LIVE TMW - Europa League, stasera Eintracht-Chelsea e Arsenal-Valencia

14.15 - Arsenal-Valencia, le probabili formazioni. La scelta del sistema di gioco, per Emery, è legata all'impiego di Monreal. Qualora il difensore dovesse recuperare, sarà confermato il solito 3-4-1-2, con Maitland-Niles e Kolasinac esterni e Ozil alle spalle di Aubameyang e Lacazette. Marcelino opta per il classico 4-4-2, con Piccini e Gayà terzini e Rodrigo e Gameiro (uno di quelli che ha vinto l'Europa League proprio con Emery) davanti.

Arsenal (3-4-1-2): Cech, Koscielny, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All: Emery

Valencia (4-4-2): Neto, Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Soler, Wass, Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All: Marcelino Garcia Toral

13.45 - Eintracht-Chelsea, le probabili formazioni. Diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte di Adolf Hutter e Maurizio Sarri. Il tecnico dell'Eintracht deve fare a meno di due titolari come Rebic e Haller: il primo è squalificato, il secondo infortunato. Con Jovic, quindi, dovrebbe esserci Paciencia. Solito 3-4-1-2, con Da Costa e Kostic sulle corsie laterali e Gacinovic alle spalle delle punte. Tante assenze anche per l'allenatore italiano, che però conta sull'entusiasmo dei suoi per meritarsi la riconferma in panchina e conquistare il primo trofeo in carriera. Ci sarà spazio per Christensen e forse per Emerson in difesa, a centrocampo giocheranno Loftus-Cheek e Kovacic con il motorino Kanté. Davanti ballottaggio tra Pedro e Willian, mentre sono intoccabili Giroud e Hazard.

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp, Abraham, Hasebe, Hinterreger; Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Gacinovic; Paciencia, Jovic. All: Hutter

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri; Loftus Cheek, Kovacic, Kantè; Pedro, Giroud, Hazard. All: Sarri

13.10 - Anche per l'Europa League è tempo di semifinali. Questa sera, alle ore 21, le quattro sopravvissute disputeranno le sfide di andata: l'Eintracht se la vedrà in casa con il Chelsea di Maurizio Sarri, mentre l'Arsenal dello specialista Unai Emery affronterà il Valencia all'Emirates. Tutti gli aggiornamenti sulle curiosità, sulle formazioni e sull'atmosfera che si respira a Londra e a Francoforte su Tuttomercatoweb.com.