LIVE TMW - Fiorentina, Montella: "Mercato? La società sa cosa mi serve"

Dopo il pesante 4-1 subito in casa contro la Roma, il tecnico della Fiorentina è atteso in conferenza stampa per parlare del match e anche per rispondere alle domande su un potenziale esonero che la società potrebbe operare nel corso delle prossime ore.

Se la Fiorentina ha dato il massimo i valori sono distanti con la Roma?

"Ho detto che potevamo anche vincere. Sul 2-1 potevamo cambiare la partita con un pizzico di fortuna. La squadra si è spesa e hanno dato tutto quello che avevano in corpo e lo ha capito anche il pubblico. Io sono qua e sono convinto che si possa invertire la tendenza".

Non è il caso di iniziare a parlare di salvezza?

"Non è una cosa da evidenziare. La classifica è molto brutta e per i valori della squadra al completo potevamo avere qualche punto in più. Per il resto dipende dal mercato e dalla crescita dei ragazzi".

Se si guarda allo specchio, come si sente?

"I numeri sono brutti e vanno divisi tra lo scorso campionato e questo. Sono due esperienze diverse. Io sono qua, ho voglia di fare, la squadra mi segue e penso di poter dare qualcosa".

Ha parlato con i dirigenti? Lo spogliatoio?

"Non ho parlato con nessuno. Il clima è brutto, c'è un po' di sconforto dovuto alla partita. Ora vanno in vacanza e il morale non può essere alto":

Il mercato come può cambiare questa squadra?

"Non ho fatto io il mercato. In un momento ho detto che per avere degli obiettivi si deve fare conto dei gol che abbiamo in rosa. Abbiamo fatto la squadra in 40 giorni ma non abbiamo raggiunto alcuni obiettivi. Quando abbiamo trovato la quadratura a livello tattico ci è mancato due giocatori in avanti. Ai ragazzi non posso rimproverare niente perché mi hanno dato delle risposte. Da fine mercato la società conosce il mio pensiero, sa che per fare il mio calcio c'è bisogno di qualcosa e non devo dire pubblicamente che cosa. La società sa cosa serve".

