LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Calendario difficile e non va guardato"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina che esce battuta dal "Ferraris" 2-1 contro il Genoa. Fra poco il tecnico viola Vincenzo Montella analizzerà la gara in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.00 - Vincenzo Montella entra all'interno della sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Calendario difficile e Fiorentina senza vittorie.

"Si vincerà con la Juve. Il calendario è difficile e non va guardato. Abbiamo iniziato meglio del Genoa ma non abbiamo sfruttato l'occasione ma poi la squadra ha perso sicurezza. Questo te lo puoi aspettare quando in campo hai giocatori alla prima esperienza. Nella ripresa l'abbiamo rimessa un po' apposto, la squadra è stata più arrembante e se avessimo avuto un po' di fortuna l'avremmo pareggiata".

Ti soddisfa il mercato e ti aspetti qualcosa?

"Mi aspetto che finisca il mercato ma non solo per me, ma per tutti gli allenatori. Perché ci sono troppe distrazioni in squadra, fortunatamente domani il mercato finisce e si può lavorare bene".

La preoccupa il calendario e lavorare con una classifica così?

"Dispiace perdere. Quando arriverà la Juve non mancheranno motivazioni e aiuto del pubblico. Chissà che possa essere la squadra giusta per iniziare a muovere la classifica".

Su quali aspetti lavorare in queste due settimane?

"Bisogna crescere la tenuta di equilibrio durante la partita. Anche oggi, come col Napoli, ci siamo allungati e perso le distanze ma quando lavori da poco tempo è così".

23.06 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Montella dopo la sconfitta col Genoa.