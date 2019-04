LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Chiesa determina. I tifosi non ci ignorino"

© foto di Giacomo Morini

Seconda conferenza stampa in pochi giorni per Vincenzo Montella. Dopo la presentazione di mercoledì oggi la presentazione della sfida contro il Bologna al Franchi, in programma per domani alle 15 al Franchi. Alle 12.30 le parole dell'Aeroplanino in vista della gara contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic.

12.28 - Inizia la conferenza stampa

Come sono andati i primi allenamenti?

"Ho trovato un gruppo di persone per bene, con cultura del lavoro. Dal punto di vista fisico la squadra sta bene ma i giocatori sono un po' sfiduciati per la mancanza di vittorie in casa. Il gruppo ha voglia di reagire, abbiamo fatto allenamenti intensi e ho trovato grande disponibilità. Dobbiamo entrare nella testa dei giocatori, bisogna aiutarli".

Cosa cambierà?

"Ogni allenatore ha il suo modo di vedere il calcio, tutti abbiamo ragione. Non stravolgerò ma qualcosa bisogna cambiare perché l'ultimo trend non è stato positivo. Giocheremo con tre centrocampisti e i difensori puri saranno altrettanti".

Come giudica Federico Chiesa?

"È un calciatore completo e moderno, può fare e sa fare tutto. Ha giocato sia esterno che più vicino alla porta. Mi auguro che faccia il meglio e lo metteremo in condizione di fare bene. È un calciatore che determina durante la partita".

È più preoccupato dai risultati che deve fare o dallo sciopero dei tifosi?

"È un argomento delicato. Ci servono punti e li faremo. Sono qui da tre giorni e il malcontento c'è. Ho girato tante città in Italia ma qui a Firenze serve sinergia tra tifosi, ambiente e squadra. Chiedo alla gente di fidarsi del mio entusiasmo, mi piacerebbe che il pubblico ci seguisse e ci contestasse se ce lo meritiamo. Spero davvero che non ci ignorino. Voglio fare i complimenti alla Primavera e a Bigica".

Come sta Edimilson?

"Si è allenato con la squadra".

Muriel e Simeone possono convivere in campo?

"Sono due giocatori che lavorano per la squadra. Possono giocare insieme ma ci sono anche altre soluzioni".

Sta pensando alla Coppa Italia?

"Abbiamo bisogno di preparare questa partita, poi penseremo al resto".

Come valuta il centrocampo della Fiorentina, molto diverso dal suo nella prima esperienza in viola?

"Ci sono diversi modi di fare calcio. Veretout nasce come interno, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Sto conoscendo tutti adesso, Edimilson è quello che può fare meglio il vertice basso".

Chi sta seguendo della Primavera? Potrebbe convocarli?

"Ci sono tanti elementi interessanti, li testerò con i più grandi e li valuterò più attentamente".

Come sono andati i primi giorni?

"Ho sentito più di un giocatore dello scorso ciclo, mi sono arrivati davvero tanti messaggi e sono contento".

Andrea Della Valle disse a Moena che la squadra valeva il settimo posto, ora la Fiorentina è decima. Quali sono gli obiettivi futuri?

"Ho visto vicinanza da parte della proprietà, qui possiamo fare calcio vero e non voglio che ci sia scetticismo a prescindere".

Che idea si è fatto del calo della difesa?

"Non può essere né un discorso solo tattico né sono tecnico. Bisogna ritrovare l'equilibrio".

Mihajlovic legge troppi libri?

"In passato fece una citazione e per questo dissi che non lo riconoscevo più (ride ndr)".

Come ha trovato la squadra dopo una settimana molto particolare?

"Quando si cambia allenatore c'è sempre dispiacere quando si è calciatori. In questo caso ho trovato tutto il gruppo molto legato a Pioli. Nel calcio però bisogna voltare pagina velocemente e i ragazzi sono stati bravi a mettersi subito a disposizione. C'è la volontà di cambiare questo trend negativo".

Come pensa di giocare in attacco?

"Muriel, Chiesa, Simeone e Biraghi, anche se non è un attaccante, sono veloci e hanno un buon passo. Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche di ogni giocatore".

All'interno dello spogliatoio c'è entusiasmo?

"La voglia di cambiare il trend c'è, l'ho detto. Abbiamo la possibilità di farlo sul campo".

Come si fa a riavvicinare i tifosi?

"Attraverso le prestazioni, non a parole".

Cosa pensa del Bologna?

"Con Sinisa sta avendo un cammino molto positivo. Parliamo di una squadra propositiva che segna tanto e che ha voglia di fare punti. Sono in fiducia e hanno entusiasmo. Dobbiamo pareggiare la loro foga agonistica".

Che accoglienza si aspetta dai tifosi?

"Sono già emozionato oggi e lo sarò anche domani. Questa volta vorrei vivermi il momento con meno distacco".

12.44 - Termina qui la conferenza stampa di Vincenzo Montella.