LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Fallo nettissimo di Lukaku sul gol del 2-1"

23.20 - Inizia la conferenza stampa:

Serve ripensare il protocollo Var?

"Penso di essere stato un allenatore che ha sempre accettato molto quando non c'era il Var. Quello che non si accetta è il non andar rivedere un fallo netto nel momento decisivo della partita. Un fallo nettissimo con risultato condizionato, con il Var che non è mai intervenuto, cinque minuti per riprendere il gioco, se fosse andato a rivederla, avremmo probabilmente subito un gol in meno e avremmo giocato un po' di più".

La squadra era in calo alla fine della partita?

"L'ultimo quarto di partita poteva venire fuori qualsiasi risultato. Ribery l'ho cambiato perché lo vedevo stanco. Mi piace la sua adrenalina, significa che ha ancora voglia di giocare. Sapevo che dovevo cambiare qualcosa in mediana e ho cambiato lui perché mi sembrava più stanco".

E' una partita che può dare fastidio nel futuro?

"Statisticamente siamo la prima squadra in Europa per minor numero di infortuni. Caceres erano tanti anni che non giocava con questa continuità, ma vediamo gli sviluppi nei prossimi giorni".

Perché non ha inserito una punta al posto di Boateng?

"Oggi mi serviva anche un po' di raccordo e per questo ho messo Boateng. Non ho potuto strategicamente fare nulla in partita perché ho avuto due cambi forzati. Questo può fare la differenza per forzare o meno la partita".

Vlahovic giocherà con la Primavera in Supercoppa?

"No resterà con noi".

Come valuta le sfide di Sottil e Ranieri?

"Sono ragazzi su cui puntiamo e su cui crediamo. Mi dispiace moltissimo per l'espulsione di Ranieri. Sottil si sta adattando anche a una posizione diversa dalle sue caratteristiche".

Chiesa?

"Era solo arrabbiato alla fine della partita, sta bene".

23.25 - Termina qui la conferenza di Montella.