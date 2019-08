LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Errori Massa? Non capisco il ragionamento"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, interverrà a breve in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-3 subita in casa contro il Napoli. Grandi polemiche per l'arbitraggio di Massa che il tecnico spiegherà intervenendo davanti ai giornalisti presenti.

Andrà a letto più soddisfatto o arrabbiato per gli episodi?

"Faccio i complimenti alla cornice di pubblico che ci ha dato entusiasmo. C'è grandissima soddisfazione e mi sono emozionato per i rischi corsi contro una squadra strepitosa. E' questa la Fiorentina che voglio vedere, dare l'anima come è successo. A volte dobbiamo accettare il risultato del campo anche se gli episodi ci hanno punito".

Gli episodi, c'è confusione?

"Faccio fatica a capire il ragionamento. Gli errori li accetto, ma non con il video. Ho visto errori anche peggiori. Non si giocherebbe senza arbitri e vanno ringraziati ma faccio fatica a capire il ragionamento dietro gli errori".

Le regole arbitrali potrebbero peggiorare gli arbitraggi e inasprire le polemiche?+

"Il rigore che ci hanno fischiato a favore con le nuove regole c'è anche se non sono d'accordo con la regola. Non capisco perché non sono stati visti gli altri due episodi che sono solari. Non è Chiesa il simulatore, perché da lui non ho visto fare molte simulazioni. Smettiamola con questa etichetta".

Attacco giovanissimo, è il futuro viola?

"Il fiorentino vuole risultati e dobbiamo seminare con i nostri giovani. Perdiamo qualcosa in termine d'esperienza ma i giovani hanno risposto anche con le loro lacune. Se stai basso, contro il Napoli, ti fanno gol lo stesso. Sono troppo bravi davanti. Così come abbiamo giocato, siamo stati sfortunatissimi anche rispetto alla loro bravura, ma ti rimane qualcosa: l'orgoglio e la fierezza di provarci sempre. Dobbiamo portarcelo avanti anche la prossima settimana".

I cori beceri?

"Non li ho sentiti, forse erano contro di me".

Cosa pensa della prestazione di Castrovilli?

"Tutti hanno fatto una buona partita, anche chi è subentrato. Complimenti ai ragazzi".

Quando potremo vedere Ribery in campo a pieno?

"Non lo so. Mi auguro che si possa avvicinare alle condizioni ottimali dopo la sosta".