis Alberto-Correa: due falsi nueve, con l'opzione Caicedo come valida alternativa. Fuori anche Marusic e Badelj, a centrocampo spazio a Cataldi in regia con Caceres e Durmisi (reduce da un affaticamento muscolare, se non ce la dovesse fare è pronto Lulic) sulle fasce e Berisha e Murgia a completare il reparto. Conferma in difesa per lo stoico Acerbi, che agirà sul centro-sinistra al fianco di Luiz Felipe e Bastos. In porta, infine, riposo per Strakosha e guantoni affidati a Proto.

11.50, SENTENZA UEFA SUL MILAN SLITTA A DOMANI - Alessandro Alciato, giornalista di Sky, ha spiegato su Twitter che la sentenza UEFA sul Milan arriverà nella giornata di domani: "Uefa, sentenza sul Milan slitta a domani. È appena stato deciso di non ufficializzare nulla prima della partita di Europa League di stasera"

11.40, LUIS ALBERTO IN CERCA DI RISCATTO - "A volte quando non si hanno motivazioni si va incontro a brutte figure, e questo non deve succedere. Schiererò una squadra competitiva per chiudere bene il girone". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con l'Eintracht Francoforte. Se è vero che sia Die Adler che i biancocelesti sono già qualificati alle fasi finali di Europa League, rispettivamente come prima e seconda forza del Gruppo H, in casa Lazio c'è grande voglia (e bisogno) di tornare a un successo che manca ormai da oltre un mese (Lazio-Marsiglia 2-1 dell'8 novembre). Nelle ultime cinque partite, infatti, Strakosha e compagni non sono riusciti ad andare oltre al pareggio (1-1 con Sassuolo, Milan e Chievo; 2-2 con la Sampdoria), perdendo a sorpresa 0-2 la sfida europea con l'Apollon Limassol. Dinanzi all'Eintracht gli esperimenti non mancheranno, vista anche la condizione precaria di alcuni big come Milinkovic-Savic e Immobile, ma l'Olimpico e l'intera società attendono una sterzata sia dal punto di vista del gioco che da quello del risultato. A partire da Luis Alberto, divenuto un vero e proprio caso dopo le voci di mercato di quest'estate, i problemi di pubalgia e un inizio di stagione a dir poco deludente, ma comunque elogiato pubblicamente da Inzaghi ieri pomeriggio. Lo spagnolo, stasera più che mai, sarà chiamato infatti a dare continuità al buon approccio mostrato contro la Samp. Con la speranza di riprendere, prima o poi, lo straordinario cammino interrotto lo scorso anno. Magari già da stasera...

11.21, MILAN, DUE CAMBI RISPETTO A DOMENICA - Poco turnover per Gattuso, con l'eccezione di Pepe Reina, portiere scelto di Europa League, al posto di Donnarumma. L'altra novità riguarda Suso che non dovrebbe essere rischiato: al suo posto Samu Castillejo.

11.13, ALLERTA ORDINE PUBBLICO AD ATENE - Potrebbero esserci problemi di ordine pubblico, in vista misure di sicurezza straordinarie. Ricordiamo che l'anno scorso alla vigilia di AEK-Milan ci furono degli scontri che portarono al ferimento di 9 persone.

11.00, NOTTE DI VERDETTI - Archiviata la Champions League, spazio alla notte dei verdetti di Europa League. Due le italiane le impegnate: alle 18.55 la Lazio, già qualificata come seconda del girone, vuole chiudere in bellezza in casa contro l'Eintracht Francoforte, fin qui a punteggio pieno. Di altro spessore la sfida del "Karaiskakis" di Atene: Olympiacos-Milan è già eliminazione diretta con i rossoneri forti del successo all'andata per 3-1 che consente loro anche di qualificarsi con una sconfitta di misura.