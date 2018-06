LIVE TMW - Fiorentina, Bigica: "Orgoglioso di questa medaglia d'argento"

00.50 - Dopo la sconfitta nella finale del campionato Primavera, il tecnico viola Emiliano Bigica analizza così i temi della gara persa a Reggio Emilia contro l'Inter: "Di ogni ragazzi porterò sempre nel mio cuore un pezzettino, alla fine sono sempre loro che vanno in campo e ci fanno permettere di vivere queste emozioni. Mi ha fatto piacere i tanti tifosi che si sono mossi per venire a sostenerli. Il nostro è stato un buon percorso, tanti ragazzi si sono avvicinati al calcio dei grandi grazie a quest'annata".

Terza finale contro l'Inter, tutte perse. La differenza sono i milioni di investimento?

"La Fiorentina ha reso dura la vita all'Inter, una squadra importante, tre volte in un anno. Tutti stiamo lavorando bene e con grande passione. Per quanto riguarda gli investimenti io non conosco i numeri, la società mi ha dato una squadra competitiva e io ho provato a tirare fuori il massimo".

Pioli era allo stadio: qualcuno andrà con lui a Moena?

"Se il mister si è scomodato per venire a vedere la Primavera vuol dire che qualche interesse ce l'ha".

C'è qualcuno più pronto?

"Toglierei qualcosa a qualcuno, non sono abituato a fare dei nomi. Ne voglio fare uno perché con la sua assenza ha viziato la nostra partita, Diakhaté. Quando è uscito ne abbiamo risentito dal punto di vista del coraggio e perso in forza. Avevamo iniziato bene ma abbiamo perso subito dei punti di riferimento, proporrei però di togliere i supplementari, visto che è la seconda volta che perdo in questo frangente. Andiamo ai rigori! (ride, ndr)".

C'è tanto orgoglio per questo risultato, o sbaglio?

"Sono orgoglioso, sono felice e ho cercato di consolare tutti, dobbiamo essere positivi. Arrivare tre volte in finale non deve che renderci felici, lavoriamo nel modo giusto e in sinergia con la società, siamo orgogliosi di questa medaglia d'argento".

L'annata '99 viene da due annata straordinarie, i 2000 e 2001 possono raccogliere l'eredità?

"Ci sarà da lavorare da fare le cose nel modo giusto, la società farà le scelte giuste nei giocatori da portare dentro. Io ce la metterò tutta per farli crescere. La società mi ha dato fiducia rinnovandomi il contratto, ho apprezzato tantissimo".

Vede Vecchi pronto per una squadra di Serie B?

"Io ho iniziato ad allenare sperando di arrivare molto in alto. Ho fatto tutti gli step giusti e i risultati parlano per Vecchi, è un allenatore pragmatico che fa le cose nel modo giusto e dopo tanti anni di Primavera può essere arrivato il momento del salto".

00.24 - Termina qui la conferenza stampa di Emiliano Bigica.