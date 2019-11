LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Ko figlio della bellezza del calcio"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Terza sconfitta di fila per la Fiorentina. Tra pochi minuti Vincenzo Montella interverrà in conferenza stampa per parlare del ko e delle voci sul possibile esonero.

C'è qualcosa che la preoccupa?

"Io credo che sia nettamente diversa dalle ultime due. Ha giocato un po' con frenesia dopo il gol subito. Ho fatto i complimenti per l'intensità e la voglia. Se avessimo sbloccato la gara, sono partite che vanno in un altro modo. Io c'ho tanta rabbia dentro. Mi dispiace molto per i giocatori e soprattutto il presidente che sta provando emozioni negative forti. Mi dispiace per i tifosi, ma è una sconfitta figlia della bellezza del calcio. Perché la squadra ha fatto ciò che doveva".

I fischi del Franchi?

"Questi fischi sono figli delle altre due sconfitte visto che questa sconfitta, la squadra non la meritava".

"Io credo che si possa costruire e lavorare bene e anche crescere. Fa parte del mio mestiere essere a rischio dopo aver perso delle partite. L'importante è che io mantenga la squadra viva e che io non perda l'equilibrio. Io ho tanta voglia di determinare.

Sente la fiducia della società?

"Ormai basta perdere due partite per essere a rischio. Se sono a rischio, sono a rischio, fa parte del mio mestiere. Io ho tanta fiducia perché la squadra ha dato delle risposte importanti":

Come sta Ribery?

"Domani farà gli esami, è una forte contusione. Voleva rimanere in campo ma non appoggiava il piede".

Pedro?

"Mi aspettavo maggiore presenza in area, ma mi aspetto che possa crescere e gli daremo una mano".

Il problema maggiore è l'assenza del gol?

"Creiamo tantissimo. Vlahovic diventerà fortissimo. Voi siete gli stessi che parlavano dell'assenza della punta dopo tre pareggi e tre vittorie.

Coppa Italia partita centrale della stagione?

"Nessuno ha mai parlato di Europa League, ma a prescindere è quasi un obiettivo primario. E' una partita a cui teniamo tantissimo, io e la società".

