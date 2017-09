LIVE TMW - Fiorentina, il bilancio di Corvino: "Aprire un nuovo ciclo era necessario"

© foto di Federico De Luca

Nella sala stampa del Franchi ha preso la parola il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino per il classico bilancio di fine mercato. Ecco le sue dichiarazioni: "Finito il campionato, ci siamo detti di ricominciare con un nuovo ciclo. Sono stati tre mesi impegnativi, con un lavoro di 18 ore al giorno. Abbiamo fatto molte operazioni in uscita e in entrata. Trentadue operazioni in uscita e circa venti in entrata. Le cessioni sono state in alcuni casi su input societario per giovani e meno giovani che volevano andare a misurarsi da altre parti, in altri casi le abbiamo accettate perché qualcuno ha detto: basta. E lo abbiamo apprezzato. Le cessioni eccellenti? Abbiamo preso atto del loro basta. Per qualcuno non abbiamo invece apprezzato il modo in cui ha detto basta. Aggiungo poi che quando un'azienda calcio programma, deve tener conto del presente ma una parte degli investimenti devono riguardare anche il futuro. Sono strategie, magari criticabili ma noi siamo andati avanti con questa programmazione. Per le cessioni il 75% dei ricavi sono stati reinvestiti. Vuoti a perdere pochi, gli altri sono stati investimenti. Il 25% servirà per il comparto aziendale. La rosa è di qualità, tenendo conto di certi obiettivi, affidandoci ad un tecnico italiano e di costruzione. Abbiamo pensato di italianizzare la rosa, con un'età media più bassa. Il monte ingaggi? Non possiamo ripartire con -38 milioni di euro. Abbiamo cercato di fare una rosa che possa porre nel medio-lungo termine le basi per una Fiorentina competitiva anche in Europa. Da settembre aggiungo che il comparto sportivo avrà come supporto una persona che ci aiuterà nello scouting, il responsabile sarà Gianluca Comotto. Tornando al mercato, in questa fase si deve sentire il calcio come un'azienda: le nostre spese hanno tenuto conto di nove investimenti sui giovani, spendendo 16 milioni, pensando al medio e lungo termine. Magari avrei potuto acquistare un altro calciatore per la prima squadra ma noi come azienda dobbiamo anche tener conto del futuro".

Sulla passata stagione: "Era giusto voltare pagina. Serve un nuovo ciclo. Volevamo e vogliamo partire da chi avvertiva il senso di un nuovo capitolo. Sono andato per esempio qualche mese fa dal mio capitano a scadenza (Gonzalo Rodriguez) per proporgli 2 milioni e 700 mila euro lordi e questa proposta non è stata presa in considerazione e ha dato adito a pensieri polemici. Allora ci siamo guardati in faccia con Freitas e abbiamo deciso di ripartire in un certo modo".

Sulla voglia di vincere: "Quando mi presentai l'anno scorso dissi di voler vincere ed ero convinto di poterlo fare con quel gruppo. Ho capito però strada facendo che occorreva ripartire con un gruppo nuovo. Vari calciatori hanno deciso di restare e li abbiamo apprezzati. Nel ruolo di marcatore abbiamo preso Pezzella, Hugo, Milenkovic e via via tutti gli altri. Capisco che in certi ruoli si poteva migliorare ma in certi ruoli si fa fatica a migliorare. Abbiamo fatto il possibile, sapendo che tutto è migliorabile".

Il ds Freitas su Gaspar. "Negli ultimi 4 anni ha giocato in una squadra competitiva. Come tutti i terzini che arrivano in Italia c'è la necessità di adattarsi. Siamo convinti delle sue qualità".

Di nuovo Corvino. "Le nostre attenzioni si sono concentrate principalmente sul mercato dell'ovest. Se abbiamo perso appeal? No, ha perso appeal un certo mercato. Il mercato inglese, tedesco è un'altra cosa. Il mercato italiano attira attenzioni solo per quelle squadre che si trovano in un momento particolare al centro del loro ciclo e possono fare uno strappo per un obiettivo".

Freitas su un rimpianto: "Ogni persona avrebbe voglia di fare certe operazioni alla Neymar ma a Firenze è impossibile. Per il resto abbiamo fatto uno sforzo enorme per costruire una squadra competitiva anche se, quando si cambia, all'inizio si fa fatica. Ma col tempo daremo soddisfazioni".

Corvino su prossime priorità. "Ogni cosa ha le sue scadenze".

Corvino sul 25% dei ricavi rimasto a disposizione. "La Fiorentina come entrate si aggira sui 90 milioni di euro. Per un club che lotta per l'Europa e fattura 400 milioni è un conto, noi ne fatturiamo 90. Il 75% è stato investito per gli acquisti, l'altro serve per sostenere il comparto aziendale. Altrimenti si fanno danni sulla parte sportiva".

Sul mercato in generale. "Non avere la possibilità di trovare la qualità in tutto il mondo e prendere solo due extracomunitari è una stortura. Come tenere a galla il mercato a campionato iniziato o mentre è iniziato il ritiro. Tutto deve esser fatto all'ultimo e non per colpa nostra che non siamo in grado: noi siamo stati alle prese con un nuovo ciclo, ma anche le big hanno aspettato gli ultimi giorni per completarsi. Simeone? Abbiamo investito sedici milioni pur non avendo ancora ceduto Kalinic...".

Fiorentina competitiva? "Magari non lo saremo subito nel presente, ma ci stiamo preparando per il futuro".

Freitas su Diks: "Il calcio olandese ha caratteristiche specifiche, non solo per i terzini ma anche per le punte. E' stato giudicato che meritava di tornare nel suo paese per poi rientrare da noi".

Fiorentina che rafforza le grandi? "Non ci siamo difesi sotto certi punti di vista. Tutti abbiamo a cuore la Fiorentina, proprietà compresa. Mi rivolgo a tanti tifosi che tengono a cuore la Fiorentina. Ci sforziamo di tenere il meglio e di fare il meglio ma ci sono situazioni in cui, come detto, qualcuno dice basta. Non accettiamo chi sceglie altre forme. Chi vuol andare in un altro club fa una scelta precisa".

Sugli obiettivi. "La mia proprietà e Diego Della Valle non li ho mai sentiti così vicino, neanche prima. A dimostrazione di quanto tengano alla Fiorentina. Abbiamo programmato e deciso di ripartire con un nuovo ciclo. L'obiettivo? Vediamo strada facendo. Via alcuni nazionali? Sono stati sostituiti, abbiamo tenuto Sportiello, Astori, ci sono Hugo, Pezzella... Abbiamo cercato di dare questa impronta a questo progetto. Una proprietà che non ci tiene non investirebbe sedici milioni su illustri sconosciuti. Il mio contratto? Sono 42 anni che faccio questo mestiere, mi sento tanta energia ma anche alla fine di un viaggio. Mi è sembrata un'esagerazione anche a me, magari può finire nel 2030 o prima. E' una scelta della proprietà. L'anno scorso se è andata male non è stata solo colpa mia".

Freitas su Saponara: "Quando è stato utilizzato l'anno scorso lo ha deciso il tecnico. A breve è pronto per rientrare".