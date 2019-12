LIVE TMW - Fiorentina, già domani può arrivare Giuseppe Iachini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta per 4-1 al Franchi contro la Roma ha chiuso il 2019 come peggio non avrebbe potuto per la Fiorentina e il giorno dopo la dirigenza ha deciso di mettere la parola fine sull'avventura di Montella. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti provenienti da Firenze.

20.30 Iachini il prescelto per la sostituzione di Montella - Domenica di profonda riflessione in casa Fiorentina, che in serata sembra aver sciolto le riserve sul sostituto di Vincenzo Montella, allenatore esonerato all'indomani del ko contro la Roma. In giornata c'è stato un contatto proficuo con Giuseppe Iachini che già domani può diventare il nuovo tecnico viola.

***22 DICEMBRE***

16.53 - Montella si congeda via social - A poche ore dal suo esonero dalla guida della Fiorentina, Vincenzo Montella ha voluto affidare al proprio account Instagram il saluto alla piazza viola:

"Ci sarebbero tantissime cose da dire, ma preferisco guardare avanti e raccontare il mio stato d’animo, il mio dispiacere.

Firenze e i fiorentini meritano qualcosa in più. Da tutti. Non c’è alcun dubbio. E sarà una piazza, una tifoseria, un popolo che resterà per sempre nel mio cuore.

Sono stati commessi degli errori. Da me, dal mio staff, da chi scende in campo. Ma probabilmente non solo da noi. Avrei voluto una squadra di calciatori fatti, mista a giovani di talento. Ma l’indicazione era di puntare sui ‘nostri’ giovani e su calciatori esperti. E forse proprio alla luce di questo nessuno mi ha mai chiesto nulla, nessuno ha mai posto un obiettivo stagionale: né la proprietà, né i dirigenti.

Che fosse un anno di transizione era chiaro. Ed in queste annate ci sono momenti belli e meno belli, che vanno affrontati insieme. Aspettavamo gennaio per rivedere la rosa, inserire qualche calciatore e alzare il livello di competitività. L’analisi dei problemi era comune e condivisa. Perché a prescindere da me il problema c’era e probabilmente c’è.

Sarei un bugiardo se dicessi che non mi dispiace lasciare un percorso a metà, perché sono convinto che con qualche correzione, nel girone di ritorno, avremmo fatto meglio. Lo dimostra il rendimento della squadra, quando al completo.

Ringrazio il mio staff, ringrazio chi lavora dietro le quinte, ma soprattutto ringrazio i miei calciatori, che mi hanno seguito dall’inizio alla fine e dandomi tutto quello che avevano. Uomini veri, dal più piccolo al più grande. Sempre.

Resta il rammarico, ma anche la gratitudine nei confronti di chi ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di sedere sulla panchina della Fiorentina.

Auguro il meglio al mio successore, al presidente Commisso, uomo straordinario, a Joe Barone, sempre disponibile, leale e innamorato della Fiorentina, e al resto dei dirigenti. Oggi è giusto che sia io a pagare, a fare da parafulmini. E va bene così. Ho le spalle larghe.

Per il resto sono certo che mi rialzerò ancora una volta. Come ho sempre fatto da calciatore, da allenatore, da uomo.

Intanto GRAZIE Fiorentina. Sarò per sempre dalla tua parte 💜. Vincenzo Montella"

13.45 - Contatti con Iachini - Giuseppe Iachini e la Fiorentina, avanti a piccoli passi. In giornata previsto un contatto tra le parti, si cercherà l’intesa e le sensazioni sono positive. Iachini è la prima scelta per traghettare i viola e risollevare la squadra. Contatti in corso. Sullo sfondo le altre soluzioni, Prandelli e Di Biagio. Ma Iachini è sempre più in pole. E le prossime ore possono essere importanti. Beppe Iachini dopo i trascorsi importanti da calciatore a Firenze, può riabbracciare la sua Fiorentina.

12.00 - Ipotesi traghettatore - Ore calde a Firenze dopo l’esonero di Vincenzo Montella. E avanza sempre di più Giuseppe Iachini. Nuovi contatti previsti a breve dopo gli approcci della settimana. Verrà proposto un contratto di sei mesi, magari con opzione a favore della società viola. Poi per la prossima stagione c’è l’idea di un profilo alla Spalletti oppure Emery. La Fiorentina cerca un traghettatore in grado di risollevare la squadra. Iachini avanza sempre di più. E sullo sfondo le idee Di Biagio e Prandelli.

