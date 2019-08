LIVE TMW - Fiorentina, è il giorno di Ribery: arrivato pure l'annuncio ufficiale!

Fonte: inviato all'aeroporto di Firenze, Lorenzo Marucci

13.55 - Commentando l'arrivo di Ribery nella Fiorentina, il consigliere delegato Joe Barone ha così parlato a FirenzeViola.it: Oggi è davvero una bellissima giornata, è stata una lunga nottata però. Siamo molto contenti per l'arrivo di Ribery e il presidente lo saluterà venerdì, quando arriverà in città".

13.35 - Come preannunciato, cominciata la seconda tranche di visite mediche per Franck Ribery, nonostante sia pure già arrivato l'annuncio ufficiale sul suo conto, il francese è entrato qualche minuto fa - come informa FirenzeViola.it - presso la clinica Fanfani, dove svolgerà gli esami rimanenti. Anche lì bagno di folla per lui, fermato dai numerosi tifosi che lo attendevano.

13.13 - Adesso è ufficiale: Franck Ribery è un nuovo calciatore della Fiorentina! Lo fa sapere il club mediante una nota ufficiale, che spiega come l'ex Bayern verrà presentato nella giornata di domani.

12.50 - In questo momento Franck Ribery si trova al centro sportivo della Fiorentina. Prima parte di esami medici per il francese classe '83, che poi concluderà presso una nota clinica fiorentina. Arrivano anche i primi messaggi di benvenuto da parte dei suoi nuovi compagni. Ha inaugurato un altro neo-arrivato quale Kevin Prince Boateng. Su Instagram, nella didascalia di una foto che li ritrae insieme in viola, si legge: "È qui. Benvenuto fratello mio".

12.10 - Franck Ribery è giunto al centro sportivo della Fiorentina, dove con ogni probabilità svolgerà a breve una prima parte di visite mediche. Le quali, però, dovranno essere completate solamente presso un noto istituto medico specializzato cittadino.

12.00 - Luca Toni è stato un fattore importante nella scelta di Franck Ribery. Ex compagni al Bayern, l'ex attaccante ne ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: "Ci siamo sentiti spesso e gli ho suggerito di accettare. Fui io a dire tempo fa a Pradè che Franck non avrebbe rinnovato col Bayern. Firenze è una piazza spettacolare, lo faranno sentire un idolo. Porterà entusiasmo: Franck è un trascinatore. Chi non lo conosce magari equivoca certi atteggiamenti. Ma nello spogliatoio è simpatico e aiuterà i giovani. Chiesa, ad esempio, è in prospettiva l’italiano più forte e da Franck imparerà l’importanza dei sacrifici: in allenamento Ribery trascina tutti. E in campo fa la guerra. Al Bayern nelle difficoltà ci appoggiavamo tutti a lui".

11.42 - Dal profilo Twitter di ACF Fiorentina arrivano le prime immagini di Franck Ribery che indossa una maglia della Viola. Ecco lo scatto, tratto dai social.

11.23 - All'arrivo di Ribery ha parlato anche Dario Dainelli, supervisore dell'area tecnica della Fiorentina: "Fa un bell'effetto, da avversario ha sempre dimostrato sia contro di me che contro altri le sue grandi qualità, sia tecniche che di carattere. Siamo orgogliosi e contenti di averlo portato qui".

11.10 - Un contatto di pochi secondi, questo il tempo per il quale Ribery ha interagito con i suoi nuovi tifosi, quelli della Fiorentina accorsi in massa all'aeroporto di Peretola per accogliere il nuovo top player della Viola. Tempo di salutare ("Sono contento, grazie") e di ricevere qualche sciarpa dai suoi nuovi sostenitori, dai quali è partito anche qualche coro offensivo nei confronti degli odiati rivali della Juve.

11.06 - Ecco Franck Ribery! Il francese, appena atterrato all'aeroporto di Firenze, ha rilasciato qualche battuta al sito ufficiale: "Sono felice, ho parlato con Toni e mi ha detto che è un grande club". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali!

10.50 - Franck Ribery è atterrato! Il volo privato che trasportava l'ex Bayern è approdato sul suolo fiorentino, e ben presto è atteso il 36enne per un saluto alla massa di tifosi accorsi sul luogo. Ad attenderlo anche l'intermediario dell'operazione, Davide Lippi.

10.34 - Prosegue la febbrile attesa in quel di Peretola. Franck Ribery sta arrivando, e ci sono tanti tifosi ad aspettarlo: ad ora parrebbero esserci almeno 250 tifosi presso l'aeroporto. Intanto una piccola curiosità: mentre tutti aspettavano l'asso francese, è comparso il noto cantante Sting, salutato dalla folla presente. Per la Fiorentina ad attenderlo ci sono Dainelli, il club manager Antognoni e l'ufficio stampa. Pochi minuti all'atterraggio.

10.20 - Continua a crescere l'attesa per l'arrivo di Franck Ribery a Firenze. Di fronte agli arrivi stanno infatti ancora assiepandosi tifosi della Fiorentina, adesso in numero di almeno un centinaio. Li potete vedere nell'immagine di copertina.

09.55 - Arriva un'ulteriore conferma, se ce ne fosse stato bisogno, direttamente da Wahida, moglie del campione ex Bayern. La compagna del francese ha postato sulle sue Instagram Stories un'immagine di Ribery sull'aereo, con tanto di didascalia: "Con voi", accompagnata da un altro cuore viola. Ribery verso Firenze: ci siamo.

09.40 - Franck Ribery sta raggiungendo Firenze in volo. Il forte attaccante francese ha infatti postato sulle sue Instagram Stories uno scatto che lo ritrae a bordo di un velivolo privato, e nel corso della mattinata sarà a Peretola, dove si stanno già assiepando i primi tifosi della Fiorentina, in attesa del loro nuovo top player. Ad accompagnare c'è la didascalia: "Allez!".

09.35 - Firenze e la Fiorentina aspettano il grande colpo Franck Ribery. Il veterano ex Bayern Monaco è atteso in mattinata in città, dove dovrebbe arrivare con un volo privato prima di sottoporsi agli esami medici di rito e firmare con la Viola.