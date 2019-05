LIVE TMW - Europa League, Sarri a caccia della finale. Emery per il poker

Clicca F5 per aggiornare la pagina

16.30 - Il cammino del Chelsea. Maurizio Sarri sa che una sua eventuale riconferma sulla panchina del Chelsea passa dalla vittoria in Europa League. I londinesi sono stati fortunati nei sorteggi: dopo un girone chiuso facilmente al primo posto, i Blues si sono sbarazzati agevolmente di Malmoe, Dinamo Kiev e Slavia Praga. Imbattuti, con un solo pareggio in 12 sfide disputate, Hazard e compagni ora sono attesi alla prova più difficile, quella contro l'Eintracht.

16.00 - Il cammino dell'Eintracht. L'ammazza-italiane. È il titolo che si è meritato l'Eintracht Francoforte, dopo aver sconfitto per due volte la Lazio nel Gruppo H e poi eliminato l'Inter negli ottavi. La squadra di Hutter ha chiuso a punteggio pieno il proprio raggruppamento e poi si è sbarazzata dello Shakhtar nei sedicesimi, prima del doppio confronto con i nerazzurri. Nei quarti, dopo il 4-2 subito in casa del Benfica (unica sconfitta), Jovic e soci hanno sfoderato una prestazione strepitosa alla Commerzbank-Arena, riuscendo a rimontare i portoghesi e a staccare il pass per le semifinali.

15.45 - Il cammino del Valencia. Le due sconfitte contro la Juventus e il pareggio esterno contro lo Young Boys nel Gruppo H della Champions League sono costati la retrocessione in Europa League al Valencia, che non ha avuto problemi nell'eliminare il Celtic ai sedicesimi e poi ha faticato un po' di più per avere la meglio del Krasnodar negli ottavi di finale. Nei quarti il derby con il Villarreal, un ostacolo superato senza troppe difficoltà, con due belle vittorie che hanno aumentato l'autostima dei ragazzi di Marcelino.

15.25 - Il cammino dell'Arsenal. Dopo aver dominato il Gruppo E dell'Europa League con cinque vittorie e un solo pareggio, quello interno contro lo Sporting, l'Arsenal ha rischiato l'eliminazione nella fase a eliminazione diretta. Per due volte la squadra di Emery ha ribaltato il risultato grazie a un grande match di ritorno all'Emirates, un vero e proprio fortino. Da ricordare l'impresa col Rennes: dopo lo 0-2 subito in Francia, Aubameyang e soci hanno vinto 3-0 in casa. Poi la doppia sfida contro il Napoli, in cui i ragazzi di Emery hanno dato prova di grande personalità, meritando l'accesso in semifinale.

15.10 - Il Chelsea punta al bis. Il Chelsea è l'unica delle quattro semifinaliste ad aver conquistato l'Europa League in un'occasione, nella stagione 2012-13. Il Valencia ha invece vinto la Coppa Uefa nel 2003-04, così come l'Eintracht, nel 1979-80.

14.45 - Emery lo specialista. Una Coppa delle Coppe, nel 1993-94, e una Coppa delle Fiere, nel 1969-70. L'Arsenal va a caccia di un trofeo internazionale che manca da molto tempo e si affida allo specialista Unai Emery, capace di conquistare l'Europa League per tre volte sulla panchina del Siviglia.

14.15 - Arsenal-Valencia, le probabili formazioni. La scelta del sistema di gioco, per Emery, è legata all'impiego di Monreal. Qualora il difensore dovesse recuperare, sarà confermato il solito 3-4-1-2, con Maitland-Niles e Kolasinac esterni e Ozil alle spalle di Aubameyang e Lacazette. Marcelino opta per il classico 4-4-2, con Piccini e Gayà terzini e Rodrigo e Gameiro (uno di quelli che ha vinto l'Europa League proprio con Emery) davanti.

Arsenal (3-4-1-2): Cech, Koscielny, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All: Emery

Valencia (4-4-2): Neto, Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All: Marcelino Garcia Toral

13.45 - Eintracht-Chelsea, le probabili formazioni. Diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte di Adolf Hutter e Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Eintracht deve fare a meno di due titolari come Rebic e Haller: il primo è squalificato, il secondo infortunato. Con Jovic, quindi, dovrebbe esserci Paciencia. Solito 3-4-1-2, con Da Costa e Kostic sulle corsie laterali e Gacinovic alle spalle delle punte. Tante assenze anche per l'allenatore italiano, che però conta sull'entusiasmo dei suoi per meritarsi la riconferma in panchina e conquistare il primo trofeo in carriera. Ci sarà spazio per Christensen e forse per Emerson in difesa, a centrocampo giocheranno Loftus-Cheek e Kovacic con il motorino Kanté. Davanti ballottaggio tra Pedro e Willian, mentre sono intoccabili Giroud e Hazard.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic. All: Hutter

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Loftus Cheek, Kovacic, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard. All: Sarri

13.10 - Anche per l'Europa League è tempo di semifinali. Questa sera, alle ore 21, le quattro sopravvissute disputeranno le sfide di andata: l'Eintracht se la vedrà in casa con il Chelsea di Maurizio Sarri, mentre l'Arsenal dello specialista Unai Emery affronterà il Valencia all'Emirates. Tutti gli aggiornamenti sulle curiosità, sulle formazioni e sull'atmosfera che si respira a Londra e a Francoforte su Tuttomercatoweb.com.