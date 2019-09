LIVE TMW - FIFA The Best, miglior giocatore: CR7, Messi e Van Dijk

Fonte: Tancredi Palmeri

12.45 - Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Virgil van Dijk: sono questi tre i candidati per il ruolo di miglior giocatore della passata stagione.

12.43 - Finalisti tutti Inglesi per quel che riguardia il miglior allenatore: troviamo infatti Jurgen Klopp del Liverpool, Pep Guardiola del Manchester City e Mauricio Pochettino del Tottenham.

12.41 - Chiudiamo con la miglior giocatrice: Lucy Bronze dell'Inghilterra in lotta con le due stelle degli Stati Uniti, Megan Rapinoe e Alex Morgan.

12.40 - Per il ruolo di miglior allenatore delle formazioni femminili troviamo Phil Neville (Inghilterra), Sarina Wiegman (Olanda) e Jill Ellis (Usa)

12.39 - Questi i tre candidati per il FIFA Fan Award: Silvia Grecco, i tifosi dell'Olanda alla Coppa del Mondo femminile, Justo Sánchez

12.38 - Spazio al calcio femminile, con i tre migliori portieri del Mondiale: Hedvig Lindahl (Svezia), Christiane Endler (Cile), e Sari van Veenendaal (Olanda)

12.34 - Questi i tre portieri candidati per il ruolo di miglior estremo difensore della stagione: Alisson, Ederson, Ter Stegen

12.32 - Messi, Juan Fernando Quintero, Daniel Zsori, sono loro tre i candidati al Puskas Award per il miglior gol della passata stagione.

12.30 - Non solo il calciomercato protagonista a Milano. Oggi si terra anche la presentazione del premio FIFA The Best: a San Siro infatti saranno svelati i canditati per le otto categoria, fra le quali spiccano quelle del miglior giocatore e del miglior allenatore della passata stagione.