11.27 - Arriva il comunicato - Vincenzo Montella non è più l'allenatore della Fiorentina. A comunicarlo è stato lo stesso club viola sul proprio sito ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver sollevato Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della Prima squadra. La decisione del Club arriva al termine di una lunga e attenta analisi delle prestazioni e dei risultati ottenuti dalla squadra. L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore. La Fiorentina ringrazia Vincenzo Montella ed il suo staff per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della sua carriera. Il Club viola comunicherà, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra".

11.07 - Incontro in corso - Daniele Pradè e Joe Barone sono arrivati da pochi minuti al centro sportivo della Fiorentina e incontreranno a breve Vincenzo Montella. Possibile che i due dirigenti possano comunicare all'allenatore l'esonero, dopo l'1-4 di ieri sera contro la Roma e i disastrosi risultati di questo inizio di stagione.

10.37 - Numeri choc - Ventisette panchine alla Fiorentina, di cui tre in Coppa Italia e ventiquattro in campionato, per soltanto sei vittorie raccolte. Numero impietosi per Vincenzo Montella, con la sua panchina che mai come oggi appare in bilico.

La passata stagione - Subentrato a Pioli a sette giornate dalla fine del campionato il tecnico riuscì a raccogliere soltanto due punti, che bastarono per un pelo per la salvezza. Quello contro il Bologna all'esordio e quello all'ultima giornata col Genoa, con in mezzo anche la sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta che non permise ai viola di andare a disputare la finalissima all'Olimpico contro la Lazio.

La stagione in corso - Quest'anno le cose non sono certo andate meglio, visto che nelle prime diciassette partite di Serie A la sua Fiorentina ha vinto soltanto quattro volte, pareggiando cinque gare e perdendo le restanti otto. Sorrisi invece in Coppa Italia, con i successi su Monza e Cittadella ma difficilmente questi numeri potranno bastare allo stesso Montella per evitare l'esonero. Troppo poco.

Le partite

Stagione 2018/19

Fiorentina-Bologna 0-0

Juventus-Fiorentina 2-1

Atalanta-Fiorentina 2-1 (Coppa Italia)

Fiorentina-Sassuolo 0-1

Empoli-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Milan 0-1

Parma-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Genoa 0-0

Stagione 2019/20

Fiorentina-Monza 3-1 (Coppa Italia)

Fiorentina-Napoli 3-4

Genoa-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Juventus 0-0

Atalanta-Fiorentina 2-2

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Milan-Fiorentina 1-3

Fiorentina-Udinese 1-0

Brescia-Fiorentina 0-0

Fiorentina-Lazio 1-2

Sassuolo-Fiorentina 1-2

Fiorentina-Parma 1-1

Cagliari-Fiorentina 5-2

Verona-Fiorentina 1-0

Fiorentina-Lecce 0-1

Fiorentina-Cittadella 2-0 (Coppa Italia)

Torino-Fiorentina 2-1

Fiorentina-Inter 1-1

Fiorentina-Roma 1-4

10.07 - Boateng via - Kevin-Prince Boateng ha lasciato il centro sportivo. L'attaccante ghanese è uscito dalla struttura con la sua macchina

9.54 - Attesa - Sale l'attesa in casa Fiorentina per conoscere il futuro di Vincenzo Montella, con il direttore sportivo viola Daniele Pradè che ieri sera dopo la partita contro la Roma ha affermato: "Dovremo prendere decisioni, sarà una nottata lunga perché dobbiamo pensare. A caldo non saprei dire cos'abbiamo nella testa"

9.44 - Montella al centro sportivo - Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Vincenzo Montella si trova già dentro ai Campini da prima delle ore 8, in attesa di sviluppi relativi al suo futuro.

9.30 - Lunga giornata viola - Sarà una lunga giornata in casa Fiorentina, con Vincenzo Montella che difficilmente riuscirà a proseguire la sua avventura sulla panchina viola. la squadra in questo momento è all'interno del Centro Sportivo Davide Astori dove svolgerà il primo allenamento prima del rompete le righe per le vacanze di Natale. Presente da prima delle 8 anche lo stesso Montella, nessuna traccia invece di Daniele Pradè e Joe Barone.