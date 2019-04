LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Abbiamo toccato il fondo. Ora il derby"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico viola Vincenzo Montella al termine della sconfitta per 1-0 in casa contro il Sassuolo:

Cosa ne pensa dell'atteggiamento della squadra?: "Le prime tre partite la squadra mi è piaciuta, stasera no. O sei scarico mentalmente dopo la partita contro l'Atalanta e quindi ti svuoti e se hai giocatori giovani si possono smarrire più facilmente. L'amarezza più grande è il rendimento inaspettato. La mancanza di personalità con la situazione non semplicissima, non è facile giocare in determinate situazioni. Non c'è niente di strano".

E' preoccupato per le prossime quattro partite? "Abbiamo toccato il fondo e quindi ognuno avrà voglia di rispondere sul campo a partire dall'Empoli".

Si è pentito di essere tornato? "E' una sfida intrigante. Sono assolutamente convinto e motivato ed energico per vincere questa sfida. Insieme alla società penso che ce la faremo".

C'è un grande distacco dai tifosi e dalla società, quanto c'è da fare per arrivare a risultati differenti? "Se alzi il livello del gioco e del rendimento, l'una porta l'altra. Ora è tutto nero. Ora abbiamo fatto una brutta partita e penso che questa non sia la vera Fiorentina".

Questa contestazione può creare qualche danno alla squadra? "A volte si gioca meglio senza tifosi che ti fischiano che quando ci sono e ti fischiano. Da calciatore devi sopportare tutto ma se c'è un clima di sfiducia, magari anche a ragione, sicuramente non aiuta nessuno a partire dai giocatori giovani".

Cosa ne pensa della prestazione di Beloko? "Ci ha dato corsa e freschezza, quello che mi aspettavo".

23.25 - Termina qui la conferenza stampa di Montella.