LIVE TMW - Fiorentina, Badelj: "Non riprenderò la fascia. Darò il massimo"

Insieme al direttore sportivo Daniele Pradè, conferenza stampa all'interno della stadio Artemio Franchi anche per Joe Barone, braccio destro del neo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. Tema all'ordine del giorno il calciomercato, con inizio fissato per le ore 15. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com.

15.34 - Un po' di ritardo per l'inizio della conferenza, probabilmente dovuto alla chiusura dell'acquisto di Badelj dalla Lazio.

15.58 - Arrivano i dirigenti insieme a Milan Badelj, nuovo acquisto della Fiorentina.

Parla Pradè: "E' il giorno più importante da quando sono tornato. Lui porta grande senso di appartenenza. Milan per me sarà l'acquisto più importante perché mi rappresenta. Nel 2012 sono partito con un calciatore come Lupatelli, e sotto il profilo dell'uomo lui è un acquisto così. Mi raccorderà i giovani con gli adulti e in tutto lo spogliatoio. Lo ringrazio perché ha avuto una grandissima pazienza di aspettarci e di volere con forza questo passaggio. Ringrazio il suo agente e anche la Lazio, con Tare che è un uomo di parola, come Lotito. La Fiorentina è sempre la stessa ma le persone sono diverse e ripartono da lui".

16.02 - Prende la parola Badelj -

Perché ha deciso di andare via e di tornare?

"Dopo quattro anni che ho passato qui, la mia volontà è stata quella di provare qualcos'altro. Tornando su oggi, il mondo è cambiato, il mio legame con Firenze e con i fiorentini non è mai stato messo in dubbio. Ho sempre seguito e amato questa squadra. Grazie a Dio c'è stata la possibilità di tornare ed è stata l'unica opzione diversa dalla Lazio per me. Ho deciso di ricominciare con chi mi aveva portato qua.Farò di tutto per riconquistare la fiducia dei tifosi".

Cosa pensa di poter dare e cosa sogni per te?

"Voglio trovare la serenità giusta e stare con la famiglia"

Pensa di ottenere di nuovo la fascia da capitano?

"Non esiste. In questo momento è al braccio di un grande uomo che l'ha ricevuta dopo il mio saluto e rimarrà al suo braccio".

Cosa non è andata alla Lazio?

"E' stata più colpa mia che di qualcun altro. Non mi sono adattato al meglio al gioco e alla squadra. Lo guardo come un fallimento personale. Sono io il responsabile, la mia condizione ha condizionato il rendimento. Non mi sono espresso al massimo. Ringrazio la Lazio e sarò sempre grato per l'opportunità che mi hanno dato".

Hai parlato con i tuoi ex compagni?

"Mi sono sentito con tutti nel corso della stagione. Una parte di me non è mai andata via. Sono sempre stato in contatto con i magazzinieri che sono il grano di questa società. Con Chiesa non mi sono sentito nelle ultime ore".

Ha parlato con Commisso?

"Sì mi ha dato il benvenuto e il bentornato e ci vedremo presto".

Parla Pradè della scelta presentata a Commisso:

"Quando parlavo di uomini che sentono questa maglia, ho fatto subito il nome di Badelj. C'erano delle difficoltà perché era andato via a parametro zero e andava ricomprato. Nella testa di tutti però è partita questa operazione. Abbiamo già fatto qualcosa prima del 10 e sono felice di questo".

Riprende la parola Badelj. Cosa prova a tornare a ricoprire un ruolo così importante in squadra?

"All'inizio non credevo che si sarebbe stata la possibilità di tornare perché sono andato via a parametro zero. Non ci credevo. Oggi però sono molto emozionato e commosso. Il ruolo, qualsiasi sarà, lo accetto con grande orgoglio. Farò sempre il bene della Fiorentina".

Quanto è stato importante ciò che è successo dopo la scomparsa di Astori?

"Ha creato qualcosa in più nel mio cuore. Ha fatto la differenza per decidere di tornare, ma non è questo il motivo per cui sono tornato".

Pradè e il nuovo modo di lavorare con Commisso:

"C'è una grande condivisione di intenti con Barone che è sempre al mio fianco. Sento responsabilità ma anche tranquillità perché posso condividere tutto con il club. Se farò le cose bene sarà merito mio, se andranno male sarà tutta colpa di Barone (ride)".

Per Badelj: sogni di concludere la carriera a Firenze?

"Il mio obiettivo è riconquistare la fiducia dei tifosi ma anche la stima del direttore e della proprietà. Se ho imparato qualcosa nella vita i sogni esistono perché è giusto averli, ma la vita cambia ogni giorno. In un anno è cambiato tanto. Dico che non ci sarebbe niente di male nel finire qui ma è molto pericoloso".

La vecchia Fiorentina voleva tenerti in tutti i modi o no?

"La decisione è stata mia. Però mi brucia leggere che è stata una cosa di soldi perché non sono andato via per questo. Non posso dire che la Fiorentina abbia fatto di tutto per tenermi".

Pradè sul contratto di Badelj:

"Per tornare da noi ha fatto un grande sforzo sotto il profilo contrattuale. Guadagnerà meno rispetto alla Lazio".

Per Pradè: sono cancellati i nomi degli altri registi?

"Non sono stati cancellati altri nomi di centrocampisti. Con Badelj possiamo giocare in tanti modi. E' intelligente e ti mette in condizione di fare tanti ruoli. Si adatta a ciò che fa l'allenatore. Lui e Pizarro sono completamente diversi. E' il vertice basso ed è il primo organizzatore di gioco della nostra squadra".

Domanda per Barone: qual è l'obiettivo per la prossima stagione della Fiorentina?

"Stiamo lavorando come Daniele ha sempre detto per la data del 10 agosto. Ogni giorno il mercato offre opportunità che il giorno prima non esiste. L'obiettivo numero uno è il centro sportivo che è fondamentale per costruire la squadra. Poi piano piano cercheremo di portare la squadra al livello della città. Ci vuole pazienza ma con l'aiuto di tutti stiamo costruendo una squadra che può giocare un campionato competitivo".

Riprende la parola Pradè sugli obiettivi stagionali

"Non ci siamo dati nessun obiettivo sportivo perché l'anno scorso siamo arrivati sedicesimi e nel mezzo ci sarà una squadra rivoluzionata. Ci saranno solo due-tre titolari dell'anno scorso in campo. Vogliamo ripartire da una squadra che giochi a calcio e riporti l'entusiasmo. Lavoriamo per costruire una squadra che diventi fortemente competitiva come lo è Commisso. Noi dobbiamo dare un trofeo al presidente perché lo vuole fortemente".

Barone: un punto finale su Chiesa?

"Sabato sera, dopo la partita, Federico è venuto da me e mi ha detto che aveva segnato e non era fuorigioco. Lui è un nostro giocatore. Giocherà al fianco a Milan. Non c'è più bisogno di parlare di lui".

Riprende la parola Badelj: pensa che i tifosi abbiano meno fiducia in te dopo l'addio?

"E' assolutamente normale avere dubbi. Nonostante ciò che ho fatto qui è normale avere dubbi dopo un anno in cui non è andato bene altrove. Io capisco e anche io avrei questi dubbi. L'obiettivo primario è togliere i dubbi ai tifosi".

16.31 - Termina qui la conferenza stampa.