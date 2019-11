LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Chiesa non stava bene. Vlahovic si è battuto"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

© foto di Giacomo Morini

17.05 - A margine del ko sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

17.29 - Inizia la conferenza stampa.

Perché Chiesa non è entrato?

"Non stava bene, stamattina non si sentiva in grado di giocare. Come tutti i giocatori gioca se sta bene mentalmente oltre che fisicamente".

La Fiorentina è mancata oggi.

"A livello tecnico non siamo andati bene. Sotto il punto di vista dell'impegno c'è stato, il Verona a tratti ci è stato superiore, ha messo tutti in difficoltà. Mi aspettavo qualcosa in più a livello tecnico".

Si aspettava una risposta diversa?

"A Cagliari ero arrabbiato perché non abbiamo giocato, oggi potevamo fare di più tecnicamente. Devo fare i complimenti a Cristoforo che non giocava da tanto, ha speso moltissimo. Era uno di quelli che aveva tutte le attenuanti per non dare il massimo".

Vlahovic ha avuto difficoltà.

"Sì è battuto, ha dato una mano. Sta crescendo, vorremo segnasse sempre ma ha avuto buone opportunità, così come Ribery".

I fischi nel finale?

"Li comprendo, perché ci hanno incitato tutto il campionato. Hanno palesato un malessere in maniera civile. Proveremo a farli tornare con noi con i risultati, è brutto perdere ma abbiamo fatto diverse partite di alto livello, che nessuno si aspettava. Ci danno fastidio le ultime sconfitte, ma le aspettative erano ben altre. È un momento particolare che dobbiamo gestire, e deve servire a migliorare. Quando torneremo alla vittoria ritroveremo l'entusiasmo. Le aspettative si erano alzate qualche settimana fa".

Un giudizio su Verre?

"L'ho visto crescere, sono contento. Ci ha messo un po' ad affermarsi, gli faccio i complimenti. Al Verona bisogna fare i complimenti, ha un'anima e gioca con continuità, senza pressione. Sta facendo un ottimo campionato".

17.35 - Finisce la conferenza stampa.