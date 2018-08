LIVE TMW - Europa League, sorteggio alle 13: Lazio in fascia 1, Milan nella 2

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina.

12.45 - Questo il riepilogo della griglia di partenza delle 48 squadre a 15 minuti dall'inizio del sorteggio:

FASCIA 1

Sevilla

Arsenal

Chelsea

Zenit

Bayer Leverkusen

Dinamo Kiev

Beşiktaş

Salisburgo

Olympiacos

Villarreal

Anderlecht

Lazio

FASCIA 2

Sporting CP

Ludogorets

Copenaghen

Olympique Marsiglia

Celtic

PAOK

Milan

Genk

Fenerbahçe

Krasnodar

Astana

Rapid Vienna

FASCIA 3

Real Betis

BATE Borisov

Qarabağ

Dinamo Zagabria

RB Lipsia

Eintracht Francoforte

Malmö

Spartak Mosca

Standard Liegi

Zurigo

Bordeaux

Rennes

FASCIA 4

Apollon

Rosenborg

Vorskla Poltava

Slavia Praga

Akhisar Belediyespor

Jablonec

AEK Larnaca

Vidi

Rangers

Dudelange

Spartak Trnava

Sarpsborg

12.40 - Vasyl Sanchko, tecnico del Vorskla Poltava, ha parlato delle sue preferenze per il sorteggio: "Mi piacerebbe trovare Chelsea e Milan. Mi auguro davvero di affrontare squadre forti in modo da poter testare la mia squadra a certi livelli".

12.25 - Ci saranno tre ospiti speciali al Grimaldi Forum di Montecarlo. Si tratta di Hernan Crespo, Aron Winter e Clarence Seedorf.

12.18 - A circa 40 minuti dall'inizio del sorteggio, la UEFA ripropone un video con i gol più belli della fase a girone della passata edizione.

🤩 Not long now until the 2018/19 #UEL groups are revealed!

Check out the best goals from last season's Group Stage...#UELdraw ➡️ https://t.co/IvE54vXlOj pic.twitter.com/9sOIIHJ8yq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 31, 2018

12.12 - Paolo Maldini sarà il rappresentante del Milan al sorteggio delle ore 13. Per la Lazio delegazione più folta con Peruzzi, Calveri e Derkum.

12.10 - Sono 9 le debuttanti nella fase a gruppi dell'Europa League: Akhisar Belediyespor, Jablonec, Spartak Trvana, Dudelange, Sarpsborg, Chelsea, RB Lipsia, Rangers e Spartak Mosca.

11.59 - Piccola curiosità in vista del sorteggio. Per la prima volta nella storia il Lussemburgo avrà una propria rappresentante in una fase finale di una competizione europea. Lo storico traguardo è stato raggiunto dal Dudelange.

Die Europa-League-Auslosung heute live im TV und im kostenlosen Livestream bei Eurosport https://t.co/d06TT7582k — F91 Diddeleng (@F91Diddeleng) August 31, 2018

11.45 - La finale si giocherà il prossimo 29 maggio all'Olympic Stadium di Baku, in Azerbaigian.

11.22 - Queste le date della fase a gironi che si svolgerà dal 20 settembre al 13 dicembre:

20 settembre, prima giornata

4 ottobre, seconda giornata

25 ottobre, terza giornata

8 novembre, quarta giornata

29 novembre, quinta giornata

13 dicembre, sesta giornata

11.15 - Il criterio fondamentale per il sorteggio è l'impossibilità di due squadre dello stesso paese di essere inserite nello stesso gruppo. Queste le accoppiate che dovranno essere in raggruppamenti diversi (anche club russi ed ucraini non potranno finire nello stesso girone). Se uno dei seguenti club sarà sorteggiato nei gruppi A, B, C, D, E o F, l'altro finirà automaticamente nel primo disponibile fra G, H, I, J, K o L. Inoltre una delle due squadre della 'coppia' giocherà nel primo slot orario, l'altra nel secondo (es. se la Lazio giocherà alle 18.55, il Milan giocherà alle 21):

Siviglia-Betis

Arsenal-Chelsea

Zenit-Spartak Mosca

Dinamo Kiev-Vorskla

Besiktas-Fenerbahce

Salisburgo-Rapid Vienna

Olympiacos-PAOK

Anderlecht-Standard Liegi

Lazio-Milan

OM-Bordeaux

Celtic-Rangers

Lipsia-Eintracht Francoforte

Apollon Lomassol-AEK Larnaca

Rosenborg-Sarpsborg

Slavia Praga-Jablonec

10.41 - Contestualmente al sorteggio delle 13, la UEFA nominerà anche il 'Player of the season' della scorsa stagione di Europa League. 3 i candidati: Dimitri Payet dell'OM e la coppia dell'Atletico Madrid Diego Godin e Antoine Griezmann.

10.30 - 48 squadre divise in 4 urne che andranno a comporre i 12 gironi della fase a gruppi. La Lazio parte dalla prima fascia, il Milan dalla seconda. Di seguito la composizione della griglia:

Dopo aver conosciuto i gironi della Champions League nella giornata di ieri, oggi è tempo di Europa League. Appuntamento alle ore 13, Grimaldi Forum di Montecarlo, per il sorteggio dei gironi con solo Milan e Lazio fra le 48 contendenti dopo l'eliminazione sfortunata dell'Atalanta col Copenaghen.

Su TMW potrai seguire le ore precedenti l'evento e i passi di avvicinamento con immagini, notizie e curiosità in arrivo dal Principato.