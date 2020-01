LIVE TMW - Fiorentina, Iachini: "Provato a giocarcela. Vedo margini di crescita"

Fonte: dall'inviato a San Siro

La Fiorentina perde ma non demerita, contro l’Inter a San Siro. Il tecnico viola Giuseppe Iachini, dalla sala stampa del Meazza, parla del ko dei suoi ai quarti di Coppa Italia. Segui la diretta testuale su TMW.

Gli errori della Fiorentina? "Siamo venuti qua per giocarci la nostra partita, i ragazzi hanno fatto una buona gara soprattutto in fase di non possesso, concedendo pochissimo ad una big. Ho visto attenzione, poi in fase di possesso abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo. A volte abbiamo forzato troppo il palleggio, dovevamo sfruttare il 3 contro 2 a centrocampo forse anche se il campo non ha aiutato. Nella ripresa siamo entrati in modo giusto, cambiando anche qualcosa sul piano tattico. Nel nostro momento migliore, quando eravamo arrembanti, è arrivato un eurogol su una respinta che potevamo fare verso l'esterno. La squadra ha continuato a crederci, abbiamo avuto qualche chance ma forse dovevamo far meglio nell'ultimo passaggio. Io però guardo il bicchiere mezzo pieno, possiamo crescere".

Il rigore su Caceres? "Sembrava rigore, ma dal campo a volte vedi cose diverse. Anche sul gol dell'Inter mi sembrava che Ceccherini fosse stato sbilanciato. Sono episodi e purtroppo ultimamente non siamo troppo fortunati. Noi però pensiamo solo a lavorare sul campo, oggi la Fiorentina è venuta a San Siro per giocarsela e dispiace per i nostri tifosi anche se abbiamo dato tutto. Di più forse non si poteva, lavoriamo per crescere perché i margini ci sono. Vlahovic per esempio l'occasione della ripresa fra qualche anno la trasformerà in gol".

La crescita della squadra? "Siamo insieme da poco, dobbiamo migliorare in alcune circostanze ma sotto l'aspetto dell'organizzazione difensiva e dell'atteggiamento siamo migliorati. Dovremo crescere in palleggio e giocate difensive, lavorando miglioreremo anche queste cose. A me interessa che la squadra abbia gioco ma soprattutto spirito e per ora sono contento così".

