LIVE TMW - FIGC, Gravina verso la Presidenza. Malagò: "Clima sereno"

Fonte: In redazione, Marco Conterio e Simone Bernabei. Da Fiumicino, Dario Marchetti e Lorenzo Marucci.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

10.52 - ECCO FERRERO Pochi istanti fa sono arrivati a Fiumicino anche il presidente della Samp, Massimo Ferrero, e il dirigente della Roma, Mauro Baldissoni.

10.50 - PARLA MALAGO' Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato al suo arrivo a Fiumicino, come raccolto dagli inviati di TMW: "La giornata si annuncia bella, positiva, mi sembra ci sia un buon clima. C'è un candidato unico, quindi ci sarà compattezza proprio come mi sono sempre auspicato io. Cosa chiedo al mondo del calcio? Di essere meno litigioso possibile e di concentrarsi sulle cose da fare, anche perché a grandi linee mi pare che siamo tutti d'accordo. Per il bene del calcio, e del Coni in assoluto, bisogna cercare di non guardare all'immediato o all'interesse del singolo gruppo, ma di fare un discorso di più ampio respiro. E' una cosa importante per il calcio, per lo sport e per tutto il paese in generale. Le riforme fatte senza coinvolgere la Federazione? Non è il giorno delle polemiche. La Federazione è stata commissariata per un fatto tecnico, non aggiungo altro".

10.42 - ARRIVANO ALTRI PROTAGONISTI Altri protagonisti in arrivo a Fiumicino, dopo Marotta, Carnevali e Lotito. Gli ultimi ad essersi presentati sono Urbano Cairo, Giovanni Malagò, Franco Carraro e Gianluca Zambrotta, con quest'ultimo che dovrebbe entrare nel Consiglio Federale al posto di Damiano Tommasi dopo il no dei giorni scorsi di Andrea Pirlo.

10.29 - PARLA TAVECCHIO Da Fiumicino, dove stanno andando in scena le votazioni per la presidenza FIGC, ha parlato l'ex presidente Carlo Tavecchio. E le domande tornano inevitabilmente sull'esclusione azzurra dal Mondiale. Queste le sue parole a RMC Sport: "Avevate pensato ad un sostituto di Ventura? Io avrei accettato un solo allenatore, che si chiama Antonio Conte. La riunione dei giocatori? La notizia riguardante la riunione dei giocatori è arrivata tardi. Io non lo sapevo. Riunione segnale che forse si doveva cambiare? Bisognava anche saperlo che si era tenuta questa riunione, però. Turbare l'equilibrio di una nazionale in un momento cruciale come quello non è una cosa normale".

10.24 - 274 I DELEGATI Alle 11:00 ci sarà l'inizio della votazione per la Presidenza della FIGC con Gabriele Gravina unico candidato. Dopo nove mesi finisce il commissariamento di Roberto Fabbricini. 274 i delegati che parteciperanno all'assemblea, 516 voti ponderati complessivi.

10.07 - PARLA SIBILIA Cosimo Sibilia, presidente della LND, è il leader della "Grande Coalizione" che oggi eleggerà Gabriele Gravina a capo della FIGC. Sibilia sarà il vicario e al Mattino dice "finalmente mettiamo fine a questo orrore chiamato commissariamento. Oggi il calcio italiano rivede la luce". Sulla Serie A dice che "resta a 20 squadre", stecca Malagò, presidente del CONI, ammettendo che "fosse dipeso da lui avremmo votato nel 2020". Ripartire dalla "riforma della Giustizia Sportiva", poi i format. "Serie B a 20 squadre, tre gironi di C con 20 squadre: la Serie A non cambia, bisogna reitrodurre il semi-pfofessionismo".

10.05 - OBIETTIVO EURO 2028 Il Giornale spiega che nelle intenzioni di Gabriele Gravina c'è quella di organizzare gli Europei del 2028, dopo l'ultima grande manifestazione calcistica italiana oramai risalente a Italia '90.

10.04 - ARRIVANO I PROTAGONISTI Sono in arrivo alla spicciolata i protagonisti dell'elezione a Fiumicino. Tra questi anche Giuseppe Marotta, Giovanni Carnevali e Claudio Lotito.

09.29 - PARLA FABBRICINI "Sarebbe un bel segnale se Gravina passasse alla prima votazione". A dirlo è Roberto Fabbricini, presidente uscente della FIGC, su Gabriele Gravina come prossimo numero uno della Federazione. "Cosa non rifarei? Forse la B a 19, per le polemiche che ha scaturito"

09.18 - ENTRA ZAMBROTTA Entrerà Gianluca Zambrotta al tavolo del Consiglio Federale. L'ex giocatore al posto di Damiano Tommasi per raggiunti limiti di mandato, visto il no di Pirlo. In attesa di capire il proprio destino Umberto Calcagno (AIC), così come Claudio Lotito e Marcello Nicchi.

09.11 - I RUOLI Con Gabriele Gravina come Presidente atteso della futura FIGC, la vicepresidenza dovrebbe andare a Gaetano Micciché, numero uno attuale della Lega di Serie A. Antonio Di Sebastiano dovrebbe diventare invece il nuovo direttore generale.

09.05 - UNICO CANDIDATO Gabriele Gravina, sessantacinquenne numero uno uscente della Lega Pro, è il candidato unico. Da capire se sarà nuovo Presidente al primo scrutinio, dove è previsto il quorum del 75%, o al secondo con il 66%. Gravina ha dalla sua la Lega Pro, la Lega Dilettanti, Allenatori e Arbitri. Conta di avere presto anche la B e buona parte dei club di A, mentre attende la posizione dei calciatori.

09.00 - E' IL GIORNO DI GRAVINA Prima chiamata per l'elezione del nuovo presidente della FIGC. La prima convocazione dovrebbe andare deserta come da previsioni, la seconda è fissata alle 11. A Fiumicino le istituzioni e le componenti del calco eleggono il trentesimo presidente della Federalcio.