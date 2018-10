LIVE TMW - Fazio: "Pensiamo solo al CSKA. Vogliamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il CSKA Mosca, il difensore della Roma, Federico Fazio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara contro i russi: "Pensiamo solo alla partita di domani, ci prepariamo al meglio per vincerla. Le prossime due gare saranno fondamentali per il passaggio del turno".

Cosa temere del CSKA?

"Come ho detto prima dobbiamo pensare al nostro approccio, loro hanno vinto contro il Real Madrid e servirà determinazione e cattiveria".

Quest'anno tante reti in più subite. Cosa non va?

"Pensiamo alla squadra come un blocco unico, non solo alla difesa. Siamo una squadra che gioca insieme e sappiamo come farlo. Non solo in difesa, dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti fondamentali. Vogliamo raggiungere i miglioramenti tutti insieme".

Il Mondiale l'ha stancata?

"Non penso al passato ma solo al presente e alla partita di domani che sarà fondamentale per noi".

L'anno scorso in Champions pochi gol presi, quest'anno vi sentite meno protetti dal centrocampo?

"No, non dobbiamo tirare le somme dopo una gara negativa come quella contro la SPAL, dove però abbiamo perso prendendo solo due tiri in porta. Contro l'Empoli non abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo vinto e non si è parlato di niente".

Cercate di aiutare i più giovani?

"Io penso sempre a una cosa: una persona non deve dare una lezione ma l'esempio. Noi con più esperienza cerchiamo di aiutare anche i più giovani".