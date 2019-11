CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo in vista per Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, che a breve interverrà in conferenza stampa per parlare del nuovo accordo con i viola, accompagnato dal direttore sportivo viola Daniele Pradè. Segui la diretta testuale su TMW!