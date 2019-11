LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Lirola sta bene, Caceres no"

© foto di Giacomo Morini

Giornata di vigilia della sfida contro il Parma per la Fiorentina, con il tecnico viola, Vincenzo Montella in conferenza stampa dopo quella di Rocco Commisso, che si è presentato di fronte alle telecamere alle ore 12. Segui la diretta testuale di TuttoMercatoWeb.com.

13.05 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta la squadra?

"A Sassuolo abbiamo preso una vittoria importante, la prima arrivata in rimonta. Nel primo tempo non avevamo fatto peggio dei nostri avversari ma nel secondo abbiamo fatto bene. Domani sarà dura, il Parma sta facendo molto bene. Affronteremo una squadra al nostro livello e chi scenderà in campo dovrà mettere energia. Lirola sta bene, Caceres no".

Vlahovic può dare di più da subentrante o può far bene anche dall'inizio?

"Mi sta piacendo moltissimo nell'ultimo periodo, lo vedo più presente. Puntiamo su di lui, non bisogna caricarlo di troppe responsabilità".

È felice dell'avvio?

"Non pensavo di essere a questo punto come identità di squadra. Abbiamo cambiato tanto in estate ma stiamo facendo bene. Nelle ultime sei ne abbiamo vinte quattro e pareggiata una. Siamo felici di essere a questo punto. Stiamo facendo un grandissimo lavoro anche grazie alla società".

La Fiorentina è la rivelazione del campionato?

"Non lo so. Il Parma sta facendo benissimo, così come il Verona e poi c'è il Cagliari che ha speso tanto e che sta facendo ottime cose. Domani serve lucidità e ottimismo, molte partite sono decise da episodi e dovremo stare attenti".

Cosa cambia con Ceccherini o Ranieri?

"Ceccherini è affidabile e ha più esperienza di Ranieri. Uno ha giocato un po' di più, l'altro è mancino. Le scelte devono essere fatte nell'immediato ma anche guardando al futuro. Domani avremo tanti giovani in campo".

Cosa pensa delle critiche?

"Vedo i tifosi presenti e vicini. A volte devo prendere decisioni difficili e accetto quando mi si dicono certe cose. Discutere è molto importante e ci può stare".

Teme Kulusevski?

"Ha fatto cinque assist ed è un giocatore molto forte. Ha sempre giocato e può creare difficoltà, dovremo fare attenzione".

Cosa pensa del VAR?

"Quando gli errori sono clamorosi o ti vengono contro te li ricordi bene. Il VAR è importante, molti episodi sono stati risolti, come con la gol line technology. Con la Lazio siamo stati danneggiati sono con i tempi".

Come sta vivendo gli ultimi giorni Ribery?

"Non si allena da una settimana per un problema a un ginocchio. Mi auguro che tra domani e lunedì possa tornare ad allenarsi. A volte non si conoscono tante cose e un allenatore non sempre può dire tutto".

Pensate all'Europa?

"Non possiamo pensarci adesso è troppo presto. Dopo un pareggio o una sconfitta sembra che si sia rotto il giocattolo, quando vinciamo va tutto bene. Pensiamo alle prestazioni e diamo l'anima, poi vedremo".

13.34 - Termina qui la conferenza stampa.