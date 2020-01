LIVE TMW - Fiorentina, è il giorno di Cutrone: è il momento delle firme

Premi F5 per ricaricare la pagina

Fonte: Ha collaborato Daniel Uccellieri

13.35 - Terminate le visite mediche - Terminate le visite mediche di Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 ha raggiunto i suoi procuratori nel centro sportivo per firmare il contratto.

13.22 - Agenti nel centro sportivo - In questi minuti, i procuratori di Patrick Cutrone Giovanni Branchini e Donato Orgnoni sono all'interno del centro sportivo della Fiorentina per definire gli ultimi dettagli contrattuali prima dell'ufficialità del suo trasferimento dal Wolverhampton al club viola.

09.13 - Cutrone day - Visite mediche per Patrick Cutrone. Il nuovo attaccante della Fiorentina, rientrato in Italia dopo sei mesi in Inghilterra con il Wolverhampton, ha iniziato le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

23.35 - Primo bagno di folla Patrick Cutrone è atterrato a Firenze. La punta domani farà le visite con la Fiorentina e poi metterà nero su bianco sul nuovo contratto. Allo scalo aeroportuale di Peretola, il centravanti non ha rilasciato dichiarazioni ma è stato accolto da fotografie e scatti coi suoi nuovi tifosi. Ad aspettarlo l'agente Giovanni Branchini e il dirigente viola Giancarlo Antognoni.

23.16 - E' atterrato E' atterrato Patrick Cutrone a Firenze. Il volo è arrivato in questi istanti all'Aeroporto di Peretola. L'agente, Giovanni Branchini, lo attende allo scalo aeroportuale con Giancarlo Antognoni, dirigente viola. La punta ha lasciato il Wolverhampton ed è pronta per diventare il nuovo riferimento avanzato della Fiorentina.

23.00 - Attesa per Cutrone C'è ancora attesa a Firenze per l'atterraggio di Patrick Cutrone, in arrivo in viola dal Wolverhampton. Era atteso alle 22:55, il suo volo è per adesso in ritardo. Dovrebbe arrivare a minuti.

22.35 - Flachi: "Serviva uno così" L'ex attaccante viola Francesco Flachi dice la sua sull'arrivo di Patrick Cutrone alla Fiorentina, e contestualmente sull'addio di Pedro dai viola, due operazioni ormai ai dettagli: "Speriamo che Cutrone possa far bene, che arrivi con entusiasmo e che risolva i problemi: è forte nelle ripartenze, ed è proprio la caratteristica di questa Fiorentina. I problemi sono di testa, è subentrata la paura e si è visto anche quando la squadra ha iniziato ad indietreggiare contro il Bologna. Bisogna osare, però, nel calcio", ha detto a Radio Bruno.

21.54 - Amoruso: "E' l'uomo giusto" Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato del momento dei viola. Questo ciò che ha detto: "Cutrone è l'uomo giusto per la Fiorentina. Si tratta di un attaccante in grado di segnare in qualsiasi modo perché è un centravanti puro che vede la porta come pochi. Con lui vorrei un 4-3-3 con due esterni offensivi aspettando il ritorno di Ribery", ha detto a Radio Bruno Toscana.

20.49 - Brocchi: "Occasione unica" Tecnico del Monza e padre putativo di Patrick Cutrone, Christian Brocchi ha parlato del prossimo attaccante della Fiorentina a Firenzeviola.it. "Non mi aspettavo che tornasse dall'Inghilterra così presto - ci dice - ma evidentemente il richiamo dell'Italia è stato forte e quando è arrivata un'occasione così prestigiosa come quella della Fiorentina ha saputo prenderla al volo, per lui un'occasione unica".

20.40 - Le cifre dell'affare Si arricchisce sempre più di particolari la formula scelta dalla Fiorentina per avere Patrick Cutrone. Formula che ha fatto ritardare un po' la chiusura della trattativa. Il club viola pagherà 3 milioni subito al Wolves più altri 16 dopo i diciotto mesi. Ma la società inglese avrà un diritto di recompra che però, come appreso da Firenzeviola, potrà esercitare durante la durata del prestito con la possibilità che la Fiorentina entro 5 giorni dalla recompra di esercitare un diritto di contro-recompra.

20.04 - Stasera l'atterraggio Tutto definito, per la serata di oggi è previsto l'atterraggio a Firenze di Cutrone. Insieme all'entourage raggiungerà la città dove domani farà le visite e poi metterà nero su bianco.

20.00 - E' la sera di Cutrone Fumata bianca, Patrick Cutrone sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Il club viola e il Wolverhampton hanno definito tutti i dettagli per il ritorno in Serie A dell'attaccante classe '98. La società di patron Commisso ha chiuso l'accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.