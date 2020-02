vedi letture

live Fiorentina-Milan, alle 10.30 la conferenza stampa di Iachini

Giornata di vigilia in casa Fiorentina con il tecnico viola Beppe Iachini alle 10.30 in conferenza stampa per presentare la partita con il Milan. I viola andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo il successo a Marassi contro la Sampdoria, per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com.