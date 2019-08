LIVE TMW - Fiorentina, Dalbert: "Sono pronto per giocare contro il Genoa"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Dopo l'ufficialità arrivata nella giornata di ieri, oggi è il giorno della presentazione di Dalbert come nuovo giocatore della Fiorentina. Intorno alle ore 13, il giocatore brasiliano è atteso allo stadio Franchi per incontrare i giornalisti. Insieme a lui dovrebbe essere anche il ds Daniele Pradè.

13.12 - Inizia la conferenza stampa.

Qual è il suo ruolo in campo?

"Ringrazio Antognoni e Pradè per le belle parole e per il benvenuto. La posizione che preferisco è quella di esterno. Mi piace attaccare e la mia speranza è quella di fare un bel campionato regalando gioia ai tifosi".

Chi è il suo idolo?

"Roberto Carlos, ovviamente. Adesso guardo a Marcelo come punto di riferimento".

L'arrivo di Ribery ha condizionato la sua scelta di arrivare a Firenze?

"E' chiaro che la presenza di giocatori come Ribery e Boateng ha fatto la differenza nella mia scelta. Sono giocatori che ho sempre ammirato fin da quando ero più giovane. L'acquisto di Ribery ha pesato nella mia scelta. Voglio fare il meglio possibile al fianco di questi campioni".

Perché non è ancora riuscito a mettere in mostro la qualità che gli addetti ai lavori le riconoscono?

"Ho sempre avuto una grande facilità di adattamento e l'ho dimostrato in Portogallo e in Francia. Ma il calcio italiano è diverso rispetto alle mie caratteristiche: qui c'è più tattica difensiva. Lo so di non aver reso al massimo all'Inter ma sono convinto di poter fare molto meglio a Firenze".

Il gioco di Montella ha influito nella sua scelta?

"E' chiaro. Il tecnico ha molta fiducia in me e questo è un progetto che mi ha colpito molto e in cui ho la speranza di poter fare il massimo. Lo stile di gioco sicuramente mi ha influenzato".

C'è qualcosa che non ripeterebbe dell'esperienza all'Inter e cosa si porterebbe dietro dall'esperienza milanese?

"Non voglio parlare dell'Inter perché sono concentrato su questo nuovo progetto".

Perché ha scelto il 29?

"Il numero 29 fa parte della mia carriera, l'ho usato anche in Portogallo quando ho subito degli infortuni prima di tornare a livello importante. Ha un valore simbolico per la mia carriera".

Lei è già pronto per scendere in campo domenica contro il Genoa?

"Sì, sono pronto dopo la preparazione con Conte all'Inter. Sono a disposizione per domenica".

La Fiorentina può arrivare in Europa già in questa stagione?

"Sono qui proprio per pormi obiettivi sempre più alti e se la Fiorentina li raggiungerà sarò sempre molto contento".

Ha parlato con Eysseric che conosce dai tempi del Nizza?

"Sì ci ho parlato prima di accettare i viola, anche per sapere qualche informazioni più dettagliata. Eysseric ha parlato bene della città e del gruppo e le sue parole mi hanno motivato per scegliere Firenze".

13.25 - Termina la conferenza stampa.