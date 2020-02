LIVE TMW - Europa League, sorteggio concluso: Inter-Getafe e Siviglia-Roma

live Europa League, sorteggio concluso: Inter-Getafe e Siviglia-Roma

vedi letture

Giornata di sorteggi per quel che riguarda l'Europa League, dopo le gare dei sedicesimi di finale disputate tra mercoledì e ieri, con l'ultima sfida, a Salisburgo tra i padroni di casa e l'Eintracht Francoforte. Segui su Tuttomercatoweb.com la marcia di avvicinamento e il sorteggio degli ottavi di finale.

13.17 - Tutte le gare degli ottavi - Ecco, nel dettaglio, tutte le partite degli ottavi di Europa League:

Basaksehir-Copenaghen

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar

Inter-Getafe

Siviglia-Roma

Eintracht/Salisburgo-Basilea

Lask-Manchester United

13.15 - Ecco la Roma - Sarà il Siviglia l'avversario della Roma, andata in Spagna e ritorno in Italia. Il Manchester United se la vedrà con il Lask.

13.13 - Si va avanti - Wolfsburg-Shakhtar è la terza gara estratta, poi Inter-Getafe.

13.12 - Inizia il sorteggio - La prima gara estratta è quella tra Olympiacos e Wolverhampton. La seconda è quella tra Rangers e Bayer Leverkusen.

13.06 - Ci sarà anche una "X" nell'urna - Saranno 15 le squadre inserite nell'urna, per quel che riguarda la sedicesima ci sarà infatti una "X", in attesa della sfida tra Salisburgo ed Eintracht Francoforte che verrà giocata oggi alle 18 dopo il rinvio di ieri per rischio uragano.

13.04 - Tutto pronto a Nyon - Ci siamo. La cerimonia di presentazione del sorteggio degli ottavi di Europa League è iniziata, tra pochi minuti verranno estratte le squadre dall'urna. La prima estratta giocherà l'andata in casa.

12.53 - A breve l'inizio del sorteggio - Mancano meno di 10 minuti all'inizio del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, con Roma e Inter in attesa di conoscere le loro prossime avversarie, nella speranza di non vedere un derby tutto italiano.

12.30 - Stepanenko (Shakhtar) vuole la Roma - Il centrocampista dello Shakthar Donetsk Taras Stepanenko ha le idee chiare, su chi vorrebbe incontrare agli ottavi di finale di Europa League. Questo il suo pensiero a Tribuna: "Chi preferirei incontrare fra il mio ex tecnico Paulo Fonseca e il mio ex compagno Fred oggi al Manchester United? Scelgo la Roma, soprattutto perché la squadra oggi non mi sembra nel suo momento migliore".

12.08 - Il ranking delle 16 rimaste in gioco - Sono sedici le squadre rimaste in corsa in Europa League, in vista del sorteggio degli ottavi di finale in programma alle ore 13 a Nyon. Di seguito tutte le formazioni che saranno inserite nell'urna, con il relativo ranking UEFA:

10 Manchester United

11 Sevilla

15 Roma

18 Shakhtar

24 Leverkusen

28 Basel

29 Salzburg

33 Olympiacos

39 Copenhagen

41 Wolfsburg

49 Inter

50 Frankfurt

75 Copenhagen

80 İstanbul Başakşehir

85 Wolves

94 Rangers

103 LASK

11.37 - Spauracchio United - Un sorteggio libero, senza limitazioni di sorta, quello che alle ore 13 vedrà protagonista le migliori 16 di questa edizione dell'Europa League. Le rappresentanti italiane sono Inter e Roma che dopo il passaggio del turno di ieri sera hanno visto andar fuori big del calibro di Porto, Benfica, Sporting Lisbona, Arsenal e Ajax. Detto questo, le insidie ovviamente non mancano in vista degli ottavi di finale, con il pericolo principale che è rappresentato proprio dal possibile derby tutto italiano fra nerazzurri e giallorossi. Di seguito tutte le 16 squadre in corsa ed i relativi coefficienti di difficoltà stilati in base a potenzialità, qualità e andamento stagionale.

5 su 5

Manchester United

Inter

4 su 5

Siviglia

Bayer Leverkusen

Roma

Wolverhampton

Eintracht/Salisburgo (gara di ritorno prevista stasera alle 18, tedeschi in vantaggio 4-1)

3 su 5

Shakthar

Olympiakos

Getafe

Wolfsburg

Istanbul Basaksehir

2 su 5

Rangers

Basilea

Copenaghen

1 su 5

Lask

11.10 - Quando si gioca? - Le partite di andata si disputano giovedì 12 marzo, quelle di ritorno giovedì 19 marzo. Come nella fase a gironi e ai sedicesimi, si giocherà in due orari diversi, alle 18:55 e alle 21:00 (CET). Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali si svolgerà venerdì 20 marzo. L'amministrazione UEFA organizzerà gli orari delle partite dopo il sorteggio. La lista completa, possibili cambiamenti e cambi di date saranno disponibili poco dopo il sorteggio.

10.44 - Come funziona il sorteggio? - Sono praticamente due le regole che saranno tenute di conto durante il sorteggio di Nyon:

- Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti fra squadre della stessa nazione.

- Le 16 palline sono posizionate nell'urna e mischiate. La prima squadra estratta giocherà l'andata in casa contro la seconda squadra estratta. La stessa procedura verrà ripetuta per le altre gare.

10.30 - A Nyon il sorteggio degli ottavi alle 13 - Inter e Roma sono agli ottavi di Europa League e alle ore 13 conosceranno quello che sarà il prossimo avversario di entrambe. Possibile anche un derby italiano, visto che non ci sono restrizioni negli accoppiamenti. Di seguito tutte le qualificate, in attesa dell'ultima squadra che uscirà dallo scontro tra Eintracht Francoforte e Salisburgo che verrà giocato oggi alle 18, dopo il rinvio di ieri a causa del pericolo uragano in Austria:

Istanbul Basaksehir

INTER

Eintracht Francoforte/Salisburgo

Shakhatar Donetsk

Getafe

Copenaghen

Siviglia

Manchester United

Wolverhampton

Wolfsburg

ROMA

Rangers

Bayer Leverkusen

Basilea

Olympiacos

Lask