LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "I cori? Io non ho sentito niente"

20:15 - Tra poco inizierà la conferenza stampa di Vincenzo Montella. Il tecnico della Fiorentina analizzerà il pareggio arrivato soltanto nei minuti finali contro l'Atalanta.

20:41 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico della Fiorentina.

Quanta delusione c'è per questo risultato?

"Abbiamo fatto una prestazione contro una squadra forte, noi siamo stati ingenui, ma soprattutto eravamo un po' stanchi. Quasi tutti e tre i cambi sono stati forzati".

Cosa è successo?

"Hanno saputo forzare la gara, quando conosci certe dinamiche e certe richieste sai come porre dei rischi. Sono entrati due giocatori importantissimi che non ci hanno dato possibilità di pressare i loro centrocampisti. Non abbiamo sofferto sulle palle inattive, abbiamo messo fisicità. Contro grandi squadre può succedere questo".

Ribery?

"Ha sempre 36 anni e devo gestirlo, ho sempre paura che si faccia male. Poi Chiesa e Dalbert hanno chiesto anche loro il cambio. Non ho potuto sostituire nessuno a centrocampo dove c'era bisogno".

Come giudica la classifica?

"Non la guardo, non voglio guardarla. Abbiamo fatto buone prestazioni, contro squadre non alla nostra portata. Dobbiamo incrementare questo atteggiamento. L'Atalanta lo scorso anno era partita male, poi è arrivata terza".

La situazione inizia a pesare?

"C'è delusione, serve una notte per smaltire tutto. Molti hanno fatto gol all'ultimo nella carriera, a volte lo si subisce. Abbiamo giocato contro Juventus, Atalanta e Napoli. Siamo sempre a guardare le cose negative, si sta lavorando in un certo modo, giochi alla pari contro tre avversari non alla nostra portata. Poi se vogliamo vedere le cose negative, vediamo le cose negative. Sì siamo ultimi, vuol dire che ci riprenderemo dalla prossima".

Cosa vuol dire ai tifosi?

"Guardano le partite meglio di quello che si pensa, poi ognuno ha il suo pensiero. Chi guarda le partite deve analizzare".

I cori contro Dalbert?

"Io non li ho sentiti, a me dicono sempre che sono di Napoli e li ringrazio per ricordarmelo sempre".

20:49 - È terminata la conferenza stampa di Vincenzo Montella.