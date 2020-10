live Fiorentina, Barreca si presenta: "Ho detto subito sì ai viola. Biraghi? Sono qui per giocare"

Oggi, venerdì 16 ottobre alle ore 15:00, all’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi” di Firenze si terrà la conferenza stampa di presentazione di Antonio Barreca, laterale classe '95 arrivato alla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato in prestito dal Monaco. Seguite, come di consueto, il live di TMW con tutte le sue dichiarazioni in tempo reale!

15.05 - Inizia la conferenza stampa: a presentare Barreca è il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi presentiamo un ragazzo giovane, che ha però già fatto delle esperienze importanti sia all'estero che in Italia. È un esterno sinistro, fluidificante, un ottimo giocatore in fase offensiva. Lo conosco personalmente da tanti anni, quando militava in Under 21. In quegli anni secondo me era uno dei migliori in quel ruolo, adesso fortunatamente è arrivato alla Fiorentina".

15.07 - Ora tocca a Barreca rispondere alle domande dei cronisti presenti: "La Fiorentina è una società importante e storica. Appena ho saputo che mi voleva, non ci ho pensato due volte e ho accettato. Sono molto felice di essere qui, devo ringraziare la società, il direttore, il presidente... Spero di ripagare questa fiducia sul campo".

Come sarà la concorrenza con Biraghi?

"Cristiano è un ottimo giocatore, non a caso fa parte della nostra Nazionale. Io devo cercare di allenarmi sempre bene e farmi trovare pronto non appena avrò la mia occasione".

Cosa significa per lei quest'esperienza alla Fiorentina?

"Significa rilanciarmi in Serie A. Ho fatto delle esperienze piuttosto positive all'estero e oggi sono molto motivato in vista di questa nuova avventura nel mio Paese".

Il suo idolo è sempre Marcelo?

"È sicuramente un grande calciatore, qualche anno fa dissi che mi ispiravo a lui".

Alla Fiorentina ha ritrovato Christian Kouamé.

"L'ho conosciuto al Genoa e mi ha fatto subito un'impressione positiva. Peccato per il brutto infortunio che ha avuto lo scorso anno, ma l'ho visto carico in questi giorni".

Cosa non ha funzionato al Monaco?

"L'avventura era partita bene, poi ci sono stati degli alti e bassi anche a causa dei tanti cambi interni alla società. Questa instabilità non mi ha aiutato molto, però devo dire che è stata una bella esperienza. Anche se non è andata benissimo, sono cresciuto e quindi contento di aver giocato nel Monaco".

Che ricordo ha del Torino?

"Sono cresciuto in maglia granata e tengo ancora molto al Toro. Come ogni giovane speravo di fare tanti anni nella squadra in cui ero sbocciato, questo non è accaduto e non ho comunque rimpianti. Sono felice di quello che ho fatto fino ad oggi".

Che obiettivo si è prefissato?

"Dimostrare il mio valore e giocare con continuità, con la speranza ovviamente di arrivare in Nazionale maggiore un giorno".

Ha giocato con due ex viola come Jovetic e Ljajic. Vuole dire qualcosa su di loro?

"Sono due grandi campioni e l'hanno dimostrato. Ho ritrovato Jovetic a Monaco e mi ha consigliato subito di venire qua perché è una grande piazza".

15.16 - Finisce qui la conferenza stampa di presentazione di Antonio Barreca.