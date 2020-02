LIVE TMW - Fiorentina, Barone: "Multe? Faremo subito ricorso"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, parlerà in conferenza stampa alle ore 17 dopo il calciomercato di gennaio che ha visto i viola come veri e propri protagonisti. Segui il live di Tuttomercatoweb.com dallo stadio Artemio Franchi.

17.22 - Inizia la conferenza stampa.

"Voglio ringraziare Commisso per gli investimenti fatti a gennaio. Abbiamo lavorato tanto io e Pradè per portare i giocatori che abbiamo presentato. Oggi abbiamo ricevuto il comunicato della procura federale per le multe, faremo ricorso immediatamente per capire dove arrivano e il perché abbiamo ricevuto queste multe (55mila totali tra i dirigenti viola n.d.r.). Vorrei evitare il passato dell'ultimo weekend e concentrarci sul mercato e sulla partita di sabato contro l'Atalanta. E' giusto per i giocatori che l'attenzione si sposti per i nerazzurri. Abbiamo raggiunto 30mila abbonati e vorrei ringraziare tutti per l'affetto verso la squadra e verso di noi. So che questo numero abbiamo detto io e Rocco, però oggi come oggi, Commisso ha investito oltre 300milioni nella Fiorentina. Sul mercato ci hanno dato la possibilità di investire più di 70 milioni. Abbiamo aspettato l'ultimo momento per lavorare sui dettagli ma anche con l'obiettivo di puntare al futuro e non solo al presente".

La Fiorentina è tornata a essere appetibile?

"Penso che per qualsiasi giocatore che viene a giocare in una società, ci sono tanti aspetti: c'è quello della città, dell'allenatore, dell'organizzazione, della tifoseria ecc ecc. In tutte queste cose a cui ho accennato, per la Fiorentina, per tutto l'ambiente, è un onore rappresentare la squadra. Per tanti giocatori è importante venire in una città come Firenze. Non siamo in Champions adesso, ma in futuro vogliamo essere competitivi a quei livelli. Ci dobbiamo preparare. Però un giocatore come Amrabat, è stato un obiettivo nostro e del presidente oltre che nostro. Lo abbiamo seguito, in ogni partita. Abbiamo fatto di tutto per portarlo alla Fiorentina. Ora è in prestito al Verona, lo utilizzeremo per il prossimo campionato. Sono stati dei dettagli complicati, ci abbiamo lavorato tanto tutti, soprattutto Pradè e poi abbiamo portato a casa il risultato".